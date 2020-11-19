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台版小長城、摩西分海！金門西半島「類出國景點」5大盤點　不出國也能玩轉世界

聯合新聞網 / ShareLife分享生活
圖片來源：IG@kinmenfoodie、IG@meiflowerphotography
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圖片來源：IG@ecbr44、IG@meiflowerphotography
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金門版摩西分海-建功嶼

建功嶼位於金城鎮南門的浯江溪口，面積約有500平方公尺，是金門本島與烈嶼之間海面的衛哨，一嶼堅守如砥柱中流「建功砥柱」而得名。

圖片來源：IG@meiflowerphotography
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由於潮襲落差小，潮退時可以看見廣闊的潮間帶，與豐富的各種小生物！走過在海中的石板道才能登上建功嶼，因此被稱之金門版的「摩西分海」。

圖片來源：IG@paiii.abm
圖片來源：IG@paiii.abm

石板到中央還有高高聳立的裝置藝術四位「牡蠣人」，象徵著金門不辭辛勞的採蚵人。傍晚時分的建功嶼海岸，也是非常值得留影的金門美景！漲潮時，與金門本島隔海相望，美似海上明珠，舊稱為「珠嶼」，如此神秘的島嶼還不來金門一探究竟？

也特別提醒大家上島前記得查看一下「金門縣觀光局」每日更新的漲退潮及建議上島時間，可別玩得忘我，不小心就會被「分海」困在島上喔！建功嶼潮汐時刻表：https://bit.ly/2RXRhQi

金門奈良-光前觀光鹿場

位於「李光前將軍廟」附近有家「金門光前觀光鹿場」是個經政府核准的合法鹿場，這裡有一堆超可愛的「小鹿斑比」─—台灣正統梅花鹿等著你！

圖片來源：IG@ecbr44
圖片來源：IG@ecbr44

由退休國小校長親自建立管理的牧場，如今已有2、30年的歷史了，前往參觀時老闆還會耐心為你介紹，被這樣可愛的梅花鹿團團包圍彷彿來到了日本奈良！

圖片來源：IG@kinmenfoodie
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圖片來源：IG@si_zu_kka_347
圖片來源：IG@si_zu_kka_347

在這裡可以餵食可愛的梅花鹿，還可以看到呆萌的鴕鳥和山羊！還有調皮的鸚鵡不時飛過你頭上，對你嘎嘎叫，這樣的互動真是療癒身心呢！

金門小長城─金門城北門城門

明朝時為抵禦海盜的侵擾及保護當時的居民，建造「千戶所城」就是如今的「金門城」。在明鄭抗清時期為主要重鎮，清康熙19年將「總兵署」遷至後浦後，而逐漸沒落。

圖片來源：IG@kinmenfoodie
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居民們仍然安居於「金門城」，整座城池共有東南西北4座城門，古有諺語「要丁東門外，要富西門外，要興南門外，要官北門外」，意指東臨人口旺的古崗；要賺錢到西方的水頭有僑商匯集；南門外是港口商業興盛；北門則臨燕南山「燕南書院」的所在，做官求名往北走！

圖片來源：IG@kinmenfoodie
圖片來源：IG@kinmenfoodie
圖片來源：IG@kinmenfoodie
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如今，金門城的四個角落都在原來城門的基礎上，重新修復城門樓，北門城還原當年城牆，就彷彿來到萬里長城一般，居高望下俯瞰「金門城」，門外古樸的石板街，則是著名的明遺老街，據記載是當時出城必經的小小石板路，路上人來人往都是行人與小販，非常值得走訪！

金門大洋路-北山斷崖

一面紅土高牆矗立在古寧頭北方的海岸邊，崖頂矗立著木麻黃樹林，海岸線上成排的反登陸樁，民國38年的「古寧頭大戰」國共兩軍激烈對戰的地點，正是這片斷崖。

圖片來源：IG@liao908
圖片來源：IG@liao908

今日以奇特的貓公石地景，寧靜的沙灘，唯美的紅土斷崖成為熱門的網美打卡點，與「澳洲大洋路」相似度極高，彷彿置身在澳洲海岸。附近還不時會傳來歌聲，那是「北山波音牆」在放給對岸的廣播！

北山岸邊還有知名的石蚵田與鱟保護區，上次遇到阿婆採蚵，還送了一點新鮮現撥的蚵給我們，輕甜美味海的滋味！（生食海鮮依個人情況，不敢生食的不要輕易嘗試喔！）讓我們一起追海吧！

上帝的調色盤-金門粉紅湖

IG@yunjungchang
IG@yunjungchang

原先只有在「澳洲」才能看到的粉紅湖美景，如今在金門的「慈湖」旁也能看見！與四周的黃綠色池水、藍色天空相映成趣，從空中俯瞰更是美不勝收，彷彿上帝將顏料打翻在池中，是讓人印象深刻。

圖片來源：IG@sax_ruby
圖片來源：IG@sax_ruby

由於金門久旱不雨，加上水質優養化，一種紅色的「光合菌」在水池裡大量繁殖，才造就這樣的美景！「粉紅湖」可是曇花一現的美景，把握機會來這裡逛逛、體驗國外才有的氛圍，來拍張美美的網美照吧！


延伸閱讀>>不用出國也能玩轉世界，金門的異國風情景點─東半島篇

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美景 澳洲 觀光

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