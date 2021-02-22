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全球唯一「7D浮空電影院」、海港橋復古市集！高雄最新打卡點228連假開玩

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／棧貳庫KW2臉書專頁
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228連假高雄玩法報你知！人氣地標「大港橋」除了作為首座水平旋轉橋引爆朝聖潮，日前七號碼頭處也全新進駐「HOLO PARK映像鹽埕」光禹浮空劇院生活廣場，集結超過23家品牌打造整條「懷舊商店街」，春節開放試營運時就已吸引不少人走春打卡，計劃於3月份正式開幕，現場更設有全球首座7D浮空影院，還沒去過的人不妨把握新一波連假出發！

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「HOLO PARK映像鹽埕」首要主打亮點莫過於變身50年代「大舞台戲院」的台灣第一座7D浮空影院，強調結合獨家全息投影技術，讓商品或人物影像立體呈現，首發歌舞鉅片《大美港都-記憶鑰匙》預計為民眾帶來最狂的沈浸式體驗。

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而復古大道上的商店街景也十分好拍，大家可遊走戲院市集吃美食，不僅有台味復古彈珠台、愛熊家雞蛋糕等古早味，也有異國美食像是美式餐車、西班牙料理、BBQ烤肉、日式丼口食堂、義式手作冰淇淋等，特色餐飲應有盡有，店家名單未來也將持續增加。若吃飽喝足，還能搭小火車邊賞海景邊逛園區，或順遊大港橋散步，近距離一睹高雄代表性景點的魅力。

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光禹HOLO PARK映像鹽埕

地點：高雄港7號碼頭（高雄市蓬萊路6號）

營業時間：週一至週五11:00-20:00、​假日10:00-21:00

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