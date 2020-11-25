快訊

1500萬劑新冠疫苗到手！我首度成功直洽藥廠取得疫苗

最高折6千！春節孝親專案出爐 有年齡限制、6縣市適用

上山泡茶看夜景「不限時」！高雄小崗山茶館秘境　竹管烤雞凌晨1點都吃得到

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
景觀餐廳營業至凌晨兩點，人氣烤雞供應至凌晨一點，開放一小時前預訂。圖／部落客饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子的旅食天堂授權
景觀餐廳營業至凌晨兩點，人氣烤雞供應至凌晨一點，開放一小時前預訂。圖／部落客饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子的旅食天堂授權

越夜越漂亮的高雄，坐擁許多夜景景點，而鄰近著名地標崗山之眼、阿公店水庫的小崗山山腰處，就隱藏了一處景觀餐廳，只要120元茶水費就能無限久坐，大家可自備茶葉邊泡茶聊天，邊賞百萬夜景，還能大啖招牌烤雞，想待多久都行。值得一提的是，這座私房景點「小崗山茶藝館」營業至凌晨2點，夜貓族趕快列入口袋名單！

圖／部落客饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子的旅食天堂授權
圖／部落客饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子的旅食天堂授權
圖／部落客饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子的旅食天堂授權
圖／部落客饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子的旅食天堂授權

「小崗山茶藝館」座落於高雄岡山區，位於小崗山半山腰，超適合下午登山健行後造訪，喝喝茶，一次蒐集日落、夜幕景色，來場忘憂之旅。夜晚亮燈後的門口遠看就如點點星光，園內隨處則種滿植栽，綠意盎然的環境為旅人增添放鬆感。而依山而建的園區等同四層樓高，可遠眺岡山、楠梓等美景，越往上走視野越遼闊壯觀。

圖／部落客饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子的旅食天堂授權
圖／部落客饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子的旅食天堂授權
圖／部落客饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子的旅食天堂授權
圖／部落客饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子的旅食天堂授權

座位區有露天陽台，亦有也有涼亭式造景，搭配暖黃的燈飾浪漫升級，為最佳賞景亮點。除了夜景看到飽，「小崗山茶藝館」也主打用碳火慢烤的竹管蒜頭烤雞，放山雞紮實的肉質十分香嫩，現點現烤，完成後送上桌還會協助拆解，可一小時前預訂。現場也販售關東煮、茶葉蛋、零食等，完全不必擔心會餓肚子回家。

圖／部落客饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子的旅食天堂授權
圖／部落客饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子的旅食天堂授權

由於消費不限時，店家不開放訂位，部落客饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子的旅食天堂也分享，若確定想泡茶可自備茶葉，店家會提供茶具，離開前再協助回收到櫃檯即可。而如果想將日景、夕陽、夜景一次納入眼簾，可選在下午四點的時段，輕鬆佔個好位置，度過悠哉的一天。

圖／部落客饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子的旅食天堂授權
圖／部落客饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子的旅食天堂授權

小崗山茶藝館

地址：高雄市岡山區大莊路水庫路
營業時間：週一至五16:00-02:00、週六日14:00-02:00
茶水費收費標準：每人120元（不抵消費），提供茶具，茶葉可自備

延伸閱讀：

秒飛雪國賞藍色星空、極光雪原！全台展期最長「2020屏東聖誕節」耶誕打卡亮點

神社市集、百年古蹟、嘉義星夜市集！盤點全台5大「快閃特色市集」把握這週開逛

景觀餐廳 高雄旅遊

相關新聞

上山泡茶看夜景「不限時」！高雄小崗山茶館秘境　竹管烤雞凌晨1點都吃得到

越夜越漂亮的高雄，坐擁許多夜景景點，而鄰近著名地標崗山之眼、阿公店水庫的小崗山山腰處，就隱藏了一處景觀餐廳，只要120元茶水費就能無限久坐，大家可自備茶葉邊泡茶聊天，邊賞百萬夜景。

龍華市場創意台式早午餐「9號廚房」隱身雜貨店內！芋泥肉鬆吐司+起司炒蛋必吃

udn走跳美食／瓦勒斯 Wallace 高雄左營龍華市場的嘉慶街9號廚房，是生活雜貨選物店，也賣創意台式早午餐。芋頭肉鬆吐司佐起司炒蛋、泡菜科學麵蛋餅、紅豆煉乳蛋餅的組合無比衝擊，衝擊食物搭

秒飛雪國賞藍色星空、極光雪原！全台展期最長「2020屏東聖誕節」耶誕打卡亮點搶先看

新北「迪士尼耶誕城」堪稱年度最夯耶誕打卡亮點毋庸置疑，但其實除了北部絕美場景，南部「2020屏東聖誕節」美度可是毫不輸陣，提到展期更是長達85日，成為全台最長聖誕節。今年以極光為主題，於屏東公園打造1

特色溫泉必追！ 冬季浪漫「四重溪溫泉季」交通、週邊景點介紹

一陣風吹來～呼～天氣越來越冷了！除了需要加件外套，這陣風也吹起了一陣溫泉熱潮；台灣實在有太多太多溫泉了，從北到南、西到東，甚至是離島都有，稱作溫泉王國完全不為過。今天小編要介紹位於台灣最南部的溫泉－四重溪溫泉！

最難抵達的極南車站！　到屏東枋山躺著享受無敵海景、夕陽餘暉

秋高氣爽的晚秋，陽光普照的南台灣正是出外旅遊的不二之選。一路南下，直達台鐵最南車站「枋山」站，這一座無人車站，每天只有兩班藍皮車停靠，就連從枋山開車到車站，一路上也沒有任何指標，而被鐵道迷公認是全台最難抵達的秘境車站。

寬闊草地+歐式夢想莊園！ 高樹鄉大路關好讚站x幸福莊園　帶路探訪石獅公三兄弟

在大武山脈腳下的高樹鄉，這裡有座讓人沉浸在幸福中的莊園，走進其間，就會看到大片的碧綠草地、白牆紅瓦的歐式建築，以及滿園的各色花草樹木，對民宿主人鄭淑惠來說，這裡就是她跟先生心中的幸福莊園，也是希望能讓

台版小長城、摩西分海！金門西半島「類出國景點」5大盤點　不出國也能玩轉世界

現在只要出門旅行乘上飛機，就彷彿是要飛往「國外」，趁這個機會來尋找潛藏在身邊的美好吧！一起到「離島」旅遊趕上現在最熱門的旅行，來金門體驗「類出國」！

台灣4大溫泉之一在屏東！　探索浪漫溫泉公園、日本皇室欽點的美人湯

位在恆春半島範圍的枋山車站，雖然距離墾丁不遠，但這附近就有不少好玩、好吃的景點不容錯過，到雙流國家森林遊樂區前，可以先到枋山郵局停留一下。

能喝還能賞！「金門高粱花」金黃滿開，還有草地野餐音樂會

秋天是最適合到金門旅行的季節，島上各處的高梁田在每年10月、11月時結穗，大片黃金色的高梁田也是金門的特殊景色之一！快來一場金門之旅，尋找秋天的足跡...

茂林賞蝶、櫻花繽紛！你不知道的「高屏絕美步道」 國境之南冬季這樣玩

逃開疫情籠罩，人們總想從眼前繁忙的都會日常，走向遠處的山海大地，在大自然中尋覓美好風景與自然森呼吸。2020是台灣脊梁山脈旅遊年，位於高屏山間的茂林國家風景區，擁有秀麗高山溪谷和壯麗瀑布、主題吊橋、原

跳上網美環島專車！ 澎湖10大「熱門打卡景點」 一天走透透

由90座大小島嶼所組成的澎湖，海岸線長達326公里，豐富的海洋文化、地質奇觀與人文歷史孕育了澎湖豐富的觀光資源，以車代步能抵達的景區大多分布於馬公市、湖西、白沙、西嶼，為了行程的流暢，通常會將景點劃分

山和海唯美交織！ 屏東199縣道「8大絕美景點」探秘

提到國境之南屏東，心中第一個想到的是東港大鵬灣風景區、是車城的國立海洋生物博物館，還是位於恆春的墾丁國家公園呢？其實除了這些熱門景點，屏東北端的199縣道，更是值得資深旅人前往一探的世外桃源喔！

熱門新聞

龍華市場創意台式早午餐「9號廚房」隱身雜貨店內！芋泥肉鬆吐司+起司炒蛋必吃

上山泡茶看夜景「不限時」！高雄小崗山茶館秘境　竹管烤雞凌晨1點都吃得到

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。