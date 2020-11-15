能喝還能賞！「金門高粱花」金黃滿開，還有草地野餐音樂會

秋天是高粱成熟的時節，隨季節更迭綠油油的高粱轉眼間，變得金黃飽滿，高梁穗在陽光下顯得耀眼迷人，秋風吹拂的稻浪更是唯美。

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這是最適合到金門旅行的季節，少了像夏天那樣的艷陽，卻還不到冬天那般的寒冷。島上各處都有高梁田，大片高梁田是金門的特殊景色，而每年10月、11月結穗，金黃色田園裡有趨吉避凶的「水尾塔」、「風獅爺」錯落其間，是季節限定的美景。

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假如你看到路上鋪著一地高粱，別懷疑，開著你的車壓過去就對了！據說以前採收高粱很費工，由於軍隊軍車很多，人們就藉由這樣的方式為高粱脫殼，將軍車當成脫粒機，如今已很少見了。如果有幸遇到，行車壓過高粱的時候要小心會有點滑喔！

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若想拍出唯美高粱田網美照，推薦金沙「光華路二段」兩側(青嶼農地重劃段)、「高陽路」兩側、「環島北路高坑至金沙溪」和「東西山前」間這幾處地方給大家！

後浦HOPE草地野餐音樂會

圖片來源：金城今晨粉絲專頁

涼爽的秋天，不能少的還有草地上悠閒的午後，走訪完美麗的高粱田，讓我們一起到莒光公園「Hope後浦草地野餐音樂節」一下！

圖片來源：IG@yuannnnnli 「小島賣派郎」的派

位在莒光湖畔一旁的莒光公園，有著一片青青草地，非常適合來場野餐！這次「金城鎮公所」特別請到台灣本島最熱門的餐車，「CHOCOBear 巧克熊環島餐車」、「Lighthouse Food Truck 燈塔餐車」、「River&Truck披薩車」、「Devil&Angel-惡魔天使餐車」與「這好咖啡Zero coffee」，還有當地商家以及本島熱門的表演團體，一起帶來美食與音樂的饗宴。

圖片來源：CHOCOBear 巧克熊環島餐車 粉絲專頁

圖片來源：Lighthouse Food Truck 燈塔餐車 粉絲專頁

圖片來源：River&Truck披薩車 粉絲專頁

他們將在11月14日至11月15日飄洋過海來到金門，串聯「野餐」、「市集」和「音樂」等3元素，誠摯邀請大小朋友前來曬曬暖陽，享受草地上悠閒的午後時光，感受令人驚喜的秋日氛圍！聽說除了音樂會當天外，「CHOCOBear巧克力熊環島餐車」還會在11/13及11/16在金門街頭快閃，一起來尋找他們的身影吧！

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草地上乘著微風和湖畔美景，快來一場金門之旅，尋找秋天的足跡，浪際高粱田，金門的秋天更迷人！提醒大家：高粱田為農人辛苦種植的作物，請勿為了拍照而造成高粱田的損壞喔！

後浦HOPE草地野餐音樂會

活動時間：2020年11月14日-15日14:00-20:00

活動地點：金城鎮莒光公園





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