一天只賣3小時！高雄「脆皮泡芙」還沒開店就排隊　隱藏版口味半小時秒殺

經常還沒開店就排隊的脆皮泡芙店，下午才營業只賣3小時，當天現烤現灌餡，口味每天不一樣，還有開店半小時內就完售的隱藏版口味，限時限量晚來保證吃不到。

店面外觀：樓上是美髮店，聽說大家都是還沒開店前就來排隊。

在現場排了快10分鐘，排隊人潮真的沒停過。

純外帶無內用

價目表（2020年11月）：口味每天不一樣，還有隱藏版口味，當天中午會公佈在店家FB，那天特地去高雄吃她們家泡芙，沒想到才開店半小時，隱藏版口味抹茶就賣完了，所以勸大家最好開店前就先來排隊，免得買不到當場崩潰。

紙袋上會貼上不同顏色的貼紙標記口味。

泡芙都是當天現烤現灌餡，每天只準備固定量，賣完就沒了，想吃記得早點來。

大小跟手掌一樣大。

內餡灌好灌滿不手軟，甜度恰到好處不膩口。

點這裡看影片

猜心泡芙

（內容如有異動，依店家公告為準）

地址：高雄市苓雅區泰順街60號

電話：0965181010

營業時間：15:00~18:00（賣完為止）

店家FB：https://www.facebook.com/GHpuff/

文章來源：台南先生 FB：台南先生

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」