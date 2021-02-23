7大亮點一覽！馬祖南竿清幽秘境景點「馬祖村」　走入馬祖人的日常

撰文：我的正職是旅行

「媽祖在馬祖」這句話可不是諧音鬧著玩的。馬祖之所以叫馬祖，是因為媽祖-林默娘，當時投海救父，遺體後來漂流到馬祖南竿島，並在此羽化昇天。於是當地居民為感其孝心，並以其名作為列島總名已示紀念。

而馬祖村，也就是大家俗稱的「馬港」，就是將其衣冠與遺體安葬立廟的地方。因此馬祖村，最眾為所知的地方，就是「媽祖天后宮」、「媽祖巨神像」…… 以外的還有「馬祖劍碑」以及「馬祖商店街」等等，這些都是每個人來到馬祖村必來朝聖的地方。

但因為有機會待在馬祖南竿兩個月，能夠深入探索這個村落。因此這邊想要分享的不是大家所知道或第一手就能查到的景點，而是馬祖村這個高潛力的村落，還有哪些秘境或活動盛事是令人值得前往以及參與的地方。

1. 享受孤獨的發呆海灘- 科蹄澳

「科蹄」閩東話稱之為「曲蹄」，擁有「終生漂泊於水上，以船為家」的含意，由此可知科蹄澳昔日的漁貨產量。然而現在，幾乎少有人會駐足在此區。因此如果你想要一個不被打擾的大自然空間， 歡迎來科蹄澳海邊。

在進來之前你會先看到一個白馬文武大王廟，它採閩東封火山牆建築型式興建。因此搭配著此廟由上往下看到科蹄澳，能夠更感受到它的美勝於它地方的海。

而走進科蹄澳，最令人享受的確實就是這裡從白天到晚，的無人感受，尤其是秋冬。粗細不一的沙礫和不規則的海浪，躺在這裡，吹吹海風、聽聽浪聲，感受海上前方海上漁業風情的海景，完全可以自成一個超chill的小天地。

2. 各個角度都無敵的遼闊景色 – 覓境E19露營區

此露營區位於媽祖宗教文化園區周邊，而它的地理位置位於馬祖村突出的東北角，因此從任何一個方向看出去，都能親見無窮無盡的海景。

再配上露營區特色的蒙古包，以及他們設置的一些藝術裝置，是許多地方看不見的景色。來到這裡彷彿你早已將自身丟在異地，於是不得不珍惜眼前所見的獨特美景。

來這也不容錯過一旁的覓境餐酒館，點一杯老酒調入的飲品，給自己一杯咖啡的時間，你就能擁有一個放鬆、極致享受的下午。

馬祖人覓境餐酒館

電話：08 3622145

地址：連江縣南竿鄉5鄰102之9號

3. 穿梭在半山坡的小日常 – 四維路旁巷弄

當時騎車在四維路上，原本只是經過，後來被坡上的小聚落吸引，於是才爬上坡走進去看。而穿梭再向弄裡，完全被這裡清新氛圍給吸引。這感受讓我回想起平常在家裡看的日本電影場景，自然清幽的寧靜，實在忍不住會希望自己就住在這裡。

而馬祖人的隨性，又常以不小心的方式，為自己的屋子添增一些可愛的美，誰規定屋頂不能放東西？每一次隨著感覺的擺放，都會呈現最自然的美。

4. 具靈性色彩的夕陽海灘 – 馬祖港

這是位在天后宮旁的馬祖港，每一次傍晚時出現的夕陽，都彷彿媽祖為我們撒下的光。這也是為什麼只要有人問我馬祖哪裡最適合看夕陽，我一律都會回答馬祖港！因為每天它都會為你描繪出，不同卻絢麗的顏色與光。

這是白天的馬祖港，面對的就是藏有媽祖衣冠（傳說也有遺體）的媽祖天后宮，我想正是因為這個原因，這裡的夕陽，才會更得靈性與變化多端吧！

而馬祖港另外別具特色的地方，是它總會停留一艘或多艘的登陸艇，尤其是這艘大的494總是停留在這裡，讓這個地方除了媽祖的靈性之外，也為整個海邊添增了濃厚的孤獨感！

5. 一年一度的盛大慶典 – 媽祖昇天祭

前面有提及媽祖之於馬祖的偉大，因此應該也不意外，他們會擁有一個你不能錯過的大慶典「媽祖昇天祭」。這天除了會有導覽帶你介紹媽祖在馬祖的整個文化、市集、表演之外，最吸睛的就是「祭祀大典」，那天我們跟著穿著古裝的儀仗隊伍，從馬港天后宮出發，走到媽祖神像面前。

在一起走的過程中，每一時每一刻都會感覺不管發生了什麼事，尤其今天2020年世界又如此動盪不安。但身在媽祖帶領的隊伍哩，你就是知道，未來的一切都會被媽祖保佑，並且平安過去，像這樣的安心，絕對是必須親自參與其中，才能體會到的。

6. 離島最美的騎鐵馬路線 – 馬港鐵馬行

能夠在馬祖村騎單車，是一件非常舒服的事情。儘管馬祖地形是起伏不定的，因此上坡的時候可能會比較辛苦，但每一次上坡所看見的美景，都會讓人忘記身體上的累。

而之所以這麼喜歡在馬祖騎車，除了每一次上坡的驚喜，還有每一次轉彎的美景，不管騎到哪，幾乎一定會有一邊總是海，常常每轉一個彎，就會被每一次新的海景色給經驗到。

最喜歡像這樣吹著海風，以緩慢的速度捕捉到有山壁的海、遼闊的海、村莊旁的海，在馬祖騎車，幾乎可以把海所能給你的景色，一次補齊。在此也要特別推薦馬祖村的勝天路了，一邊欣賞著大自然給予的禮物，一邊看著神性的媽祖神像。這特別的體驗，除了這裡，還能去哪體會？

延伸閱讀>>7個讓人愛上馬祖津沙村的理由+馬祖南竿私房景點

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