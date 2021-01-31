馬祖南竿最西邊的新店！隱密古厝倚山而建　品茶、用餐、賞夕陽絕景

【圖／文：行遍天下】

「馬祖是生活的地方嗎？」這是多年來因為地方創生工作的關係及網絡連接日本文化藝術設計，而時常往返馬祖和台灣的店主兼客座主廚佩佩，一直以來在探索的問題。

最西邊的西尾，從店走出去就可賞潮汐與芙蓉澳夕陽。

常被問到關於馬祖的特色、文史和哪裡好玩的她，反思到自己應該要留在這個島生活，並用開一間店的方式，接軌馬祖與世界的心靈對談，讓本地島民看到不同發展的可能，也讓外地遊客深入認識馬祖有滋有味的風土人情。

穿梭在古屋之間，佩佩與團隊用物產與料理串起在地創生故事。

歡迎在迷霧中登島

幸運地在腹地面積小、租屋不易的馬祖，遇到連江縣政府要再生轉譯活化名海盜林義和古宅，於是便在天時地利人和的巧合時機點承租了這棟位於馬祖南竿島西邊最尾端、曾是海上梟雄林義和的戰略基地指揮所，再經過半年的籌劃，並以馬祖老一輩長者對所在地四維村的古稱呼命名，在去年2020年7月座落完成「西尾半島物產店」的開幕，邀請大家來登島，從這裡出發、從西尾半島的日常開始了解、探訪馬祖。

屬於戰地風情的馬祖少不了的軍事裝置。

窗戶上的船，向外望去剛好就像是行駛在海上。

「馬祖非常潮！」佩佩娓娓道出，位在三面環海地形上的西尾半島物產店，是座倚山而建的隱密古厝，而且長年迎著南風吹佛下，屋牆總是溼答答流著淚，因此選了大地色系的礦物塗料，為這間花崗岩石蓋的老屋，粉刷塗裝上融於自然紋理的色系，呈現充滿溫潤質感的牆面設計。吸引人們在藍眼淚生態館、淡菜與海螺的指引下，到達這處可近距離欣賞芙蓉澳一抹餘暉夕陽絕景的神秘之境。

接軌馬祖與世界的食飲對談

從西尾半島物產店向外望，可在2樓空間，輕易看見漁民作業的小船在海洋上飄揚的身影，而遙想過往芙蓉澳口夕照下的千帆盛景，再伴隨精心蒐羅島內外各地物產，如同航海時代商人們貿易轉運交換物資，能在這裡選購到柴米油鹽醬醋茶等屬於日常生活味道的豐美食材，和用心製作的文創小物與書籍。

品一口濃香巧克力，佐一場南竿的海潮。

1樓則將馬祖的飲食元素融入料理中，提供在迷霧中航行的旅人，一頓暖意上心頭的家常飯菜。因此，從一開始只有限量供應的咖哩飯上桌後，更會每3個月邀請喜愛下廚的朋友或廚師來輪流客座烹煮之外，還有與馬祖本地青年創業品牌合作的職人手作美食，像是來自東莒遠得要命廚房、大埔plus駐村藝術家許亞所作的手工甜點—紅糟酵母檸檬蛋糕，和使用東島在地物產製成的無麩質酸種南瓜麵包；與選用果醬女王柯亞於世界大賽獲獎的好時光果醬，特製的西尾糯米，皆讓濃郁酸甜回甘的好味在口中化開。

咖哩飯是西尾半島的經典菜色，就算是客座主廚也要從一碗咖哩飯開始。

除此，還有為感念開店之前，一直熱心教導他們處理和料理淡菜的好鄰居池小哥，為封存對他走後的思念之情，特以池小哥用心栽培的事業商行名稱，命名製作「柒號一夜漬」，讓這道是在西尾接觸淡菜時，必嚐的第一口滋味，經由記憶發酵，釀成你我在馬祖無可取代的唯一印記。

海上捕到的魚，就在屋角曬成魚乾吧。

另外，也同時是旅遊諮詢中心的西尾半島物產店，在2021年更將推出「竿島迷蹤」的戶外實境解謎遊戲，令人透過道具和現場實景配合下，運用有限的線索推敲解答，而輕鬆置身在劇情關卡裡，來一趟馬祖的深度之旅。這樣如避風港般存在的西尾半島物產店，願人們就算只是片刻停留或長時間等待，都能在這專注享受當下的美好，和自己獨處對話。

陽光灑落在招牌上，就很美。

飲一杯戀上馬祖的風土人情味。

停留在西尾的時光，就靜心感受主人留下的隻字片語吧。





景點介紹

西尾半島物產店

地址：馬祖縣南竿鄉四維村21號

電話：08-362-3480

網址：西尾半島物產店

營時：週四∼週一11:30∼20:00（週二、三休）

價位：月桂檸檬飲120元、西尾咖哩160元、柒號一百千漬組合350元





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