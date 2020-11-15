快訊

李孟諺、丁怡銘拒立院專報 恐先看看前例及釋憲文

北市南機場夜市民宅凌晨煮消夜 瓦斯漏氣瞬間爆3人送醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

能喝還能賞！「金門高粱花」金黃滿開，還有草地野餐音樂會

聯合新聞網 / ShareLife分享生活

秋天是高粱成熟的時節，隨季節更迭綠油油的高粱轉眼間，變得金黃飽滿，高梁穗在陽光下顯得耀眼迷人，秋風吹拂的稻浪更是唯美。

圖片來源：IG@funnn_14
圖片來源：IG@funnn_14

這是最適合到金門旅行的季節，少了像夏天那樣的艷陽，卻還不到冬天那般的寒冷。島上各處都有高梁田，大片高梁田是金門的特殊景色，而每年10月、11月結穗，金黃色田園裡有趨吉避凶的「水尾塔」、「風獅爺」錯落其間，是季節限定的美景。

IG@debbynail_1126
IG@debbynail_1126

假如你看到路上鋪著一地高粱，別懷疑，開著你的車壓過去就對了！據說以前採收高粱很費工，由於軍隊軍車很多，人們就藉由這樣的方式為高粱脫殼，將軍車當成脫粒機，如今已很少見了。如果有幸遇到，行車壓過高粱的時候要小心會有點滑喔！

圖片來源：IG@km_wanttogo
圖片來源：IG@km_wanttogo

若想拍出唯美高粱田網美照，推薦金沙「光華路二段」兩側(青嶼農地重劃段)、「高陽路」兩側、「環島北路高坑至金沙溪」和「東西山前」間這幾處地方給大家！

後浦HOPE草地野餐音樂會

圖片來源：金城今晨粉絲專頁
圖片來源：金城今晨粉絲專頁

涼爽的秋天，不能少的還有草地上悠閒的午後，走訪完美麗的高粱田，讓我們一起到莒光公園「Hope後浦草地野餐音樂節」一下！

圖片來源：IG@yuannnnnli 「小島賣派郎」的派
圖片來源：IG@yuannnnnli 「小島賣派郎」的派

位在莒光湖畔一旁的莒光公園，有著一片青青草地，非常適合來場野餐！這次「金城鎮公所」特別請到台灣本島最熱門的餐車，「CHOCOBear 巧克熊環島餐車」、「Lighthouse Food Truck 燈塔餐車」、「River&Truck披薩車」、「Devil&Angel-惡魔天使餐車」與「這好咖啡Zero coffee」，還有當地商家以及本島熱門的表演團體，一起帶來美食與音樂的饗宴。

圖片來源：CHOCOBear 巧克熊環島餐車 粉絲專頁
圖片來源：CHOCOBear 巧克熊環島餐車 粉絲專頁

圖片來源：Lighthouse Food Truck 燈塔餐車 粉絲專頁
圖片來源：Lighthouse Food Truck 燈塔餐車 粉絲專頁

圖片來源：River&Truck披薩車 粉絲專頁
圖片來源：River&Truck披薩車 粉絲專頁

他們將在11月14日至11月15日飄洋過海來到金門，串聯「野餐」、「市集」和「音樂」等3元素，誠摯邀請大小朋友前來曬曬暖陽，享受草地上悠閒的午後時光，感受令人驚喜的秋日氛圍！聽說除了音樂會當天外，「CHOCOBear巧克力熊環島餐車」還會在11/13及11/16在金門街頭快閃，一起來尋找他們的身影吧！

圖片來源：IG@tnhchuang
圖片來源：IG@tnhchuang

圖片來源：IG@km__calories
圖片來源：IG@km__calories

草地上乘著微風和湖畔美景，快來一場金門之旅，尋找秋天的足跡，浪際高粱田，金門的秋天更迷人！提醒大家：高粱田為農人辛苦種植的作物，請勿為了拍照而造成高粱田的損壞喔！

後浦HOPE草地野餐音樂會

活動時間：2020年11月14日-15日14:00-20:00

活動地點：金城鎮莒光公園


延伸閱讀>>不用出國也能玩轉世界，金門的異國風情景點─西半島篇

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

野餐 環島 公園

延伸閱讀

情繫金門 楊忠禮家族再度捐500萬給金大

情繫故鄉和 楊忠禮家族捐金大500萬元

安心旅遊補助結束離島遊客減少 嘉義飛金門航班減班

聯合盃全國作文大賽第14屆初賽 805名金門學子參加

相關新聞

能喝還能賞！「金門高粱花」金黃滿開，還有草地野餐音樂會

秋天是最適合到金門旅行的季節，島上各處的高梁田在每年10月、11月時結穗，大片黃金色的高梁田也是金門的特殊景色之一！快來一場金門之旅，尋找秋天的足跡...

茂林賞蝶、櫻花繽紛！你不知道的「高屏絕美步道」 國境之南冬季這樣玩

逃開疫情籠罩，人們總想從眼前繁忙的都會日常，走向遠處的山海大地，在大自然中尋覓美好風景與自然森呼吸。2020是台灣脊梁山脈旅遊年，位於高屏山間的茂林國家風景區，擁有秀麗高山溪谷和壯麗瀑布、主題吊橋、原

跳上網美環島專車！ 澎湖10大「熱門打卡景點」 一天走透透

由90座大小島嶼所組成的澎湖，海岸線長達326公里，豐富的海洋文化、地質奇觀與人文歷史孕育了澎湖豐富的觀光資源，以車代步能抵達的景區大多分布於馬公市、湖西、白沙、西嶼，為了行程的流暢，通常會將景點劃分

山和海唯美交織！ 屏東199縣道「8大絕美景點」探秘

提到國境之南屏東，心中第一個想到的是東港大鵬灣風景區、是車城的國立海洋生物博物館，還是位於恆春的墾丁國家公園呢？其實除了這些熱門景點，屏東北端的199縣道，更是值得資深旅人前往一探的世外桃源喔！

鮮蝦餃過分好吃！出自香港師傅之手，吃過「獅寶煲港式飲茶」才知最道地港式飲茶在這裡

高雄推薦的港式飲茶其實不多間的，真的好吃的真的不多R~~~ 有些雖然很平價但是就只是吃粗飽，無法吃到真正該有的味道 這間獅寶煲是出自香港師傅的手阿~~這麼道地的味道一定要來試試看的 他就開在草衙大魯閣裡唷！個人非常推薦蒸籠系列，尤其是鮮蝦餃特別大推(♥ω♥*)沒吃過鮮蝦餃不要說你來吃過獅寶煲

玩骰子吃特辣麵！高雄甲仙「禎香黑白切」超辣麵辣到鼻水眼淚爆發

udn走跳美食／豬飛小姐 甲仙在地傳統黑白切超有趣，揪朋友一起玩遊戲吃特辣麵！挑戰後才知道可以辣到人生新高度！ 這間「禎香黑白切」是高雄甲仙在地傳統小吃店，也是甲仙開到最晚的麵店，

美濃水圳邊享受星空饗宴　飛雀餐桌品嘗在地傳統滋味

來自雲林西螺的醬油小廠御鼎興，在第三代謝宜澂和謝宜哲兩兄弟加入後，為這個60多年的地方老牌添入了新思維。兩兄弟推廣自家醬油的方式，是以行動餐桌為媒介，結合地方小農，研發美味的創意蔬食料理，而御鼎興的醬油更是讓料理美味升等重要的一環。

夜景配美食好chill～高雄假日主題市集「愛河啤酒花園」11月7日開幕

高雄市觀光局本周末「愛河假日主題市集」在愛河河西路園道舉辦，而高雄市電影館前的「愛河啤酒花園」也即將在11月7日初登場，...

魅力據點「借問站」走透透！ 澎湖23.5「掌上明珠」 返鄉青創讓仙人掌如明珠發光

「地方創生」是最近很熱門的關鍵字，對創立澎湖「掌上明珠」的謝玉玲來說，卻是在這個概念還沒有興起時，這位澎湖女兒已經開始朝著地方創生的方向前進，在自己對家鄉及觀光的使命感驅動下，做出了澎湖新一代的名店風

高雄平價法式料理扛霸子！2.0版「高廬法式餐館」彷彿在繁星下用餐

喜歡法式料理的人可別錯過啦！高雄有間人氣極高的法式餐廳，主打融入台灣味的創意法式佳餚，憑藉親民價和毫不馬虎的餐點水準，備受當地人喜愛。這家「高廬法式餐館」原本鄰近捷運R10美麗島站，日前搬遷至左營區明

誘人美食推薦！高雄「夯漫廚房」隱身巷弄仍人潮不斷，惡魔薯條必點

夯漫提供各種自家特製義大利麵、燉飯、早午餐、炸物、甜點及飲料特調飲品，選擇多樣化不管想吃啥都能滿足，扎實澎派的用料加上樸實的價格，以及令人回味的餐點加上舒適的空間，在這裡可以很悠閒的享受午後時光！

連網美也驚呼！高雄「知覺優格Zhijue」質感歐美風健康養身輕食

知覺優格主打商品就是一罐一罐純天然無化學添加物的優格，加上高質感的裝潢，就像是貴婦VIP的下午茶室一樣，不只能打卡拍照，還能吃的健康又養身！如果不能來現場還能宅配到家！

熱門新聞

茂林賞蝶、櫻花繽紛！你不知道的「高屏絕美步道」 國境之南冬季這樣玩

網美拍照打卡別錯過這裡！高雄後驛商圈「燈傘街景」夠亮眼

鳳凰谷瀑布、最美森林小學...南投「溪頭竹山一日遊」 吸進滿滿芬多精

能喝還能賞！「金門高粱花」金黃滿開，還有草地野餐音樂會

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。