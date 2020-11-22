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特色溫泉必追！ 冬季浪漫「四重溪溫泉季」交通、週邊景點介紹

聯合新聞網 / FunTime旅遊比價

一陣風吹來～呼～天氣越來越冷了！除了需要加件外套，這陣風也吹起了一陣溫泉熱潮；台灣實在有太多太多溫泉了，從北到南、西到東，甚至是離島都有，稱作溫泉王國完全不為過。今天小編要介紹位於台灣最南部的溫泉－四重溪溫泉！

四重溪溫泉交通資訊

☞自行開車：國道三號→南州交流道下→縣道187乙線→省道臺一線→省道臺26線→車城

☞大眾運輸：

高鐵左營站：三號出口轉乘9189墾丁快線至「車城站」下車

台鐵高雄站：轉乘9117客運至「車城站」下車

台鐵屏東站：轉乘屏東客運（屏東－恆春、墾丁）至「車城站」下

☞包車：若沒有開車又不想搭大眾運輸，包車是很不錯的選擇喔！

四重溪溫泉特色

四重溪溫泉。 圖／Flickr
四重溪溫泉。 圖／Flickr

在日治時期，陽明山溫泉、北投溫泉、關仔嶺溫泉以及四重溪溫泉被並稱為四大名湯，由此可知四重溪溫泉絕對是非常優質！據說昭和天皇的弟弟高松宮宣仁親王夫婦還曾經來四重溪溫泉度蜜月，四重溪溫泉也因此聲名大譟。泉質屬於鹼性碳酸氫鈉泉，又稱「美人湯」，不會有硫磺味，非常清澈。可以促進血液循環，泡完之後肌膚也會變得很光滑喔！超紓壓的啦～

四重溪溫泉季

每年冬季屏東最重要盛事「四重溪溫泉季」，於2020/11/7日開跑啦！今年以「桃花」作為活動主題，四重溪溫泉公園搖身一變，變成桃花滿地開的樂園啦（大心），現場有一大片桃粉色的燈海，將冬季的浪漫氛圍昇華五度！（五度是什麼概念？）情人親友感情加溫外，搭配溫泉主題，四重溪溫泉季也推出一系列活動＞＞＞

❤桃花繪馬

先幫屏東傳播暨國際事務處和縣長的粉專按讚，並至活動現場拍照打卡， 就可獲得免費限量桃花繪馬！寫上祈福語後再Get暖心巧克力。

❤Cosplay大賽

2020/11/21 四重溪溫泉公園將舉辦 Cosplay 大賽，現場會有才藝走秀，官方除了祭出獎金，也會提供參賽 Coser 交通補助和溫泉券，令人期待會有什麼角色出現～現場可以幫喜歡的 Coser 投下你的一票喔！

❤粉紅旋轉木馬

IG 人氣打卡地預定！現場會展出粉白色旋轉木馬，參加活動就能免費搭乘，夢幻程度小編給5顆星！想必又會在 IG 上掀起打卡風潮～

❤桃花紀念福袋

這個是小編也很想要的東西>< 凡在車城鄉或四重溪溫泉區、牡丹鄉、旭海溫泉區住宿1晚或餐飲單筆消費滿千元，就能免費兌換桃花紀念福袋，裡頭有詩籤、玫瑰沐浴鹽和溫泉毛巾，重點是福袋是四重溪人氣吉祥物—蔥寶造型的！蔥寶的粉絲在哪裡～～

交通資訊

要到四重溪溫泉區，除了文章開頭介紹過的交通方式，也有溫泉季期間限定的接駁車喔！（春節期間同樣也會行駛）在枋寮車站、海口港、福安宮和車程都有搭車據點，每天班次也很密集。全票$30，愛心票半價，6歲以下孩童則免費，或是可以坐518公車、墾丁街車201黃線到現場。

其他還有很多活動！詳細資訊可以查見>>>四重溪溫泉季活動官網

時間：2020/11/7-2021/3/1

地點：四重溪溫泉公園、四重溪溫泉鄉

四重溪溫泉推薦

茴香戀戀溫泉會館

茴香戀戀溫泉會館。 圖／IG, _ya.0112_
茴香戀戀溫泉會館。 圖／IG, _ya.0112_

茴香戀戀是當地頗負盛名的一家溫泉會館，茴香戀戀的名字來自於老闆娘在園區內種了許多茴香，也因為老闆娘為排灣族人，會館建築除了希臘和地中海的浪漫藍色元素還帶點排灣族的粗曠風格～是不是超特別！園區內的設施有水療SPA、半露天景觀裸湯、湯屋，當然也有住宿套房可以享受獨立私人的溫泉池喔！

地址：屏東縣牡丹鄉大梅路1之16號

牡丹風情溫泉行館

牡丹風情溫泉行館。 圖／IG, tt.an.777
牡丹風情溫泉行館。 圖／IG, tt.an.777

介紹完地中海希臘風格，牡丹風情溫泉行館走的是峇里島南洋風哦！設施分別有露天大眾男女湯池、湯屋、住宿湯房、Villa風格別墅型客房，最特別的是還可以享受奈米牛奶浴～讓乳白色的超細緻泡泡滋潤每一寸肌膚，另外會館還有提供一泊三食方案，是不是很想收拾行李現在就出發！

地址：屏東縣車城鄉溫泉路251-68號

北緯22度溫泉旅館

北緯22度溫泉旅館。 圖／IG, winne8312
北緯22度溫泉旅館。 圖／IG, winne8312

北緯22度溫泉旅館提供了不同風格的房間，為的就是讓每個人在每次住宿都有不同的體驗，是不是相當用心！房間風格偏日式～每間房都有雙人溫泉浴池、免治馬桶、膠囊咖啡機、還配有愛馬仕的盥洗備品！湯屋則提供歐舒丹備品，在這裡除了可以舒服的泡湯，房間的每個配備都很齊全又不馬虎，真的超吸引人啊！

地址：屏東縣車城鄉文化路4-2號

清泉日式溫泉館

清泉日式溫泉館。 圖／IG, dongya_wu
清泉日式溫泉館。 圖／IG, dongya_wu

這裡的前身為「山口旅館」，也就是昭和天皇胞弟－高松宮宣仁親王夫婦來度蜜月的地方！非常具有歷史性，來到這裡第一眼真的會以為自己來到日本，清泉日式溫泉館由內而外都是日式風格的建築，設施露天風呂配有SPA按摩水柱，還有湯屋、住宿湯房，並保留了傳統澡堂的昭和氛圍～真的超漂亮、超震撼！

地址：屏東縣車城鄉文化路5號

川酈溫泉渡假休閒旅館

川酈溫泉渡假休閒旅館位於巷弄內，環境清幽、安靜又舒適，老闆也將環境打掃得很乾淨。館內提供湯屋、住宿湯房，厲害的是房間超寬敞！也有私人獨立溫泉池可以在房間內好好享受～價格更是超親民，是小資族的好選擇喔！

地址：屏東縣車城鄉文化路4-1號

四重溪溫泉周邊景點

四重溪溫泉公園

四重溪溫泉公園。 圖／IG, little.brother.q
四重溪溫泉公園。 圖／IG, little.brother.q

四重溪溫泉公園就在溫泉村裡，到車城玩，除了住在溫泉會館，來這座充滿日式風情的公園走走，有免費的泡腳池和超Ｑ的溫泉蔥寶造景，拍起來超有fu～超適合來泡泡腳散步順道拍拍照，享受悠閒的時光～

地址：屏東縣車城鄉溫泉鄉文化路1號

牡丹水庫

牡丹水庫。 圖／Flickr
牡丹水庫。 圖／Flickr

牡丹水庫由鵝卵石堆砌而成，是目前台灣最南部的水庫，也是造價最高的水庫，足以供應整個恆春半島的用水量，也因為恆春半島的遊客眾多，為了更致力於觀光產業的推廣，牡丹水庫興建了步道、停車場、遊客服務中心等，讓遊客可以在此健行、觀覽美景，這裡的湖光山色真的令人流連忘返啊！

地址：屏東縣車城鄉牡丹水庫

車城黃金海岸

車城黃金海岸。 圖／IG, bao_heymiko
車城黃金海岸。 圖／IG, bao_heymiko

夕陽西下～金黃色的光線灑下，來到屏東，除了恆春的關山日落，車城黃金海岸也是欣賞落日餘暉的好地方。一邊觀賞夕陽，還有非常豐富的潮間帶生態，非常適合親子遊玩，好好探索其中的奧妙。

小編小提醒：記得把垃圾帶走，一起維護海洋生態喔！

地址：屏東縣車城鄉黃金海岸

車城福安宮

車城福安宮。 圖／IG, chichislife_
車城福安宮。 圖／IG, chichislife_

車城福安宮雕梁畫棟，非常精緻雄偉，是台灣最大的土地公廟，與新北市烘爐地南山福德宮和南投縣的竹山紫南宮並稱臺灣的「三大土地公廟」。非常多路過的遊客會進來祈求平安、欣賞這壯麗的廟宇建築。除此之外，也非常適合順遊福安宮周圍的小商圈，道地的綠豆蒜、鹹鴨蛋、皮蛋，都是這裡的名產美食喔！

地址：臺灣屏東縣車城鄉福安村福安路51號

國立海洋生物博物館

國立海洋生物博物館。 圖／Flickr
國立海洋生物博物館。 圖／Flickr

屏東海生館是全台灣規模最大的海洋生物博物館，至今已有快二十年的歷史了！在這裡可以看見許多珍貴的海洋資源、專業的導覽更深入了解海洋生態，現在還有規劃季節限定的夜宿海生館套裝行程！

地址：屏東縣車城鄉後灣路2號

營業時間：09:00-17:30

看完小編的介紹，可以開始規劃屏東四重溪溫泉之旅了！有別於炎熱的夏天在墾丁玩水，冬天一定要來一場溫泉之旅，舒服又暢快啊～

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溫泉 公園 IG 旅館

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