最新無敵海景咖啡廳！屏東恆春「山男咖啡」遠眺山海漁港、彩色屋　還能賞日落

位於恆春的最新無敵海景咖啡廳，有著關山日落的美景，靠在白色圍籬上，喝杯飲料，欣賞著太陽慢慢消失在海平面上，真是美呆了！可以眺望山海漁港的彩色屋，還有夢幻的貨櫃躺椅、白色圍籬，讓你拍出很多美照。

山男咖啡

恆春又有新點可以踩啦，而且是望著無敵海景，欣賞日落的好地方，雖然咖啡廳處於半山腰，有時會車不易，但還是不減大家要去看美景的決心啊～所以建議要坐下來吃吃東西的朋友要訂位喔！

承如照片所看到的，山男咖啡是一棟半玻璃屋的白色白色咖啡廳，不過咖啡廳前面有一塊很大片的空地，而且很貼心親民的是，目前沒有強制入場一定要收門票清潔費，但未來不知道如何，所以如果要吃東西等待安排位置的時候也可以拍拍美照。

外面白色圍籬，就好像是水蛙窟一樣，可以拍出草地和白色圍籬的夏天氛圍。

可以遠眺山海漁港，那裡的民宅很特別，五彩繽紛的，在山男咖啡視野中是一個亮點。

不只這樣，也有幾處可以拍照的裝置藝術，白色貨櫃屋裡面掛著吊床，故意在上頭開個洞，可以躺在躺椅上還可以看到藍天白雲或星星，有點給他浪漫。

咖啡廳的內部，是以手繪風格，整個很有熱帶風情，金剛鸚鵡超厲害的。

菜單在這裡，主要以簡單的飲品、甜點和鬆餅為主。

經典蜂蜜奶油鬆餅：140元

它的鬆餅是屬於格子狀的waffle，外皮酥酥的，飄著蛋香味，擺排和內容是偏比較簡單，但來這裡早已是『醉翁之意不在酒』，而是等著眼前的日落。

黑蜜檸檬：130元 / 美式咖啡：100元

美景配咖啡，真的太match了！想在恆春找一些比較特別的海景咖啡館或看日落的話，不妨可以考慮山男咖啡喔，推薦給大家！

山男咖啡

粉絲專頁：https://www.facebook.com/sannancafe

營業時間：

週一～週五 11:00~18:30

週六～週日 10:30~19:00

地址：屏東縣恆春鎮紅柴路2-9號

電話：0905 938 900

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文章來源：Jason's Life FB：Jason's Life

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