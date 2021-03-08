燒餅.油條.蛋餅.包子 ！ 排隊必吃「高雄超夯早餐」大集合，在地人也瘋狂

高雄有嚐不盡的美食是每個地球人應該要知道的！早餐當中熟悉的名詞～飯糰和蛋餅，嚐起來卻和其他地方完全不同？就讓身為高雄人的小編來告訴你，有哪些是高雄人會排隊去吃的早餐店！趕快拿起你的地圖標記它們＆買張車票跟著小編走吧～

高記早點

獨特醬汁配燒餅蛋餅

高記早點。 圖／IG, a_foodexplorer

高記早點可說是鳳山人必吃美食，每天早上可是人潮洶湧而至～大家早起就是為了這一味啊！就算是隨處可見的傳統燒餅油條在這家店就是不一樣！全手工製作的燒餅、蛋餅、油條、韭菜盒等等，都是排行榜的前幾名，而他們最有名的就是「獨門醬汁」！在蛋餅油條裡淋了他們的獨門醬汁、是一種無法用文字述說的滋味。還在等什麼～你一定要去嚐試啊！！！

小編偷偷說：手工蛋餅絕對是傳統早餐的招牌，你不能不點！

營業時間：3:00-10:00（週一公休）

地址：高雄市鳳山區自由路352號

大眾交通：捷運鳳山西站1號出口

中都周早點

讓小編讚不絕口的早餐！

中都周早點。 圖／IG, moonfish48

這家早餐店最特別的也是他的醬汁～並非用一般早餐店的醬油膏，也不是其他家傳統早餐的醬油，而是滷肉的滷汁！是滷肉的滷汁！是滷肉的滷汁！因為很特別，所以要說三次。店裡販賣的都是手工製作，其實這間店從小編家步行五分鐘的地方，吃了這麼多年都不知道，原來它這麼有名啊QQ他們所販賣的沙拉堡份量也很十足，一份居然只要35塊！是過去小編在學生時代的能量來源啊！

小編偷偷說：這邊的蛋餅長得跟蔥油餅超像，而且吃法超多種你一定要試！

營業時間：每天 05:30-10:30（公休日不定）

地址：高雄市三民區中華橫路19號

大眾交通：於捷運高雄火車站搭公車紅27至「三角公園站」（回高火也是同一邊上車哦～它是單邊設站）

大ㄎㄡ胖碳烤三明治

媒體報導的排隊美食！

大ㄎㄡ胖碳烤三明治。 圖／IG, ru2202

大ㄎㄡ胖碳烤三明治可是高雄人早餐、宵夜的好選擇，總是大排長龍～到了假日還要領號碼牌呢！將三明治的吐司先拿去烤的～焦香焦香，再夾進營養滿分的火腿、黃瓜、蛋、肉鬆以及自製沙拉醬，完全顛覆了過去對三明治的印象啊！重點是超便宜，隨便選個三明治加飲料只要銅板價呀！

營業時間：每天07:00-10:50、18:00-22:50

地址：高雄市鹽埕區大公路78號

大眾交通：於捷運鹽埕埔站步行7分鐘

寬來順早餐店

內用場地是目前小編看過最大的（驚！）

寬來順早餐店。 圖／IG, ander_lifestyle

寬來順早餐店不只是各大媒體爭相報導的早餐店，也是高雄人每天會前往的愛店。便宜實在就無須再多說，除了傳統蛋餅、燒餅和油條，主打的肉包子絕對是你要嚐的第一項。它的皮比較Q，裡頭包著味道十足的餡肉，不會說太大、不方便吃。大家排隊就是在排一籠籠蒸好的肉包！配上店家調製的醬汁～絕配啊絕配！

營業時間：平日04:00-12:00（週一公休）；假日04:00-13:00

地址：高雄市左營區中華一路5-14號

大眾交通：左營火車站→步行15分鐘，建議騎車或自駕前往

龍佳饌小籠湯包

蒸的好美味啊！

龍佳饌小籠湯包。 圖／IG, tararebaonna_

高雄早餐店不只西式早餐、傳統早餐，可以當早午晚餐的小籠湯包也是高雄人的愛。位於左營的龍佳饌小籠湯包可是會讓高雄人願意每天早起排隊的店呢！不只料多實在，價格也超親民！配上薑絲和醬油，更是讓人吃的超級爽！看到裡面的阿姨手不停歇地包、人客永遠滿滿滿，就知道不管等多久都值得啊！

營業時間：每天04:30-10:30

地址：高雄市左營區左營大路46號

大眾交通：於捷運生態園區站搭乘公車紅35至「勝利路」後步行3分鐘

包子叔叔

太晚去可就買不到囉！

包子叔叔。 圖／IG, nellydyu

在三民市場旁開了40多年的包子叔叔，天天都是大排長龍，連在地人都大推，如果慢了就吃不到了QQ！小小的攤販專門販售手工現做的小籠包、燒賣和水晶餃，三種都是超！美！味！其中水晶餃最為熱賣，因限量供應所以總是秒殺，半透明外皮咬起來軟Q，內餡為鮮甜飽滿的豬肉與鮮脆的筍子，再淋上特製醬料，口水都要流下來了啊～而且只要銅板價，太滿足了啦！！！

營業時間：每日07:00-13:00（售完為止）

地址：高雄市三民區自強一路238號

大眾交通：從三塊厝火車站步行約9分鐘

老江紅茶牛奶

看似簡單，卻美味的無法自拔！

老江紅茶牛奶。 圖／IG, aquariuswang218

在高雄已經超過60年歷史，是許多高雄人從小吃到大的好滋味。古早味紅茶帶著濃郁的茶味，再加入香純的鮮奶，是此店超人氣品項之一！另外一樣受歡迎的美食－爆漿的煎蛋火腿吐司，你一定得品嚐！烤得外酥內軟的土司抹上奶油，中間夾上煎得美味的半熟荷包蛋與火腿再撒上黑胡椒。簡簡單單的美味，卻讓每位吃過的人都念念不忘呀！

營業時間：24小時

地址：高雄市新興區南台路51號

大眾交通：於捷運美麗島站一號出口步行2分鐘

郭家肉燥飯

銅板價就能吃飽飽！

郭家肉燥飯。 圖／IG, milie_eats

什麼！肉燥飯也是高雄日常早點之一！位在錦田路上的郭家肉燥飯是間50年老店，用餐時段總是滿滿人潮，可見在高雄人心中的地位多麼重要！肉燥飯的肥肉瘦肉比例各半，醬汁甘甜不死鹹、也不會太油膩，讓人越吃越涮嘴！而魯三寶－滷蛋、貢丸和油豆腐為店內的人氣加點品項，香氣和口味都滷的恰到好處！價格超親民，只要幾個銅板就能吃超飽的啦～

營業時間：04:00-14:00（不定休）

地址：高雄市新興區錦田路39號

大眾交通：捷運信義國小站3號出口步行2分鐘

小市民春捲

廣受女生喜愛的爽口早點！

小市民春捲。 圖／IG, qpigivy

在龍華市場外圍近忠言路側的小市民春捲，1捲只要50元份量超大！有分葷食與素食，餅皮有紅麴與全麥兩種，而口味則有原味、甜辣醬、辣椒醬與哇沙米四種。小編覺得這非常適合講求健康飲食饕客們的需求，早餐想吃的清爽不油膩無負擔，就來小市民春捲！店家訴求「高纖、低脂、低鹽」，以芝麻粉取代花生粉，新鮮脆口的蔬菜，再搭上其他佐料，最棒的是早晚都吃的到！！！

營業時間：07:00-19:00（週日公休）

地址：高雄市左營區富國路60號（龍華市場）

大眾交通：於捷運凹底子站3號出口步行6分鐘

高雄的美食真是說不完的！一個市場、一條巷子、一個轉角都可能是一個高雄味的所在！來到高雄時除了要盡情的玩～也要盡情的吃啊！減肥什麼的事就留著明天說吧！

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