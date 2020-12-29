高雄童話打卡地標！「魔法時光鐘、130米夢幻光廊」點亮義大夜空　魔幻又綺麗

▲圖片來源：IG@bj5940_777

今年是義大世界的十週年紀念日，特別趕在聖誕節前夕推出了全新的歐式魔幻「魔法時光鐘」，就位在123露天市集的中心，希望隨著時鐘齒輪轉動，可以帶領遊客回到最純真的感動。另外每當整點時分義大世界的吉祥物大義、阿波羅、黛安娜也會現身與遊客們打招呼，並配合著義大世界的主題曲，準備帶領大家回到兒時最純粹的感動。

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另外除了童話般的「魔法時光鐘」，義大世界還有全新的星悅光廊可以享受夜空與星光當下的浪漫，星悅光廊全長130公尺、高度8.5公尺，以25萬顆可控式全彩LED環繞整座光廊，每顆全彩燈珠的顏色有多種變化，走在光廊裡即可感受到超夢幻的浪漫氛圍。

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因應元旦連假，義大遊樂世界推出只要是元旦生日，即可用1元玩遍整個樂園的優惠方案，若非元旦生日的民眾也不要難過，只要國曆生日月分或日期有1這個數字，也可以用110元入園。另外義大世界購物廣場也推出消費滿2020元，即可抽義大世界五星級飯店親子主題房一泊二食的優惠活動。

▲圖片來源：IG@beckhamhong66

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義大遊樂世界魔法時鐘屋

景點地點：義大遊樂世界(123露天市集)

吉祥物現身時間：10:00-22:00(每日整點)





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