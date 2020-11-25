龍華市場創意台式早午餐「9號廚房」隱身雜貨店內！芋泥肉鬆吐司+起司炒蛋必吃

高雄左營龍華市場的嘉慶街9號廚房，是生活雜貨選物店，也賣創意台式早午餐。芋頭肉鬆吐司佐起司炒蛋、泡菜科學麵蛋餅、紅豆煉乳蛋餅的組合無比衝擊，衝擊食物搭配一起變成舌尖驚喜。甜鹹交織的芋頭肉鬆吐司，療癒芋泥從麵包縫隙流出，大口咬下深陷綿密漩渦。哎呦威呀，芋頭控該出發了！

高雄出差七天六夜，用餐時間一直被朋友們帶出場，天天過著飽到太陽穴的幸福日子（到底！？）。這天老司機說要帶我去一家旁門左道的早餐店，我心想能多旁門左道？來到嘉慶街9號廚房，立馬懂了。

點了招牌芋頭肉鬆吐司佐起司炒蛋與兩款蛋餅。芋頭肉鬆吐司甜鹹交織的綿密療癒，一壓就爆漿。以手工粉漿製作的蛋餅系列，我才不管包的內餡多旁門左道（這是讚美！），底層放了粽葉，外焦香內滑嫩的蛋餅伴隨葉香，是傳承古早味的野心。

9號廚房怎麼去？

嘉慶街9號廚房位在嘉慶街9號（哈哈哈哈，也太好記），旁邊是左營龍華市場。最靠近的捷運站是紅線凹子底站，從3號出口出站走7分鐘就到。前天剛好住在德立莊高雄博愛館，從飯店騎WeMo去9號廚房，也是7分鐘左右。若需要WeMo免費體驗碼，可點入WeMo Scooter專屬邀請碼。

嘉慶街9號廚房分成室內與室外區，室內是販售復古碗盤餐具的雜貨舖子。

9號廚房也是生活雜貨選物店

嘉慶街9號廚房也是生活雜貨選物店，多Fusion的組合，在曼谷特別常見，我們用餐也能佛系逛街。順手挑幾個適合擺盤的餐具，就算不下廚，把外送食物裝在美美盤子，配上金色湯匙、筷子，也換來成就感。

這個碗很適合裝佛跳牆（因為看起來比較復古？ XD）

嘉慶街9號廚房是一間任性小店，老闆吉他就放在旁邊，不只可以點餐，還能接受點歌？？？

9號廚房菜單

推薦恆春傳統蛋餅與大山形吐司。蛋餅落在45到60元，是在挑戰龍華市場物價。相信我，9號廚房的古早味粉漿蛋餅佐荷葉香跟一般蛋餅不一樣。大山形吐司從基本款30元到法式焦糖芋頭肉鬆吐司130元，份量大，適合分享一起吃。原味火鍋159元起跳，鍋燒麵則都是99元。手工傳統冰品不分口味60元，可選擇碎冰或刨冰，我覺得很貼心。牛奶雪花冰100元起，其中「9號忙著找情人」採用屏東芒果佐情人果牛奶雪花冰，售價180元根本台北價位。

這個芋泥！！！！！

大熱天的，最喜歡碎冰飲料，無論古早味紅茶還是咖啡都好沁涼。

芋頭肉鬆吐司佐起司炒蛋（$110）

芋泥一壓就爆漿，也太浮誇了啊！甜口芋泥配肉鬆、起司與花生醬的鹹甜亂鬥，開始讓人崩潰想抗拒，但是大口咬下之後，一定馬上暈船！焦香吐司包夾著各自精彩的內餡們，起司帶點鹹、花生醬帶點甜、炒蛋佐海苔粉是鹹的、焦糖調味是甜的、濃郁芋泥也是甜的，融合不同滋味，吃過之後，我整個人都是甜的（無誤）。

口感妙不可言，芋泥綿密細緻，煎蛋滑嫩，又有花生粒的可以咬，每口都驚喜。

芋泥沒有過度調味，而以海苔、肉鬆與煎蛋的鹹香換來味蕾衝擊，甜鹹交織的綿密療癒。

芋頭肉鬆吐司佐起司炒蛋讓我吃得很狼狽，嘴巴沒辦法張的這麼大，一壓一擠芋泥就從嘴角噴出來了，可惡！最大創意是花生粒，綿密濕潤口感之餘伴隨著驚喜，很中樂透的感覺有沒有？

蛋餅製作在戶外區，老闆一邊煎蛋餅一邊說「我們家的手工餅皮可是每日限量！」好東西就是要限量，就跟越難訂到的餐廳就越無法被CP值衡量一樣。

第一次吃泡菜科學麵的蛋餅組合。

飄著粽葉香的手工蛋餅

手工粉漿製作的蛋餅，底層放了粽葉，每一口蛋餅都飄著葉香，這是傳承古早味。

九層塔燒肉蛋餅（$60）

外焦香內軟嫩的手工蛋餅就是不一樣，餅皮濕潤又軟又香，很像粉漿蛋餅，外皮卻特別香脆，明顯兩種口感。屏東九層塔有夠香，九層塔鋪天蓋地，我每一口都能吃到，燒肉是甜口的，很台南。每一口都有粽葉香氣，好喜歡。

以60元的價格來看，大餅皮配上扎實用料，這個蛋餅很值得。

泡菜科學麵蛋餅（$60）

不知道如果找韓國人來吃泡菜蛋餅會作何感想？科學麵稍微水煮過，不讓麵條太軟，保留嚼勁口感。泡菜本身是個搶戲的狠角色，夾在軟嫩的蛋餅中，這道就變成韓式料理了。

不過這道沒有肉，我喜歡九層塔燒肉蛋餅多一點（無肉不歡啊！）。

嘉慶街9號廚房藏在小巷弄，需要耐心找一下，但絕對值花些時間找到迷人小店，嚐嚐老闆特製的台式創意，不只讓人會心一笑，還會吃到嘴角上揚。嘉慶街9號廚房是一間集合各種友善的食堂，素食者友善、寵物友善、LGBTQ友善，沒辦法，因為老闆超友善，不只能點餐還能點歌唷！

嘉慶街9號廚房

官方臉書：9號廚房

營業時間：07:00-14:00；16:30-18:30（賣完就下班啦）

訂位專線：0935-099-600

文章來源：瓦勒斯 Wallace FB：瓦勒斯 Wallace

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」