快訊

1500萬劑新冠疫苗到手！我首度成功直洽藥廠取得疫苗

最高折6千！春節孝親專案出爐 有年齡限制、6縣市適用

聽新聞
test
0:00 / 0:00

龍華市場創意台式早午餐「9號廚房」隱身雜貨店內！芋泥肉鬆吐司+起司炒蛋必吃

瓦勒斯 Wallace / 文、圖／瓦勒斯 Wallace

udn走跳美食／瓦勒斯 Wallace

高雄左營龍華市場的嘉慶街9號廚房，是生活雜貨選物店，也賣創意台式早午餐。芋頭肉鬆吐司佐起司炒蛋、泡菜科學麵蛋餅、紅豆煉乳蛋餅的組合無比衝擊，衝擊食物搭配一起變成舌尖驚喜。甜鹹交織的芋頭肉鬆吐司，療癒芋泥從麵包縫隙流出，大口咬下深陷綿密漩渦。哎呦威呀，芋頭控該出發了！

高雄出差七天六夜，用餐時間一直被朋友們帶出場，天天過著飽到太陽穴的幸福日子（到底！？）。這天老司機說要帶我去一家旁門左道的早餐店，我心想能多旁門左道？來到嘉慶街9號廚房，立馬懂了。

點了招牌芋頭肉鬆吐司佐起司炒蛋與兩款蛋餅。芋頭肉鬆吐司甜鹹交織的綿密療癒，一壓就爆漿。以手工粉漿製作的蛋餅系列，我才不管包的內餡多旁門左道（這是讚美！），底層放了粽葉，外焦香內滑嫩的蛋餅伴隨葉香，是傳承古早味的野心。

9號廚房怎麼去？

嘉慶街9號廚房位在嘉慶街9號（哈哈哈哈，也太好記），旁邊是左營龍華市場。最靠近的捷運站是紅線凹子底站，從3號出口出站走7分鐘就到。前天剛好住在德立莊高雄博愛館，從飯店騎WeMo去9號廚房，也是7分鐘左右。若需要WeMo免費體驗碼，可點入WeMo Scooter專屬邀請碼。

嘉慶街9號廚房分成室內與室外區，室內是販售復古碗盤餐具的雜貨舖子。

9號廚房也是生活雜貨選物店

嘉慶街9號廚房也是生活雜貨選物店，多Fusion的組合，在曼谷特別常見，我們用餐也能佛系逛街。順手挑幾個適合擺盤的餐具，就算不下廚，把外送食物裝在美美盤子，配上金色湯匙、筷子，也換來成就感。

這個碗很適合裝佛跳牆（因為看起來比較復古？ XD）

嘉慶街9號廚房是一間任性小店，老闆吉他就放在旁邊，不只可以點餐，還能接受點歌？？？

9號廚房菜單

推薦恆春傳統蛋餅與大山形吐司。蛋餅落在45到60元，是在挑戰龍華市場物價。相信我，9號廚房的古早味粉漿蛋餅佐荷葉香跟一般蛋餅不一樣。大山形吐司從基本款30元到法式焦糖芋頭肉鬆吐司130元，份量大，適合分享一起吃。原味火鍋159元起跳，鍋燒麵則都是99元。手工傳統冰品不分口味60元，可選擇碎冰或刨冰，我覺得很貼心。牛奶雪花冰100元起，其中「9號忙著找情人」採用屏東芒果佐情人果牛奶雪花冰，售價180元根本台北價位。

這個芋泥！！！！！

大熱天的，最喜歡碎冰飲料，無論古早味紅茶還是咖啡都好沁涼。

芋頭肉鬆吐司佐起司炒蛋（$110）

芋泥一壓就爆漿，也太浮誇了啊！甜口芋泥配肉鬆、起司與花生醬的鹹甜亂鬥，開始讓人崩潰想抗拒，但是大口咬下之後，一定馬上暈船！焦香吐司包夾著各自精彩的內餡們，起司帶點鹹、花生醬帶點甜、炒蛋佐海苔粉是鹹的、焦糖調味是甜的、濃郁芋泥也是甜的，融合不同滋味，吃過之後，我整個人都是甜的（無誤）。

口感妙不可言，芋泥綿密細緻，煎蛋滑嫩，又有花生粒的可以咬，每口都驚喜。

芋泥沒有過度調味，而以海苔、肉鬆與煎蛋的鹹香換來味蕾衝擊，甜鹹交織的綿密療癒。

芋頭肉鬆吐司佐起司炒蛋讓我吃得很狼狽，嘴巴沒辦法張的這麼大，一壓一擠芋泥就從嘴角噴出來了，可惡！最大創意是花生粒，綿密濕潤口感之餘伴隨著驚喜，很中樂透的感覺有沒有？

蛋餅製作在戶外區，老闆一邊煎蛋餅一邊說「我們家的手工餅皮可是每日限量！」好東西就是要限量，就跟越難訂到的餐廳就越無法被CP值衡量一樣。

第一次吃泡菜科學麵的蛋餅組合。

飄著粽葉香的手工蛋餅

手工粉漿製作的蛋餅，底層放了粽葉，每一口蛋餅都飄著葉香，這是傳承古早味。

九層塔燒肉蛋餅（$60）

外焦香內軟嫩的手工蛋餅就是不一樣，餅皮濕潤又軟又香，很像粉漿蛋餅，外皮卻特別香脆，明顯兩種口感。屏東九層塔有夠香，九層塔鋪天蓋地，我每一口都能吃到，燒肉是甜口的，很台南。每一口都有粽葉香氣，好喜歡。

以60元的價格來看，大餅皮配上扎實用料，這個蛋餅很值得。

泡菜科學麵蛋餅（$60）

不知道如果找韓國人來吃泡菜蛋餅會作何感想？科學麵稍微水煮過，不讓麵條太軟，保留嚼勁口感。泡菜本身是個搶戲的狠角色，夾在軟嫩的蛋餅中，這道就變成韓式料理了。

不過這道沒有肉，我喜歡九層塔燒肉蛋餅多一點（無肉不歡啊！）。

嘉慶街9號廚房藏在小巷弄，需要耐心找一下，但絕對值花些時間找到迷人小店，嚐嚐老闆特製的台式創意，不只讓人會心一笑，還會吃到嘴角上揚。嘉慶街9號廚房是一間集合各種友善的食堂，素食者友善、寵物友善、LGBTQ友善，沒辦法，因為老闆超友善，不只能點餐還能點歌唷！

嘉慶街9號廚房

官方臉書：9號廚房

營業時間：07:00-14:00；16:30-18:30（賣完就下班啦）

訂位專線：0935-099-600

文章來源：瓦勒斯 Wallace FB：瓦勒斯 Wallace

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

蛋餅 吐司 古早味 冰品 火鍋 高雄美食 早餐 早午餐

相關新聞

上山泡茶看夜景「不限時」！高雄小崗山茶館秘境　竹管烤雞凌晨1點都吃得到

越夜越漂亮的高雄，坐擁許多夜景景點，而鄰近著名地標崗山之眼、阿公店水庫的小崗山山腰處，就隱藏了一處景觀餐廳，只要120元茶水費就能無限久坐，大家可自備茶葉邊泡茶聊天，邊賞百萬夜景。

龍華市場創意台式早午餐「9號廚房」隱身雜貨店內！芋泥肉鬆吐司+起司炒蛋必吃

udn走跳美食／瓦勒斯 Wallace 高雄左營龍華市場的嘉慶街9號廚房，是生活雜貨選物店，也賣創意台式早午餐。芋頭肉鬆吐司佐起司炒蛋、泡菜科學麵蛋餅、紅豆煉乳蛋餅的組合無比衝擊，衝擊食物搭

秒飛雪國賞藍色星空、極光雪原！全台展期最長「2020屏東聖誕節」耶誕打卡亮點搶先看

新北「迪士尼耶誕城」堪稱年度最夯耶誕打卡亮點毋庸置疑，但其實除了北部絕美場景，南部「2020屏東聖誕節」美度可是毫不輸陣，提到展期更是長達85日，成為全台最長聖誕節。今年以極光為主題，於屏東公園打造1

特色溫泉必追！ 冬季浪漫「四重溪溫泉季」交通、週邊景點介紹

一陣風吹來～呼～天氣越來越冷了！除了需要加件外套，這陣風也吹起了一陣溫泉熱潮；台灣實在有太多太多溫泉了，從北到南、西到東，甚至是離島都有，稱作溫泉王國完全不為過。今天小編要介紹位於台灣最南部的溫泉－四重溪溫泉！

最難抵達的極南車站！　到屏東枋山躺著享受無敵海景、夕陽餘暉

秋高氣爽的晚秋，陽光普照的南台灣正是出外旅遊的不二之選。一路南下，直達台鐵最南車站「枋山」站，這一座無人車站，每天只有兩班藍皮車停靠，就連從枋山開車到車站，一路上也沒有任何指標，而被鐵道迷公認是全台最難抵達的秘境車站。

寬闊草地+歐式夢想莊園！ 高樹鄉大路關好讚站x幸福莊園　帶路探訪石獅公三兄弟

在大武山脈腳下的高樹鄉，這裡有座讓人沉浸在幸福中的莊園，走進其間，就會看到大片的碧綠草地、白牆紅瓦的歐式建築，以及滿園的各色花草樹木，對民宿主人鄭淑惠來說，這裡就是她跟先生心中的幸福莊園，也是希望能讓

台版小長城、摩西分海！金門西半島「類出國景點」5大盤點　不出國也能玩轉世界

現在只要出門旅行乘上飛機，就彷彿是要飛往「國外」，趁這個機會來尋找潛藏在身邊的美好吧！一起到「離島」旅遊趕上現在最熱門的旅行，來金門體驗「類出國」！

台灣4大溫泉之一在屏東！　探索浪漫溫泉公園、日本皇室欽點的美人湯

位在恆春半島範圍的枋山車站，雖然距離墾丁不遠，但這附近就有不少好玩、好吃的景點不容錯過，到雙流國家森林遊樂區前，可以先到枋山郵局停留一下。

能喝還能賞！「金門高粱花」金黃滿開，還有草地野餐音樂會

秋天是最適合到金門旅行的季節，島上各處的高梁田在每年10月、11月時結穗，大片黃金色的高梁田也是金門的特殊景色之一！快來一場金門之旅，尋找秋天的足跡...

茂林賞蝶、櫻花繽紛！你不知道的「高屏絕美步道」 國境之南冬季這樣玩

逃開疫情籠罩，人們總想從眼前繁忙的都會日常，走向遠處的山海大地，在大自然中尋覓美好風景與自然森呼吸。2020是台灣脊梁山脈旅遊年，位於高屏山間的茂林國家風景區，擁有秀麗高山溪谷和壯麗瀑布、主題吊橋、原

跳上網美環島專車！ 澎湖10大「熱門打卡景點」 一天走透透

由90座大小島嶼所組成的澎湖，海岸線長達326公里，豐富的海洋文化、地質奇觀與人文歷史孕育了澎湖豐富的觀光資源，以車代步能抵達的景區大多分布於馬公市、湖西、白沙、西嶼，為了行程的流暢，通常會將景點劃分

山和海唯美交織！ 屏東199縣道「8大絕美景點」探秘

提到國境之南屏東，心中第一個想到的是東港大鵬灣風景區、是車城的國立海洋生物博物館，還是位於恆春的墾丁國家公園呢？其實除了這些熱門景點，屏東北端的199縣道，更是值得資深旅人前往一探的世外桃源喔！

熱門新聞

龍華市場創意台式早午餐「9號廚房」隱身雜貨店內！芋泥肉鬆吐司+起司炒蛋必吃

上山泡茶看夜景「不限時」！高雄小崗山茶館秘境　竹管烤雞凌晨1點都吃得到

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。