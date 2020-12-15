只知道墾丁就OUT啦！「屏東景點推薦」純白鳥居、古蹟鐵橋、彩虹樓梯快打卡

屏東位於台灣的最南端，依山傍海，是台灣非常受歡迎的觀光好去處。大部分的人到屏東玩，一定會選擇國境之南－墾丁，但其實屏東除了墾丁之外，也有非常多景點值得走訪～下面小編整理了幾個經典景點推薦給你！

2020屏東聖誕節

2020/11/27～2021/3/1

2020屏東聖誕節。 圖／IG, kuwei_0221

屏東也有耶誕城！2020的屏東聖誕節，把整個屏東公園布置成北國的聖誕村，極地破冰號、極光大道、極地星空、聖誕樹村等北歐童話才會出現的場景通通搬了過來，十大燈飾絕對餵飽你的相機記憶體！相較於新北耶誕城的五光十色，屏東聖誕村更多了一些藝術氣息，今年的聖誕節不妨換個地方過？

2020屏東聖誕節。 圖／IG, a.h_memoirs

除了這些充滿雪國風情的大型裝置，屏東聖誕節還有滿滿的活動，整個聖誕月都不無聊！由於屏東聖誕節的造景將會持續到2021年3月，12月沒辦法前來過聖誕節也沒關係，過年期間也可以去屏東走走喔～

※以上資訊整理自屏東觀光旅遊網，若有異動依屏東觀光旅遊網公告為準

地點：屏東公園（屏東縣屏東市公園路）

交通：屏東車站步行約12分鐘，或搭乘屏東市公車505、509、516等車次至屏東公園站

屏東市區景點

I/o studio屏東縣青創聚落‧彩虹貨櫃市集

I/o studio屏東縣青創聚落‧彩虹貨櫃市集。 圖／IG, a95036

這是屏東縣政府提供給在地青年的創業空間，外觀以53個貨櫃屋建造，還有超級繽紛的彩虹貨櫃小廊道～真的很可愛超適合拍照！除了創業空間，還結合了餐廳、市集，偶爾也會有展覽跟表演，熱鬧非凡～如果有來屏東，別忘了來逛一逛喔！

地址：屏東縣屏東市勝利路77號

營業時間：14:00~21:00（週一公休）

勝利星村創意生活園區

勝利星村創意生活園區。 圖／IG, sofyplaylife

以前曾為日本陸軍飛行聯隊的宿舍，戰後則做為國軍眷村，現在這裡有濃濃的眷村味兒～勝利星村創意生活園區就是將過去濃厚的眷村文化氣息結合現在人的生活風格，進駐一些文創小店、餐飲、在地特色店，官網也會常常發布展演訊息喔，想來的人可以先上網看看有沒有有興趣的展演喔！

地址：屏東縣屏東市青島街106號

營業時間：08:00-22:00

高屏舊鐵橋

高屏舊鐵橋。 圖／IG, din.foodie

大家常聽到的「高屏舊鐵橋」又稱下淡水溪舊鐵橋，橫跨高屏溪，是日治時期為了軍事物資以及屏東平原的砂糖運輸而蓋，一直到現在這座橋已經有一世紀的歷史啦！現在也被列為國定古蹟，這座橋不僅連接著高屏，彷彿也連接了現在與未來。

地址：屏東縣屏東市堤防路

屏東潮州鎮

泗林綠色隧道

泗林綠色隧道。 圖／IG, hank000086

泗林綠色隧道是健行步道，全長約1.2公里，沿途種滿小葉欖仁，綠意盎然，每棵樹都茂密的像一把大傘。步道沿途也有小攤販販賣水果、飲料、農產品。來這邊健走、散散步，絕對涼爽又身心舒暢。（重點是非常適合拍照啊！）

地址：屏東縣潮州鎮潮州路

林後四林平地森林園區

林後四林平地森林園區。 圖／IG, solalachu

全台灣只有三座平地森林園區，分別是花蓮大農大富平地森林園區、嘉義鰲鼓濕地森林園區以及位在屏東的林後四林平地森林園區！這一片平地森林園區有1000公頃這麼大，適合散步也適合玩水，一大片草原更是野餐的熱門地點，非常多人會趁著假日來野餐，在這裡完全可以感受大自然熱情的懷抱喔！

地址：屏東縣潮州鎮潮義路221-1號

營業時間：08:00~17:00

屏東瑪家鄉

涼山遊憩區

涼山遊憩區。 圖／IG, peter60420

小編覺得涼山遊憩區，光聽名字就很涼～很舒服耶！這裡是健走的好地方，進到裡頭往上走約1.5公里就可以看到涼山瀑布，到了這裡一定要往上走去瞧瞧涼山瀑布喔！園區內還有一些繽紛的造景，例如彩虹樓梯、彩虹小公車，超多人來拍照，可愛、藝術、文青，隨便你駕馭～好美好拍又好玩！

地址：屏東縣瑪家鄉涼山村涼山14-20號

營業時間：08:00-17:00

原住民文化園區

原住民文化園區。 圖／shutterstock

原住民文化園區的建立，來自於台灣原住民族意識到族群文化保存的重要性，於是建議政府設置了此文化園區。這個園區規劃了五大區域，並建了十六個原住民族不同的家屋，例如石版屋、竹子茅草屋，結合原住民文物，呈現了原始的風貌。另外也有原住民族文物陳列館提供導覽，讓大家更能了解原住民文化。

地址：屏東縣瑪家鄉北葉村風景104號

營業時間：08:30~17:00（週一公休）

屏東牡丹鄉

阿塱壹古道

阿塱壹古道。 圖／shutterstock

阿塱壹古道，為屏東旭海村到台東縣南田村的一段古道，是台灣少數沒有公路開通的地區，沿途景色原始又優美，就像與世隔絕般特別。走過阿塱壹古道就等於走過台灣最美海岸線，能夠一邊欣賞海景和山景～但也因為豐富的動植物生態，已被規劃為自然保留區。出發前記得申請入山證喔！

點我申請：阿塱壹古道預約

高士神社

高士神社。 圖／IG, tw.chris_

這個神社在1939年為了配合皇民化運動而建立，在戰爭之後荒廢了許久，只剩下石垣基座，一直到2015才重新創建，如今純白色鳥居已是熱門的IG打卡聖地，還可以眺望太平洋喔！是一個充滿歷史且美麗的景點～

地址：屏東縣牡丹鄉高士佛29號

其他屏東景點

屏東車城鄉：四重溪溫泉公園

四重溪溫泉公園。 圖／IG, little.brother.q

呼～冷冷的天氣最適合泡溫泉！四重溪溫泉公園位於車城鄉溫泉村，和北投溫泉、陽明山溫泉、關子嶺溫泉並列日治時期「台灣四大名泉」，公園充滿日式風情，這裡除了適合散步，也有免費的泡腳池、超Ｑ的溫泉寶寶造景，是來屏東不容錯過的好地方啊！

地址：屏東縣車城鄉溫泉鄉文化路1號

屏東獅子鄉：卡悠峯瀑布

卡悠峯瀑布。 圖／IG, cqinwen

這個瀑布大約有六層樓高，雖然名氣沒有涼山遊憩區的涼山瀑布還要高，但是它低調的隱藏在山裡，有種特別的山野氣息，也是氣勢磅礡的秘境阿！

地址：屏東縣獅子鄉中山路四段17號

屏東內埔鄉：泰國高腳屋

泰國高腳屋。 圖／IG, emilycute7bear

這座高腳屋充滿南洋風情，從泰國漂洋過海而來～是台灣第一座古老的泰式建築，光看照片不說的話，大概會以為真的到泰國了呢！這個熱門的拍照景點，其實是景觀餐廳喔！小編建議要用餐的話記得先訂位，這裡可是很熱門的～

地址：屏東縣內埔鄉富豐路306號

屏東三地門鄉：屏東山川琉璃吊橋

屏東山川琉璃吊橋。 圖／shutterstock

這座吊橋於2016年正式營運，早期的三地門吊橋原是當地居民往來的重要通道，於2009遭到莫拉克颱風摧毀才會在附近建造這座琉璃吊橋。這座琉璃吊橋由排灣族藝術家設計，以琉璃珠為做為意象，鑲嵌在在吊橋兩旁扶手，也乘載著原住民的精神。因為全長有262公尺長，非常壯觀喔！

地址：屏東縣三地門鄉中正路一段56號

營業時間：09:00~17:00（週一公休）

看完小編的介紹，有沒有覺得屏東其實是一個充滿歷史氣息也適合親近大自然的好地方呢？下次來屏東，別忘了除了墾丁還有這麼多好玩的地方等你來走訪哦！

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