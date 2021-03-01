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屏東吹起黃金風暴！超亮眼「黃花風鈴木」景點曝光，把握時機追花去
賞花迷預備備，趁著3月到來，是時候為版面換上吸睛的黃色系！全台除了櫻花大爆發，正值花期的黃金風鈴木也已悄然登場，屏東竹田泗州村附近也有個隱藏版景點已滿開，不僅能賞花，偶爾還有機會看得到牛隻吃草的療癒場景呢！
屏東縣縣長潘孟安日前透過臉書專頁，分享了這處鄰近潮州河堤的限時美景。金黃花球盛放成沿路整齊排開的黃花大道，夢幻花海搭配好天氣更顯迷人，周邊亦有涼亭可以稍作歇息，成為散步踏青新亮點。
值得一提的是，若幸運還能看見牛隻出沒，抓好角度勢必能夠攝下牛年最應景的美圖。除了這裡，也有民眾分享屏東榮譽國民之家也有金黃隧道盛開中，這週不妨考慮安排時間出發屏東美拍去！
屏東黃花風鈴木
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