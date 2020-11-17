台灣4大溫泉之一在屏東！　探索浪漫溫泉公園、日本皇室欽點的美人湯

【圖／文：行遍天下】

位在恆春半島範圍的枋山車站，雖然距離墾丁不遠，但這附近就有不少好玩、好吃的景點不容錯過，到雙流國家森林遊樂區前，可以先到枋山郵局停留一下。

從枋山車站可鳥瞰枋山鄉的田野與海濱美景。

到便利箱郵局打卡，雙流享受芬多精

「枋山郵局」是全台唯一以「郵局便利箱」設計概念打造的建築，外觀還有傳遞訊息意象的鴿子、小伯勞鳥及洋蔥、愛文芒果等彩繪，加上伯勞鳥造型郵筒，將美照PO到IG上，保證成為好友圈的「嬌點」。

以郵局便利箱為外型設計的枋山郵局。

跟伯勞鳥郵差造型郵筒拍照，也是枋山郵局的一大賣點。

於南迴公路上的「雙流國家森林遊樂園區」，範圍涵蓋屏東縣獅子鄉丹路村和草埔村，因楓港溪上游的內文溪和雙流溪匯集而得名。溪流為整座園區帶來豐沛的水源，並衍生出植物茂密、林相多變的大自然美景，全區有4座森林步道，其中以瀑布步道最熱門，森林釋放出大量芬多精，並伴隨著潺潺流水聲與蟲鳴蛙叫聲，走起路來格外神清氣爽，終點站雙流瀑布高低落差達25公尺，氣勢磅礡，景致優美，可謂人間仙境。

隱藏於山林間的雙流瀑布景致優美、氣勢磅礡。

探索日本皇室欽點的美人湯

距枋山車站不遠的四重溪溫泉，屬於無色、無味的碳酸氫鈉泉，由於水質清澈滑潤，泡後肌膚古溜古溜，因而贏得「美人湯」的雅名，與北投、知本、關子嶺並列台灣四大溫泉，當地最負盛名的莫過於已逾百年悠久的歷史，並曾被日本宣仁親王欽選為蜜月勝地的「清泉日式溫泉館」，且至今親王專用的蜜月湯池仍保存完好如初，維護良好。

清泉日式溫泉館的露天風呂環境清幽、設施完善。

宣仁親王專用蜜月湯池仍完整保存。

另也添加不少泡湯設施，光是名為露天風呂的大眾湯池就有6座，溫度不盡相同，不論大人小孩，都能找到合適的泉池來泡湯。此外，還提供湯屋與住宿，不論庭園造景、或是房間佈置，都流露出淡淡的和風氣息，就算不必出國也能體驗到純粹的日式泡湯文化。

清泉日式溫泉館的房間充滿日式禪風。

以紅豆搭配抹茶的宇治金時，是清泉日式溫泉館的招牌甜品。

四重溪溫泉公園裡的粉紅浪漫

接著從清泉日式溫泉館折返到車城鄉的「四重溪溫泉公園」，園內散發濃濃的日式和風味，從鳥居、神社到整排日式木造建物，甚至還有一條浪漫的櫻花步道，處處皆彌漫日本溫泉勝地的造景，漫步其間，彷彿來到京都一般，走著走著，斜坡處還有一座溫泉泡腳池，是許多遊客最愛暖腳的所在，泡得不亦樂乎！拾階而上，青翠的山坡上竟有巨大的粉紅高跟鞋裝置藝術，吸晴指數不輸嘉義布袋的高跟鞋教堂。

四重溪溫泉公園的免費溫泉泡腳池。

四重溪溫泉公園的山坡上有著粉紅高跟鞋裝置藝術。

攻頂龜山飽覽恆春山海景色

臨行前，再順著台26線一路南下，直衝到恆春後灣福安宮與海生館之間的「龜山步道」，在這一處約莫72公尺、地勢不高的龜山，因狀似龜殼的形態而得名，是僅需花費不到半小時時間即可攻頂的輕鬆健行山道。登高山頂的視野遼闊，可眺望四重溪與保力溪出海口，將恆春半島的山景與海景盡收眼底，坐擁一望無垠的好望角視野。

台26線是一條極美的濱海公路。（空拍圖片：讀者拍攝）

台26線上的景觀藝術造景。

攻頂龜山可鳥瞰恆春半島的山、海景。





景點介紹

枋山郵局

地址：屏東縣枋山鄉舊庄路47號

電話：08-877-1219

營時：週一至週五8:30∼12:30、13:00∼16:30（週六、週日休）





雙溪國家森林遊樂區

地址：屏東縣獅子鄉丹路村2巷23號

電話：08-870-1393

營時：08:00∼17:00

門票：假日100元、平日80元，停車50元





清泉日式溫泉館

地址：屏東縣車城鄉溫泉村文化路5號

電話：08-862-4120

網址：since100hotspring.com.tw

價位：露天風呂每人280元；日式湯屋900元、精緻湯屋1,100元（限時60分鐘，限兩人使用）；住宿2,500元起（進房時間16:00、 退房時間12:00）；宇治金時120元





四重溪溫泉公園

地址：屏東縣車城鄉溫泉村文化路1號





龜山步道

地址：屏東縣車城鄉後灣路34號





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