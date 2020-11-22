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最難抵達的極南車站！　到屏東枋山躺著享受無敵海景、夕陽餘暉

聯合新聞網 / 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

秋高氣爽的晚秋，陽光普照的南台灣正是出外旅遊的不二之選。一路南下，直達台鐵最南車站「枋山」站，這一座無人車站，每天只有兩班藍皮車停靠，就連從枋山開車到車站，一路上也沒有任何指標，而被鐵道迷公認是全台最難抵達的秘境車站。

極南車站　屏東枋衫站探索海濱秘境

從枋山車站可鳥瞰枋山鄉的田野與海濱美景。
從枋山車站可鳥瞰枋山鄉的田野與海濱美景。

「枋山車站」位於半山腰，是南迴鐵路的轉折點，火車行進方向從原本的南北向轉為東西向，下一站就是台東太武站，兩站間距達30.2公里，是台鐵兩站之間最長距離，枋山站雖是無人車站，但藏身山林的橘白站體還挺顯眼的，走進空無一人的車站月台，可以感受偏鄉小站的荒涼寂靜，很適合心靈放空，冷不防，一列橘色塗裝的莒光號就會從身邊急駛而過，趕緊為這難得的畫面拍照，留下見證。

枋山車站是台鐵最南車站。
枋山車站是台鐵最南車站。

接著可就近到唯美浪漫的「愛琴海岸海景渡假園區」，一入園，婆娑椰林、月亮吊椅、白色帳篷、沙灘躺椅等等海濱度假氛圍，清晨太陽自東方昇起，由此向外望去，映入眼簾的是一望無際的蔚藍海洋。

浪漫唯美的愛琴海岸景觀渡假園區。
浪漫唯美的愛琴海岸景觀渡假園區。

日落時分，低懸的夕陽餘暉，將原本藍色大海綴上金黃色亮片，閃耀奪目而美不勝收。

愛琴海岸景觀渡假園區的夕陽美景。
愛琴海岸景觀渡假園區的夕陽美景。

餐飲選項上，套餐、炸物、點心、小火鍋、義大利麵等應有盡有，飽餐一頓後，可逛逛園區內全國獨一無二的「豪華冰屋」與「大型涵管屋」。在比照愛斯基摩人冰屋造型組裝的中空設計充氣屋，只要空調打開，不到3分鐘就會感覺涼爽;以客製化涵管所打造的屋裡，圓筒前方就是大海，躺在床上就能欣賞到無敵海景！

大型涵管屋以客製化涵管所改造。
大型涵管屋以客製化涵管所改造。

豪華冰屋內部寬敞舒適，空調、電視、衛浴等一應俱全。
豪華冰屋內部寬敞舒適，空調、電視、衛浴等一應俱全。

景點介紹

枋山車站

地址：屏東縣獅子鄉內獅鄉內獅巷84號

　

愛琴海岸海景渡假園區

地址：屏東縣枋山鄉枋山村中山路三段37號

電話：08-876-1885

網址：愛琴海岸海景渡假園區

營時：平日10:00∼20:00、假日10:00∼22:00（週六8:00營業）

價位：每人低消100元，水果調色冰砂160元、微酸辣泰式椒麻雞全餐370元、巧克力蛋糕110元

住宿：大型涵管屋雙人房平日2,000元、假日2,800元、四人房平日2,700元、假日3,500元，豪華冰屋平日2,800元、假日3,800元

　

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