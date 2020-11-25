上山泡茶看夜景「不限時」！高雄小崗山茶館秘境　竹管烤雞凌晨1點都吃得到

越夜越漂亮的高雄，坐擁許多夜景景點，而鄰近著名地標崗山之眼、阿公店水庫的小崗山山腰處，就隱藏了一處景觀餐廳，只要120元茶水費就能無限久坐，大家可自備茶葉邊泡茶聊天，邊賞百萬夜景，還能大啖招牌烤雞，想待多久都行。值得一提的是，這座私房景點「小崗山茶藝館」營業至凌晨2點，夜貓族趕快列入口袋名單！

圖／部落客饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子的旅食天堂授權 圖／部落客饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子的旅食天堂授權

「小崗山茶藝館」座落於高雄岡山區，位於小崗山半山腰，超適合下午登山健行後造訪，喝喝茶，一次蒐集日落、夜幕景色，來場忘憂之旅。夜晚亮燈後的門口遠看就如點點星光，園內隨處則種滿植栽，綠意盎然的環境為旅人增添放鬆感。而依山而建的園區等同四層樓高，可遠眺岡山、楠梓等美景，越往上走視野越遼闊壯觀。

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座位區有露天陽台，亦有也有涼亭式造景，搭配暖黃的燈飾浪漫升級，為最佳賞景亮點。除了夜景看到飽，「小崗山茶藝館」也主打用碳火慢烤的竹管蒜頭烤雞，放山雞紮實的肉質十分香嫩，現點現烤，完成後送上桌還會協助拆解，可一小時前預訂。現場也販售關東煮、茶葉蛋、零食等，完全不必擔心會餓肚子回家。

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由於消費不限時，店家不開放訂位，部落客饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子的旅食天堂也分享，若確定想泡茶可自備茶葉，店家會提供茶具，離開前再協助回收到櫃檯即可。而如果想將日景、夕陽、夜景一次納入眼簾，可選在下午四點的時段，輕鬆佔個好位置，度過悠哉的一天。

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小崗山茶藝館

地址：高雄市岡山區大莊路水庫路營業時間：週一至五16:00-02:00、週六日14:00-02:00茶水費收費標準：每人120元（不抵消費），提供茶具，茶葉可自備

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