開在美術館的餐酒館！高雄「一酒點意」小酌、買醉都合適　微醺夜晚盡情放縱

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

最適合三五好友聚餐的地方，也是最適合獨自前往沉澱心靈的地方，如果要說高雄推薦餐酒館第一個想到的絕對是一酒點意 ，像一酒點意這種有質感又有氣氛的酒吧真的不多，而且這間已經是一點酒意開的第三間店了！原本都開在南高雄，現在也開到北高雄啦~~~尤其還開在美術館，更有奢華的感覺。

不只環境好、氣氛好，還是一個無菸的空間，每杯調酒都有自己獨特的風格，正好可以相應著今日的心情，一杯酒、還有你，來個微醺的夜晚吧！

一酒．點意外觀 圖/姐妹淘部落客

橘紅色的金屬外觀豎立在美術館的巷弄中，透明的玻璃能讓人很清楚的看到店內的環境，沒有酒吧那種不好親近的距離感，門口也有放置菜單！不會讓人有害怕價位而不敢進門的感覺~~~

一酒．點意餐廳環境 圖/姐妹淘部落客

店內氣氛真的非常棒，不會太暗沉的燈光，低調華麗的擺設讓人有很溫馨的感覺´･ᴗ･`

一酒點意 圖/姐妹淘部落客

擺設跟布置都非常有質感，這裡也有提供投影機跟麥克風，而且是完全沒有菸味的環境，對於不喜歡菸味的人們這裡完全是個很安心的環境

一酒點意 圖/姐妹淘部落客

看到這麼多瓶瓶罐罐的酒就覺得好療癒阿~~~吧台的用具也擺放的很整齊，能坐在吧台看到調酒製酒的過程，也是挺舒心的呢♡

黑松露起司薯條 $180 圖/姐妹淘部落客

他們家的松露醬是自己調的~~~松露醬很香濃(๑♡⌓♡๑) 薯條上灑上起司粉整個超邪惡的阿！

一酒點意 圖/姐妹淘部落客

一根接一根超級涮嘴，滑個手機一沒注意回頭整盤已經被清空，三五好友一起點這盤很剛好，不過分食的速度也是快的驚人R~~~~不過不能怪他們...這松露薯條搭上松露醬實在太涮嘴(ﾟωﾟ;)

乾鍋蝦球鞭花椒 $280 圖/姐妹淘部落客

喔某某！跟平常吃的鳳梨蝦球完全是不同等級的阿！用了很多種的辛香料去調味，店家也很貼心的考慮到不吃辣的人，用了比較低辣度的花椒麻而不辣，不吃辣的人只要挑掉花椒也就不會有酥麻的感覺了~是一道非常下酒的菜呢

鹹蛋皇莎花枝圈 $260 圖/姐妹淘部落客

這個花枝圈吃一口就停不下來XD 這裡用了鹹蛋黃醬去拌炒，一上桌就香氣四溢忍不住偷嘗一口

白醬鮭魚奶油義大利麵 $260 圖/姐妹淘部落客

上層滿滿的蔬菜讓我誤以為是沙拉XD 原來是義大利麵阿！蔬菜給的超巨量的~~~吃義大利麵也要吃的健康滿滿阿餒！

一酒點意 圖/姐妹淘部落客

他們的鮭魚不是像外面那種一整塊的鮭魚排，這裡用的是鮭魚碎肉喔！拌炒過後每一口都能吃到鮭魚肉(´∀`) 而且他們白醬都是現煮的白醬，奶味特別香濃，更提升了鮭魚本身的鮮味

剝皮辣椒雞披薩 $320 圖/姐妹淘部落客

看似簡單的薄餅意外的受到眾人們的喜愛，餅皮用的是薄片，起司整個鋪好鋪滿，剝皮辣椒雞真的是一個很新奇的披薩組合耶！店家還特意用了舒肥雞，就算烤過也完全不乾柴

南洋椒麻脆皮豬 $280 圖/姐妹淘部落客

看到這個脆皮就忍不住馬上叉一塊來吃，酥脆的外皮搭上充滿油脂的舒肥五花豬，又脆又滑嫩的口感簡直太棒了(๑♡⌓♡๑)外皮就像港式的化皮燒肉，但是脆皮的厚度拿捏得非常剛好，脆皮不會太搶戲，再搭配上特製的泰式醬汁更提升了整體的香味

老靈魂梅香肋排 $340 圖/姐妹淘部落客

看似普通的肋排卻有過人之處阿！這裡是用梅子醃製的，而且以前去外面吃至少都要4-5百起跳，這裡只要三百多就能吃到了欸！

一酒點意 圖/姐妹淘部落客

這是沒有籽的酸梅唷！直接吃也是甘甜好吃耶~~~~搭配一點蔬菜吃感覺又開胃了XD

鳳梨蘋果優格果昔 $180 圖/姐妹淘部落客

平常不愛吃鳳梨也不愛鳳梨味道的我，莫名的也被這杯果昔給吸引了(•ө•)♡沒有鳳梨刺嘴的感覺搭上清甜的蘋果，酸酸甜甜的滋味再插入一點優格的酸，絕對是女孩必點的一杯飲品

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Bombay龐貝琴酒 $2780/瓶 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 圖/姐妹淘部落客

一點酒意非常吸引人的地方就是可以寄酒！只要購買一瓶酒就能調配出10-12杯酒，而且還能寄放一整年！外面通常都只能調成整壺的

這裡最棒的地方是可以單杯調！只要是點含有你買的酒的調酒，通通都能點，而且還完全不收材料費阿~~~~~~

圖中的酒品通通都有琴酒做搭配，價格從280-350都有~~最少就能省下一千元了呢！是不是非常划算非常心動

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一酒點意 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 圖/姐妹淘部落客

看看我們已經調了四杯酒了量還有這麼多~~~~一整瓶酒可以調10-12杯♡´･ᴗ･`♡

一酒點意 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 圖/姐妹淘部落客

從清爽型的調酒到酒感扎實的通通都有，你想要直接點菜單、自己搭配，或是交給調酒師都可以´･ᴗ･`你想要的樣子，你想要的搭配他都有！每一杯都跟藝術品般華麗捨不得喝呀><

一酒．點意美術館店-後記

不論是帶著什麼心情來，都暫且把他放在一旁吧！在這裡可以盡情的放鬆、盡情的放縱自己，在這個微醺的氣氛，也該讓自己好好放鬆一下。很少餐酒館的餐點可以這麼多樣豐富又好吃，每樣餐點幾乎都贏得了眾人的味蕾，每杯調酒都有精緻浮誇的裝飾，不只外觀美，也非常順口好喝！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康