快訊

緬甸政變後首度露面 翁山蘇姬應訊又多一項指控

女山友攀郡大山墜谷罹難 驗屍結果出爐了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

屏東吹起黃金風暴！超亮眼「黃花風鈴木」景點曝光，把握時機追花去

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／屏東縣縣長潘孟安粉絲團
圖／屏東縣縣長潘孟安粉絲團

賞花迷預備備，趁著3月到來，是時候為版面換上吸睛的黃色系！全台除了櫻花大爆發，正值花期的黃金風鈴木也已悄然登場，屏東竹田泗州村附近也有個隱藏版景點已滿開，不僅能賞花，偶爾還有機會看得到牛隻吃草的療癒場景呢！

圖／屏東縣縣長潘孟安粉絲團
圖／屏東縣縣長潘孟安粉絲團

屏東縣縣長潘孟安日前透過臉書專頁，分享了這處鄰近潮州河堤的限時美景。金黃花球盛放成沿路整齊排開的黃花大道，夢幻花海搭配好天氣更顯迷人，周邊亦有涼亭可以稍作歇息，成為散步踏青新亮點。

圖／屏東縣縣長潘孟安粉絲團
圖／屏東縣縣長潘孟安粉絲團

值得一提的是，若幸運還能看見牛隻出沒，抓好角度勢必能夠攝下牛年最應景的美圖。除了這裡，也有民眾分享屏東榮譽國民之家也有金黃隧道盛開中，這週不妨考慮安排時間出發屏東美拍去！

圖／屏東縣縣長潘孟安粉絲團
圖／屏東縣縣長潘孟安粉絲團

屏東黃花風鈴木

座標：22.5644639,120.5236100

延伸閱讀：

淡水「1000株紫色花瀑」必拍！全台最大紫藤園2021花期延長

台北「士林官邸鬱金香展」11萬株花海免費拍！荷蘭村、日本鳥居秒出國

專題主打：2021櫻花最前線！udn旅遊「追櫻地圖+花況即時報」

礁溪 戲水 溫泉

相關新聞

屏東吹起黃金風暴！超亮眼「黃花風鈴木」景點曝光，把握時機追花去

賞花迷預備備，趁著3月到來，是時候為版面換上吸睛的黃色系！全台除了櫻花大爆發，正值花期的黃金風鈴木也已悄然登場，屏東竹田泗州村附近也有個隱藏版景點已滿開，不僅能賞花，偶爾還有機會看得到牛隻吃草的療癒場

兒童界巨星「巧虎」登陸高雄！獨家特展5大場景免費玩

兒童界巨星「巧虎」以「巧虎童趣森林特展」為主題，即日起至4月5日，在夢時代8樓時代會館展出。現場特別打造「巧虎森林車站」...

7大亮點一覽！馬祖南竿清幽秘境景點「馬祖村」　走入馬祖人的日常

馬祖村，也就是大家俗稱的「馬港」，就是將其衣冠與遺體安葬立廟的地方。因此馬祖村，最眾為所知的地方，就是「媽祖天后宮」、「媽祖巨神像」以外的還有「馬祖劍碑」以及「馬祖商店街」等等，這些都是每個人來到馬祖村必來朝聖的地方。

全球唯一「7D浮空電影院」、海港橋復古市集！高雄最新打卡點228連假開玩

228連假高雄玩法報你知！人氣地標「大港橋」除了作為首座水平旋轉橋引爆朝聖潮，日前七號碼頭處也全新進駐「HOLO PARK映像鹽埕」光禹浮空劇院生活廣場，集結超過23家品牌打造整條「懷舊商店街」，春節

高雄神社、湖上涼亭全收藏！「旗山美濃」景點、美食、交通懶人包

大家到高雄玩，是不是都會去駁二藝術特區、西子灣、美麗島捷運站這些景點呢？其實高雄除了這些景點，美濃及旗山也相當值得一去；美濃充滿純樸客家風情、美濃粄條更是吃完會念念不忘的好滋味。旗山則是香蕉的故鄉，也有很多地方可以走訪哦！今天就讓小編來介紹美濃旗山的交通、附近景點跟必吃美食吧！

史努比LED牆、3D天花板！7-11「SNOOPY史努比主題店」進軍高雄，拍美照打卡新地標

高雄的史努比SNOOPY粉絲有福了！「7-ELEVEN X SNOOPY史努比主題店」繼台北店之後，春節連假前陸續插旗台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。