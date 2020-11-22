秒飛雪國賞藍色星空、極光雪原！全台展期最長「2020屏東聖誕節」耶誕打卡亮點搶先看

新北「迪士尼耶誕城」堪稱年度最夯耶誕打卡亮點毋庸置疑，但其實除了北部絕美場景，南部「2020屏東聖誕節」美度可是毫不輸陣，提到展期更是長達85日，成為全台最長聖誕節。今年以極光為主題，於屏東公園打造10座精緻燈海及應景裝置，還有6日限定的雪景活動，讓人秒飛雪國過聖誕，現在不必看模擬圖解饞，直接透過現場照片搶先筆記好最美必拍吧！

闖入北極秘境：極地破冰號

圖／IG@beckhamhong66授權

想要一睹南國版極地之美，就從搭上探險號開始吧！「屏東聖誕節」設置了長達10米寬的「極地破冰號」，讓人彷彿啟航前往極光秘境，準備欣賞另一世界之美，巨大造景亮燈後頗為閃亮，超適合大小朋友拍照留念。

滿天滿地的蔚藍星光：極光大道、極地星空、極光雪原

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「2020屏東聖誕節」全區極光燈飾呈現蔚藍光海，讓人猶如度過一場浪漫如夢的「藍色耶誕節」。公園內高聳的樹木在燈海點綴下顯得特別唯美，走在步道上還能賞見垂落的空中極光呢！

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而展區人氣目前網路最高的莫過於「極地星空」及「極光雪原」，閃耀的星星化身專屬星座，走在星空廊道上抬頭就能賞見壯觀繁星，而「極光雪原」宛如一片陸地版的藍色光海，漫步於折射藍天色系的雪地，隨拍隨美。

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到北極圈追光：舞光冰柱、歐若拉北極熊

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本次屏東聖誕節直接將旅遊的終極目標「極光美景」搬入園區，設置流動光柱，讓民眾在台灣就能欣賞流動的極光景色。而另一亮點莫過於「歐若拉的祝福」的北極熊造景，可愛的北極熊置身燈飾間，發光的呆萌模樣絕對要收藏！

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小孩最愛的聖誕童趣裝置：聖誕樹村、耶誕馬車

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聖誕節當然也少不了經典的聖誕裝置，本回2020屏東聖誕節以聖誕樹的意境呈現聖誕村，雪人、禮物盒、小熊、薑餅人應有盡有，據說仔細看還能發現屏東在地元素喔！值得一提的是，現場也有實際可乘坐的耶誕馬車，增添樂園童趣。

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浪漫場景再加二：水岸倒影、屏東燈飾

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除了特色造景，公園內也有璀璨亮眼的水岸倒影風光、寫有屏東PINGTUNG的大型燈飾適合美拍。屏東聖誕節於11/27正式​開幕，搶拍、打卡之餘，最令人期待的便是獨有的「賞雪體驗」，今年還特別於聖誕節期間集結各大攤位推出耶誕市集、伴手禮市集，讓民眾沉浸濃烈的聖誕氛圍，度過難忘的聖誕節。提醒大家聖誕節展期截至明年3/1，但耶誕活動為期間限定，有興趣的人記得把握時間出發哦！

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2020「屏東聖誕節」

地點：屏東縣屏東市公園路（屏東公園）展期：2020/11/27-2021/03/01聖誕節下雪了活動：11/27、12/19、12/24-12/27，17:00-21:00聖誕市集：12/24-12/27，16:00-22:00

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