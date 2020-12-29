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朝聖高雄駁二「倉庫星巴克」第2杯半價開喝、逛碼頭市集！夜晚還有跨百光年「港灣燈光秀」

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／誠品生活eslite spectrum臉書專頁、高雄市政府副市長史哲臉書專頁
圖／誠品生活eslite spectrum臉書專頁高雄市政府副市長史哲臉書專頁

星巴克粉絲又有新據點朝聖！今年陸續開設特色門市的星巴克，本次首度進駐駁二藝術特區，與誠品生活一起隱身倉庫，化身全新亮點。而近期熱鬧登場的「跨百光年」活動也獨家匯集400品牌，在駁二設有碼頭市集，夜晚更有最受矚目的港灣絢爛燈光秀，高雄限定行程要碼起來！

星巴克駁二誠品門市

圖／星巴克官網
圖／星巴克官網

作為鹽埕區首間星巴克，藏身駁二C4倉庫的新門市外觀呈現另類懷舊風，內部則與12/30正式開幕的誠品生活共享空間，打造成複合式咖啡廳，讓大家能夠喝喝咖啡、逛人氣品牌，體驗悠閒午後。而即日起至2021/01/04，只要在星巴克駁二誠品門市打卡並上傳FB或IG，點購兩杯相同口味/容量/冰熱的飲料即享第二杯半價。優惠至多兩組，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡、含酒精飲料及燕麥奶飲品。

另外，2021/01/01起，在星巴克駁二誠品門市單筆消費滿800元，憑當日發票即可免費獲得星巴克摺疊購物袋、憑單筆消費滿1500元發票，則能獲得不鏽鋼餐具組乙組。單筆發票僅限兌換乙個(組)，恕不累送；數量有限，送完為止。

星巴克 駁二店
地址：高雄市鹽埕區大勇路3號(駁二藝術特區C4倉庫)
優惠活動：即日起至2021/01/04

碼頭市集

圖／文化高雄-高雄市政府文化局
圖／文化高雄-高雄市政府文化局

除了星巴克，全台最大的碼頭市集從「駁二藝術特區」延伸至「蓬萊商港區」，集結400家品牌，隱藏版美食、文創手作小物攤位應有盡有，讓民眾逛市集吃吃喝喝之餘，眼前還有海景伴隨，挑戰最夢幻體驗。而高雄流行音樂中心也同步舉辦特展、「海豚閃尾」快閃店，都適合一併順遊。

碼頭市集
地點：駁二藝術特區&棧庫群
活動時間：2021/01/01-2021/01/03 15:00-21:00

跨百光年光影展演、燈光秀

圖／高雄市政府副市長史哲臉書專頁
圖／高雄市政府副市長史哲臉書專頁

跨百光年夜間最夯重頭戲莫過於一連串的展演，跨百光年系列活動規劃了「3D無人機展演」、「奇想音浪」、「百年視窗展演」，若想要找到欣賞雷射展演的最佳位置，可至曾是光榮碼頭的「礁群」，將璀璨的燈光秀盡收眼簾。而跨年夜當晚，高雄也首創蓬萊舞台、高流舞台和愛河灣「海上舞台」，超狂規模搭配演唱會卡司，再加上跨年壓軸達300秒的百年大港花火，勢必引爆高雄夜。提醒大家活動期間記得戴上口罩，一起努力防疫，才能健康迎接2021。

圖／高雄市政府副市長史哲臉書專頁
圖／高雄市政府副市長史哲臉書專頁

跨百光年
地點：愛河灣、高雄流行音樂中心低塔、領航及領袖大樓、大元國際大樓
活動日期：即日起至2021/01/03
活動時間:：18:30-22:30（每半小時展演一次）

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