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茂林賞蝶、櫻花繽紛！你不知道的「高屏絕美步道」 國境之南冬季這樣玩

欣傳媒 / 欣傳媒

逃開疫情籠罩，人們總想從眼前繁忙的都會日常，走向遠處的山海大地，在大自然中尋覓美好風景與自然森呼吸。2020是台灣脊梁山脈旅遊年，位於高屏山間的茂林國家風景區，擁有秀麗高山溪谷和壯麗瀑布、主題吊橋、原鄉風土等觀光資源，絕美步道和翩翩蝶影，領你享受南台灣輕鬆悠然和芬多精的洗禮。現在就跟著小編感受大自然純淨美好的能量、探訪難忘的2020年南國冬春之美和原住民熱情！

▴圖片來源：茂林國家風景區管理處
▴圖片來源：茂林國家風景區管理處

高屏山麓第一站－高雄。桃源

▴冬春時節，櫻花點燃山頭，高屏山區步道美不勝收。/ 圖片來源：茂林國家風景區管理處
▴冬春時節，櫻花點燃山頭，高屏山區步道美不勝收。/ 圖片來源：茂林國家風景區管理處

桃源區是高雄市人口密度最低而面積最大的區，位處玉山山脈南麓，推薦初級和中級的特色步道：

初級：38甲櫻花公園步道。海拔接近1500公尺的38甲櫻花公園，擁有極佳的視野，冬末春初還可看見朵朵嬌豔的櫻花花海，是南部賞櫻的首選之地。

中級：中之關－天池步道。想離開都市來場森林浴，絕對不能錯過這條沿途有紅檜巨木夾道相迎的步道。秋冬時節更有耀眼的楓紅、櫸木和槭樹可欣賞。

▴圖片來源：茂林國家風景區管理處
▴圖片來源：茂林國家風景區管理處

高屏山麓第二站－高雄。六龜

相較於其他地區，六龜區海拔較低，但山林景緻完全不輸其他地方喔！跟著小編去花花世界搶當一日網美吧！

初級：寶來浦來溪頭社戰道。如果想感受國外冬日雪花翩飛的景象，小編推薦在白梅盛開之際來此步道，滿山遍野的梅花如白雪般閃耀，還有芬芳的花香令人心曠神怡。

初級：新威森林公園桃花心木步道。另一個賞花景點要帶大家到綿延１公里長，共有1,100棵桃花心木的新威森林公園。每年3至6月綠葉轉紅黃時，走在如詩如畫的步道上，怎麼拍都是網美！

▴圖片來源：茂林國家風景區管理處
▴圖片來源：茂林國家風景區管理處

高屏山麓第三站－高雄。茂林

每年冬天茂林國家風景區都會舉辦「雙年賞蝶季」，讓遊客一睹「紫蝶幽谷」的壯麗景象。除了賞蝶，小編再推薦小長城和私房瀑布步道給大家。

初級：姿沙里沙里步道。簡單好走的親子路線，總長3.7公里，一小時內就可以欣賞到茂林里（部落）的全景和中央山脈的疊翠山巒。

初級：羅木斯溪步道。想一窺美麗的藍綠色夢幻茂林谷瀑布，只需沿此步道順著羅木斯溪往上流步行約60分鐘即可達，是CP值超高的健行步道。

中級：龍頭山步道。此步道有國內少見的環流丘地形，溪流流向曲折蜿蜒，頗具龍行意象。此步道修建在稜線上，隨著山勢起伏，頗有迷你版萬里長城的豪氣，因此也被山友暱稱為「小長城步道」。

▴圖片來源：茂林國家風景區管理處
▴圖片來源：茂林國家風景區管理處

▴龍頭山遊憩區步道修建在稜線上，隨著山勢起伏，頗有迷你版萬里長城的豪氣，因此也被山友暱稱為「小長城步道」，旁邊是曲流地形形成的環流丘／圖片來源：廖苡安攝
▴龍頭山遊憩區步道修建在稜線上，隨著山勢起伏，頗有迷你版萬里長城的豪氣，因此也被山友暱稱為「小長城步道」，旁邊是曲流地形形成的環流丘／圖片來源：廖苡安攝

高屏山麓第四站－屏東。三地門

三地門鄉位處山地與平原的交界地帶，小編推薦兩條簡單好走，但視野完全不輸高山的健行步道給大家。

初級：三地門森林公園步道。全長約800公尺的森林步道，有石板屋、陶壺等排灣族特色。因地勢高，於至高點可以一眼收盡廣闊的高屏平原。

初級：德文山步道。夏日是清涼健走的優良步道，冬日可俯看山腳下公園的櫻花，山頂還有360度的遼闊視野，絕對是必來踩點的步道之一。

▴圖片來源：茂林國家風景區管理處
▴圖片來源：茂林國家風景區管理處

高屏山麓第五站－屏東。霧臺

這裡是雲的故鄉，平均海拔在1,000公尺以上。小編帶大家走進雲霧，探尋山林之美。

初級：神山瀑布步道。霧臺有「魯凱族聖地」之稱，這裡更是部落非常神聖的地方！雪白飛瀑傾瀉至碧綠的深潭中，豐沛的負離子，絕對能化解你心裡所有的煩憂。

中級：哈尤溪溫泉步道。因富含多各種礦物的岩層經硫磺沖刷，將岩石染成多種色澤，與壯麗的峽谷結合成一幅天然畫作！

高屏山麓第六站－屏東。瑪家

最後帶大家來到臺灣面積最小的山地原住民鄉鎮，走訪適合放鬆閒散的特色步道。

初級：涼山瀑布步道。木棧道為主的步道，只需約40分鐘即可抵達第三層最壯觀的瀑布。是家庭夏日清涼消暑旅遊的最佳選擇。

初級：禮納里部落環區步道。步道地勢平坦好走，沿途有多個出入口可自由進入。附近有禮納里遊客中心、紅藜故事館及1N1原創空間，可深度體驗部落原民的熱情及工藝特色。

更多資訊詳見：https://theme.maolin-nsa.gov.tw/mountain/

▴圖片來源：茂林國家風景區管理處
▴圖片來源：茂林國家風景區管理處

文／欣台灣小安子

本文經授權轉載自欣傳媒 欣台灣，未經允許請勿轉載！

步道 公園 瀑布

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