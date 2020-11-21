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寬闊草地+歐式夢想莊園！ 高樹鄉大路關好讚站x幸福莊園　帶路探訪石獅公三兄弟

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在大武山脈腳下的高樹鄉，這裡有座讓人沉浸在幸福中的莊園，走進其間，就會看到大片的碧綠草地、白牆紅瓦的歐式建築，以及滿園的各色花草樹木，對民宿主人鄭淑惠來說，這裡就是她跟先生心中的幸福莊園，也是希望能讓旅人感受幸福的莊園。

▴藍天白雲配上白牆紅瓦，喜愛藝術的鄭淑惠親自操刀，一磚一瓦設計出自己理想中的幸福莊園。 / 圖片來源：廖苡安攝
▴藍天白雲配上白牆紅瓦，喜愛藝術的鄭淑惠親自操刀，一磚一瓦設計出自己理想中的幸福莊園。 / 圖片來源：廖苡安攝

原本在高雄工作生活的鄭淑惠，在公公婆婆將退休宅定居在屏東高樹鄉後，她與先生夏平也因緣際會買下與公婆相鄰的土地，隨後自己設計建造出一座理想中的退休宅，名為幸福莊園，做為民宿開始經營之後，迎來更多的幸福故事。

▴幸福莊園一樓的交誼廳，是早餐用餐的餐廳，也是diy、包場聚會的最佳場地。 / 圖片來源：廖苡安攝
▴幸福莊園一樓的交誼廳，是早餐用餐的餐廳，也是diy、包場聚會的最佳場地。 / 圖片來源：廖苡安攝

因深感高樹鄉缺發行銷力道，鄭淑惠憑著一股好學上進的勇氣，在民宿開業八年後，帶領整合周邊的商家與鄰居，參與中小企業數位關懷普及計畫，組成「高樹大路關好讚站」群聚，兩年來帶領整合「高樹大路關」群聚，不斷學習提升數位行銷，就是為了讓更多人認識高樹大路關，發現高樹大路關的吸引力。因此除了莊園內的體驗之外，鄭淑惠對於周邊的串連玩法也很熟悉，從所在地廣福村的文化、歷史、美食到新近開設的文青工作室等都如數家珍，推薦遊程還可以延伸到大武山、霧台、賽嘉、茂林等地。

▴在鄭淑慧精心設計下，只要莊園裡簡單走走逛逛，就能夠認識很多植物，體驗療癒芬芳。 / 圖片來源：廖苡安攝
▴在鄭淑慧精心設計下，只要莊園裡簡單走走逛逛，就能夠認識很多植物，體驗療癒芬芳。 / 圖片來源：廖苡安攝

走近當地文化  認識神奇石獅公三兄弟 

單車騎遊大路關，是來到幸福莊園最在地的行程，在幸福姐姐的帶路下，更能深入認識大路關。鄭淑惠說，位於大武山腳下的廣福村與隔壁的廣興村，舊稱大路關，是以大路關石獅公而知名的客家聚落，也同為客家六堆中之右堆的一部份。大路關的第一隻石獅公名為「獅老大」，源於先民到該地開墾時，為鎮風止煞及祈求豐收而立。

傳說中這尊獅老大曾經以一己之力擋住洪水，保護了大路關避開洪水侵害，但卻因此被埋在淤泥之中近百年。後人遍尋不著，才又陸續立了石獅公園中的獅老二跟獅老三，最後獅老大被挖出來重見天日，安座在廣福村的順安宮旁，所以大路關才會有三尊石獅公，且因建造年代跨越兩百年，三尊石獅公造型各有千秋，也各有其神妙故事。 

▴石獅公園裡樸實的獅老二（上圖）與色彩鮮豔的獅老三（下圖），形態樣貌各有風采。 / 圖片來源：廖苡安攝
▴石獅公園裡樸實的獅老二（上圖）與色彩鮮豔的獅老三（下圖），形態樣貌各有風采。 / 圖片來源：廖苡安攝

＃順遊景點推薦1:大路關老麵店

堅持以古早柴燒爐灶煮麵、熬豬骨湯，老麵店裡滿載著濃濃的復古風情。紅磚房裡放眼所及都是溫潤的木樑、木桌、木椅，連麵碗都是特製的手工拉坯陶碗，可見老闆對古早味的堅持。因為喜愛藝術，從開店的第一天就開始辦展，來到這裡，等老闆煮麵上菜的時候，不妨細心欣賞四周牆上的繪畫或藝術展品，就算是吃一碗古早麵，也可以很藝術。

▴大路關老麵店裡有許多仿古家具、古董，如老菜櫥、大圓桌、板凳等，讓人彷彿回到鄉下外婆家般親切。 / 圖片來源：廖苡安攝
▴大路關老麵店裡有許多仿古家具、古董，如老菜櫥、大圓桌、板凳等，讓人彷彿回到鄉下外婆家般親切。 / 圖片來源：廖苡安攝

▴老麵店的堅持與想法，透過詩呈現在窗戶上，讓藝術成為生活日常，生活日常也如藝術。 / 圖片來源：廖苡安攝
▴老麵店的堅持與想法，透過詩呈現在窗戶上，讓藝術成為生活日常，生活日常也如藝術。 / 圖片來源：廖苡安攝

大路關老麵店(FB)
-電話：08 -795 7383
-地址：屏東縣高樹鄉中正路1-1號

▴儘管客人再多，大路關老麵店仍堅持用柴火煮麵，保留傳統老味道。 / 圖片來源：廖苡安攝
▴儘管客人再多，大路關老麵店仍堅持用柴火煮麵，保留傳統老味道。 / 圖片來源：廖苡安攝

＃順遊景點推薦2:喜樂可可咖啡園

2014年初種下第一顆可可樹，陳美芳與張凱晃夫婦，從高雄南漂到屏東高樹來種植可可樹，短短兩年多，就與黎玉璽師傅合作在2017年ICA世界巧克力大賽，以單一農園製作的巧克力，獲得亞太區85%以上原味黑巧克力唯一銅牌，接下來的三年更是年年獲獎，2019甚至入選世界TOP 20可可莊園，在國際舞台上綻放光芒。

▴陳美芳與張凱晃夫婦，兩人齊心協力種出世界冠軍金牌可可。 / 圖片來源：廖苡安攝
▴陳美芳與張凱晃夫婦，兩人齊心協力種出世界冠軍金牌可可。 / 圖片來源：廖苡安攝

▴成熟的可可果實，還需要多道手工工序才能製成可可。 / 圖片來源：廖苡安攝
▴成熟的可可果實，還需要多道手工工序才能製成可可。 / 圖片來源：廖苡安攝

喜樂可可咖啡莊園(FB)
-備註：開放預約參觀，還有巧克力手作體驗

▴敲開可可厚實的外皮，就會得到這串看起來很像山竹的可可果實，直接吃可是完全沒有可可味道喔！ / 圖片來源：廖苡安攝
▴敲開可可厚實的外皮，就會得到這串看起來很像山竹的可可果實，直接吃可是完全沒有可可味道喔！ / 圖片來源：廖苡安攝

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