快訊

評／日本#KuToo運動：高跟鞋與職場的性別歧視

新冠境外移入＋2皆來自美國 女機師發病前四天在台灣

全新激推打卡點！高雄絕美古風落院客棧　「崑崙客棧」遠離塵囂的餐酒館

聯合新聞網 / 姐妹淘甜美食光
圖/姐妹淘部落客
圖/姐妹淘部落客

崑崙客棧外觀 圖/姐妹淘部落客
崑崙客棧外觀 圖/姐妹淘部落客

崑崙客棧 圖/姐妹淘部落客
崑崙客棧 圖/姐妹淘部落客

藏身在巷弄的餐酒館，裝潢好中國風呀！有種古色古香的感覺，石頭步道更有一番風味，而且開在巷內所以環境很安靜唷！

崑崙客棧 圖/姐妹淘部落客
崑崙客棧 圖/姐妹淘部落客

一踏入店裡就被這裡氣氛深深吸引了，不只外觀美，店內的氣氛也非常棒呀~~~~~

崑崙客棧 圖/姐妹淘部落客
崑崙客棧 圖/姐妹淘部落客

每個角落都超級適合拍照打卡，完全就是一個最新的打卡點♥

崑崙客棧　 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 圖/姐妹淘部落客
崑崙客棧　 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 圖/姐妹淘部落客

酒瓶們整齊的擺在一起，看著好療癒唷´･ᴗ･`

櫻吹雪 $320　 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 圖/姐妹淘部落客
櫻吹雪 $320　 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 圖/姐妹淘部落客

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

這個擺設也太浮誇了吧~~~~感覺端的時候要很小心XD(放錯重點　老闆果然是個詩情畫意的人，連調酒也要有場景呢(´∀`)

這杯絕對是女孩們會愛的一杯特調！香甜又帶點花香與果香味，又不會有太濃厚的酒精味。原本只是淺嘗一口，殊不知馬上就愛上了！還撒了一層起司粉，讓整杯的香味更特別了~~~

決戰光明頂 $700 圖/姐妹淘部落客
決戰光明頂 $700 圖/姐妹淘部落客

這一座每天限量只有兩組！！！一定要提前預約阿阿阿阿阿~~~~~~超推薦一定要帶壽星來挑戰，不要小看這幾杯，除了每一杯都是不一樣的特調之外，這可是寓意深長有故事背景的調酒唷(ˇ⊖ˇ)

大家有看過倚天屠龍記嗎？這就是用六大派圍攻光明頂的故事背景發想出來的一道調酒，還有一種步步高昇的概念~~在最上階也就是光明頂的那一杯，也會在上桌時有點火效果，意欲著戰役在光明頂開始。是不是非常特別阿~~~老闆真的太有創意了><

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

鮮魚釜飯 $260 圖/姐妹淘部落客
鮮魚釜飯 $260 圖/姐妹淘部落客

這道光用看的就超吸引我的了！鋪了整層滿滿的金目鱸，完全就是塞好塞滿呀(ﾉ≧ڡ≦)　釜飯鬆軟程度非常剛剛好！底部還會有鍋巴呢！帶點醬油香味又不過鹹，米飯也已經吸飽了魚肉的鮮味，香氣更上層樓了，讓人忍不住一口接一口一整碗一下就被清空了(ﾟωﾟ;)

他們家的每道菜都是手工菜，都會需要等上一小段時間唷~~~但是你會知道，等待都是值得的(ˇ⊖ˇ)

川味水煮牛肉 $320 圖/姐妹淘部落客
川味水煮牛肉 $320 圖/姐妹淘部落客

哇~~~是我很愛的一到菜耶！一上桌川麻香氣就撲鼻而來，整個開始不自覺的分泌口水了(ﾉ≧∀≦)ﾉ　牛肉塊已經煮的很入味，入口後一陣酥麻口感，完美的川味辣！可以配上好幾碗飯呀~~~~這種川辣也不油膩，不會有太膩口的口感

鮮炒水蓮 $180 圖/姐妹淘部落客
鮮炒水蓮 $180 圖/姐妹淘部落客

是我最愛的炒水蓮~~~~水蓮還炒了肉絲，還撒了柴魚片跟七味粉，風味跟平常吃到的很不一樣呢！稍微帶點微微的辣度，吃起來清脆爽口！

醬燒金煌豆腐 $180 圖/姐妹淘部落客
醬燒金煌豆腐 $180 圖/姐妹淘部落客

平常就很愛豆腐料理的我，一吃他們的醬燒豆腐立馬愛上！甜鹹的醬汁跟雞蛋豆腐絕對是最合拍的組合，豆腐好嫩呀！就算放到冷掉也好吃(´∀`)

金蟹掛包 $160 圖/姐妹淘部落客
金蟹掛包 $160 圖/姐妹淘部落客

威~~~~會不會太浮誇~~~~真的一整隻軟殼蟹給你包進掛包，這個價位非常可以耶(ᗒᗨᗕ)　這上桌大概會直接成為大家的目光焦點XD

崑崙客棧 圖/姐妹淘部落客
崑崙客棧 圖/姐妹淘部落客

除了整隻的軟殼蟹之外還包進了金沙蛋黃喔！也夾入生菜讓口感更清爽！只能說老闆太有創意了吧~~~~老闆我想吃龍蝦夾掛包(喂

白桃烏龍 $320　 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 圖/姐妹淘部落客
白桃烏龍 $320　 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 圖/姐妹淘部落客

喔摸摸！這個擺設也太誇了吧~~~~讓人感覺超有意境的一杯特調阿(✪‿✪)　有很香的水果香味，用烏龍茶當底，再加入蜜桃、百香果、紫蘇、蜂蜜跟檸檬，帶點酸甜的滋味，非常順口好喝耶~~~

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

崑崙客棧-後記

崑崙客棧　 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 圖/姐妹淘部落客
崑崙客棧　 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 圖/姐妹淘部落客

很少餐酒館的餐點像他們一樣，每道都是手工菜，雖然等候的時間會長一些，但是等待絕對值回票價(•‿•)他們家的特調每杯呈現的都跟藝術品一樣，光拍照就可以拍上好一會兒了呢~~~而且這裡除了餐點調酒都很棒之外，每個角落都超適合拍照的呀！網美絕對要來打卡一波！在喧囂車水馬龍的農十六，也有這種隱身在巷弄中的絕美古風餐酒館，絕對是一個讓人流連忘返的好地方！

LINE 步道 龍蝦

延伸閱讀

永豐金證券深耕量化交易 創立AI投顧團隊

iOS也更新了！LINE介面全面翻新 減少隔線更明亮好讀

女子在西門町「公開徵男友」 網驚：LINE好友數已達上限

超美打卡點！Harry Winston幸福花環之門 巧現101

相關新聞

全新激推打卡點！高雄絕美古風落院客棧　「崑崙客棧」遠離塵囂的餐酒館

高雄餐酒館雖然不少，但是要料理好吃，酒又好喝的地方真的不多呢！這間全新開幕位在鼓山區的崑崙客棧，是一個帶有古意，又詩情畫意的餐酒館，完全襯托了「我有酒，你有故事嗎？」，每種特調都有他專屬的故事，這裡用了金庸武俠小說《倚天屠龍記》的六大派其中一派來命名， 這裡的調酒都非常有特色，除了裝飾的超美之外，味道也非常棒，是連女生都會非常喜歡的味道！來這裡感受老闆親手打造最經典的戰役故事吧！

只知道墾丁就OUT啦！「屏東景點推薦」純白鳥居、古蹟鐵橋、彩虹樓梯快打卡

屏東位於台灣的最南端，依山傍海，是台灣非常受歡迎的觀光好去處。大部分的人到屏東玩，一定會選擇國境之南－墾丁，但其實屏東除了墾丁之外，也有非常多景點值得走訪～下面小編整理了幾個經典景點推薦給你！

開在美術館的餐酒館！高雄「一酒點意」小酌、買醉都合適　微醺夜晚盡情放縱

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 最適合三五好友聚餐的地方，也是最適合獨自前往沉澱心靈的地方，如果要說高雄推薦餐酒館第一個想到的絕對是一酒點意 ，像一酒點意這種有質感又有氣氛的酒吧真的不多

上山泡茶看夜景「不限時」！高雄小崗山茶館秘境　竹管烤雞凌晨1點都吃得到

越夜越漂亮的高雄，坐擁許多夜景景點，而鄰近著名地標崗山之眼、阿公店水庫的小崗山山腰處，就隱藏了一處景觀餐廳，只要120元茶水費就能無限久坐，大家可自備茶葉邊泡茶聊天，邊賞百萬夜景。

龍華市場創意台式早午餐「9號廚房」隱身雜貨店內！芋泥肉鬆吐司+起司炒蛋必吃

udn走跳美食／瓦勒斯 Wallace 高雄左營龍華市場的嘉慶街9號廚房，是生活雜貨選物店，也賣創意台式早午餐。芋頭肉鬆吐司佐起司炒蛋、泡菜科學麵蛋餅、紅豆煉乳蛋餅的組合無比衝擊，衝擊食物搭

秒飛雪國賞藍色星空、極光雪原！全台展期最長「2020屏東聖誕節」耶誕打卡亮點搶先看

新北「迪士尼耶誕城」堪稱年度最夯耶誕打卡亮點毋庸置疑，但其實除了北部絕美場景，南部「2020屏東聖誕節」美度可是毫不輸陣，提到展期更是長達85日，成為全台最長聖誕節。今年以極光為主題，於屏東公園打造1

特色溫泉必追！ 冬季浪漫「四重溪溫泉季」交通、週邊景點介紹

一陣風吹來～呼～天氣越來越冷了！除了需要加件外套，這陣風也吹起了一陣溫泉熱潮；台灣實在有太多太多溫泉了，從北到南、西到東，甚至是離島都有，稱作溫泉王國完全不為過。今天小編要介紹位於台灣最南部的溫泉－四重溪溫泉！

最難抵達的極南車站！　到屏東枋山躺著享受無敵海景、夕陽餘暉

秋高氣爽的晚秋，陽光普照的南台灣正是出外旅遊的不二之選。一路南下，直達台鐵最南車站「枋山」站，這一座無人車站，每天只有兩班藍皮車停靠，就連從枋山開車到車站，一路上也沒有任何指標，而被鐵道迷公認是全台最難抵達的秘境車站。

寬闊草地+歐式夢想莊園！ 高樹鄉大路關好讚站x幸福莊園　帶路探訪石獅公三兄弟

在大武山脈腳下的高樹鄉，這裡有座讓人沉浸在幸福中的莊園，走進其間，就會看到大片的碧綠草地、白牆紅瓦的歐式建築，以及滿園的各色花草樹木，對民宿主人鄭淑惠來說，這裡就是她跟先生心中的幸福莊園，也是希望能讓

台版小長城、摩西分海！金門西半島「類出國景點」5大盤點　不出國也能玩轉世界

現在只要出門旅行乘上飛機，就彷彿是要飛往「國外」，趁這個機會來尋找潛藏在身邊的美好吧！一起到「離島」旅遊趕上現在最熱門的旅行，來金門體驗「類出國」！

台灣4大溫泉之一在屏東！　探索浪漫溫泉公園、日本皇室欽點的美人湯

位在恆春半島範圍的枋山車站，雖然距離墾丁不遠，但這附近就有不少好玩、好吃的景點不容錯過，到雙流國家森林遊樂區前，可以先到枋山郵局停留一下。

能喝還能賞！「金門高粱花」金黃滿開，還有草地野餐音樂會

秋天是最適合到金門旅行的季節，島上各處的高梁田在每年10月、11月時結穗，大片黃金色的高梁田也是金門的特殊景色之一！快來一場金門之旅，尋找秋天的足跡...

熱門新聞

楓紅之美！ 嘉義楓情萬種　忍不住讚嘆「阿里山植物園」滿地緋紅

最迷人的紅葉季節！ 新竹霞喀羅國家步道 秋之古道楓情令山友驚嘆

無料天然SPA！桃園「野溪溫泉」2天1夜賞銀河、泡裸湯

懶人包／2020全台必逛聖誕活動＋市集！超美馴鹿、極光必打卡

全新激推打卡點！高雄絕美古風落院客棧　「崑崙客棧」遠離塵囂的餐酒館

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。