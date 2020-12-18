全新激推打卡點！高雄絕美古風落院客棧　「崑崙客棧」遠離塵囂的餐酒館

崑崙客棧外觀 圖/姐妹淘部落客

崑崙客棧 圖/姐妹淘部落客

藏身在巷弄的餐酒館，裝潢好中國風呀！有種古色古香的感覺，石頭步道更有一番風味，而且開在巷內所以環境很安靜唷！

崑崙客棧 圖/姐妹淘部落客

一踏入店裡就被這裡氣氛深深吸引了，不只外觀美，店內的氣氛也非常棒呀~~~~~

崑崙客棧 圖/姐妹淘部落客

每個角落都超級適合拍照打卡，完全就是一個最新的打卡點♥

崑崙客棧 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 圖/姐妹淘部落客

酒瓶們整齊的擺在一起，看著好療癒唷´･ᴗ･`

櫻吹雪 $320 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 圖/姐妹淘部落客

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

這個擺設也太浮誇了吧~~~~感覺端的時候要很小心XD(放錯重點 老闆果然是個詩情畫意的人，連調酒也要有場景呢(´∀`)

這杯絕對是女孩們會愛的一杯特調！香甜又帶點花香與果香味，又不會有太濃厚的酒精味。原本只是淺嘗一口，殊不知馬上就愛上了！還撒了一層起司粉，讓整杯的香味更特別了~~~

決戰光明頂 $700 圖/姐妹淘部落客

這一座每天限量只有兩組！！！一定要提前預約阿阿阿阿阿~~~~~~超推薦一定要帶壽星來挑戰，不要小看這幾杯，除了每一杯都是不一樣的特調之外，這可是寓意深長有故事背景的調酒唷(ˇ⊖ˇ)

大家有看過倚天屠龍記嗎？這就是用六大派圍攻光明頂的故事背景發想出來的一道調酒，還有一種步步高昇的概念~~在最上階也就是光明頂的那一杯，也會在上桌時有點火效果，意欲著戰役在光明頂開始。是不是非常特別阿~~~老闆真的太有創意了><

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

鮮魚釜飯 $260 圖/姐妹淘部落客

這道光用看的就超吸引我的了！鋪了整層滿滿的金目鱸，完全就是塞好塞滿呀(ﾉ≧ڡ≦) 釜飯鬆軟程度非常剛剛好！底部還會有鍋巴呢！帶點醬油香味又不過鹹，米飯也已經吸飽了魚肉的鮮味，香氣更上層樓了，讓人忍不住一口接一口一整碗一下就被清空了(ﾟωﾟ;)

他們家的每道菜都是手工菜，都會需要等上一小段時間唷~~~但是你會知道，等待都是值得的(ˇ⊖ˇ)

川味水煮牛肉 $320 圖/姐妹淘部落客

哇~~~是我很愛的一到菜耶！一上桌川麻香氣就撲鼻而來，整個開始不自覺的分泌口水了(ﾉ≧∀≦)ﾉ 牛肉塊已經煮的很入味，入口後一陣酥麻口感，完美的川味辣！可以配上好幾碗飯呀~~~~這種川辣也不油膩，不會有太膩口的口感

鮮炒水蓮 $180 圖/姐妹淘部落客

是我最愛的炒水蓮~~~~水蓮還炒了肉絲，還撒了柴魚片跟七味粉，風味跟平常吃到的很不一樣呢！稍微帶點微微的辣度，吃起來清脆爽口！

醬燒金煌豆腐 $180 圖/姐妹淘部落客

平常就很愛豆腐料理的我，一吃他們的醬燒豆腐立馬愛上！甜鹹的醬汁跟雞蛋豆腐絕對是最合拍的組合，豆腐好嫩呀！就算放到冷掉也好吃(´∀`)

金蟹掛包 $160 圖/姐妹淘部落客

威~~~~會不會太浮誇~~~~真的一整隻軟殼蟹給你包進掛包，這個價位非常可以耶(ᗒᗨᗕ) 這上桌大概會直接成為大家的目光焦點XD

崑崙客棧 圖/姐妹淘部落客

除了整隻的軟殼蟹之外還包進了金沙蛋黃喔！也夾入生菜讓口感更清爽！只能說老闆太有創意了吧~~~~老闆我想吃龍蝦夾掛包(喂

白桃烏龍 $320 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 圖/姐妹淘部落客

喔摸摸！這個擺設也太誇了吧~~~~讓人感覺超有意境的一杯特調阿(✪‿✪) 有很香的水果香味，用烏龍茶當底，再加入蜜桃、百香果、紫蘇、蜂蜜跟檸檬，帶點酸甜的滋味，非常順口好喝耶~~~

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

崑崙客棧-後記

崑崙客棧 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 圖/姐妹淘部落客

很少餐酒館的餐點像他們一樣，每道都是手工菜，雖然等候的時間會長一些，但是等待絕對值回票價(•‿•)他們家的特調每杯呈現的都跟藝術品一樣，光拍照就可以拍上好一會兒了呢~~~而且這裡除了餐點調酒都很棒之外，每個角落都超適合拍照的呀！網美絕對要來打卡一波！在喧囂車水馬龍的農十六，也有這種隱身在巷弄中的絕美古風餐酒館，絕對是一個讓人流連忘返的好地方！