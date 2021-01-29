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一天只賣3小時！高雄「脆皮泡芙」還沒開店就排隊 隱藏版口味半小時秒殺
udn走跳美食／台南先生
經常還沒開店就排隊的脆皮泡芙店，下午才營業只賣3小時，當天現烤現灌餡，口味每天不一樣，還有開店半小時內就完售的隱藏版口味，限時限量晚來保證吃不到。
店面外觀：樓上是美髮店，聽說大家都是還沒開店前就來排隊。
在現場排了快10分鐘，排隊人潮真的沒停過。
純外帶無內用
價目表（2020年11月）：口味每天不一樣，還有隱藏版口味，當天中午會公佈在店家FB，那天特地去高雄吃她們家泡芙，沒想到才開店半小時，隱藏版口味抹茶就賣完了，所以勸大家最好開店前就先來排隊，免得買不到當場崩潰。
紙袋上會貼上不同顏色的貼紙標記口味。
泡芙都是當天現烤現灌餡，每天只準備固定量，賣完就沒了，想吃記得早點來。
大小跟手掌一樣大。
內餡灌好灌滿不手軟，甜度恰到好處不膩口。
點這裡看影片
猜心泡芙（內容如有異動，依店家公告為準）
地址：高雄市苓雅區泰順街60號
電話：0965181010
營業時間：15:00~18:00（賣完為止）
店家FB：https://www.facebook.com/GHpuff/
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