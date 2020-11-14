跳上網美環島專車！ 澎湖10大「熱門打卡景點」 一天走透透

由90座大小島嶼所組成的澎湖，海岸線長達326公里，豐富的海洋文化、地質奇觀與人文歷史孕育了澎湖豐富的觀光資源，以車代步能抵達的景區大多分布於馬公市、湖西、白沙、西嶼，為了行程的流暢，通常會將景點劃分成東環、南環線（馬公市、湖西）、北環線（白沙、西嶼），跑景點搭乘大眾交通工具費時不方便、租機車風吹日曬不舒適也不夠安全、租車人數少不划算，那到底有沒有更便利、超值、輕鬆的跑點方式？有，就在網美島可夢環島專車！

▴及林春咖啡戶外座位／圖片來源：楊芝珉攝

由雄獅旅遊推出的網美島可夢環島專車，旅人可以依據行程規劃，選擇北環線（5大景點）、東南環線（5大景點），或是北環+東南環一天走完10大景區，另外還可加購午餐，整趟旅程會更輕鬆、便利，且只要2人即可成行，遊程與澎湖多個知名旅店合作，提供專車定點接送，像是和田大飯店、澎澄飯店、福朋喜來登酒店、元泰飯店等，上下車皆不用擔心。以下為大家介紹東南環線、北環線各個景點的魅力所在，旅人可以根據自己的需求安排一趟最輕鬆、從容的澎湖之旅！

出發！澎湖東南環、北環熱門景點 東南環｜風櫃聽濤

風櫃聽濤又稱風櫃洞，位於馬公市南邊的風櫃里，為一處靜謐的老漁村，此地因柱狀節理玄武岩發達，長年受海浪侵蝕，形成多個海蝕溝與海蝕洞，當浪花打來直擊岩洞，洞內會發出巨響如雷；若遇風勢，滿足了自然條件，還有機會見到岩柱噴水，此地即是以「風櫃濤聲」、「水柱噴潮」、「海水抽吸聲」等奇景吸引旅客到訪。

▴風櫃洞擁有發達的柱狀節理玄武岩／圖片來源：欣傳媒資料庫

而沿岸上一座白色大型宛如兩朵蘑菇的觀景台，有人覺得像幽浮或飛碟，成了旅客造訪風櫃洞的熱門拍照打卡背景。

▴風櫃洞熱門的打卡觀景台／圖片來源：楊芝珉攝

東南環｜山水沙灘

澎湖四周環海，隨處可見海岸沙灘，位於馬公市南邊的山水沙灘甚是踏浪踩沙的勝地，古時曾稱「豬母落水」，更名過豬母水、珠江，直到民國40年才正式命名為「山水」。坐擁清澈湛藍的海水、細緻柔軟的金黃沙灘、岸上邊的馬鞍藤佔據沙灘一隅，粉紫色的花蕊盛開時，為此增色不少，遠眺一望無際的海天一色令人心曠神怡。

▴圖片來源：楊芝珉攝

東南環｜林投公園

澎湖唯一的觀光公園「林投公園」，成立於民國42年，早在民國35年起，政府單位於此大批種植木麻黃，時至今日園內木麻黃種植面積約達1公頃，是澎湖少數擁有大量綠地的風景區。

▴圖片來源：楊芝珉攝

除此之外，林投公園沿岸連綿約3公里的細白沙灘，環繞湖西鄉，綿延至尖山與隘門，金光閃閃好不美麗！園內的及林春咖啡館，因坐享樹林成蔭、波光粼粼的海水景致，到來的旅人無不點上一杯香醇咖啡與糕點，坐在室外木棧道上的座椅上，享受短暫寧靜的休閒時光。

▴圖片來源：楊芝珉攝

東南環｜菓葉灰窯

地處菓葉村的「菓葉灰窯」曾為風光一時的石灰燒製窯場，始建於1960年代，為澎湖產燒石灰建材榮景的開端，不過不到十載的盛世，因水泥、紅磚等建材興起，石灰窯業隨即衰微走向沒落，徒留這座僅能讓後人遙想當年興盛一時的滄桑建築。民國96年時，菓葉灰窯因具歷史性、地方性等價值，文化部正式公告為歷史建築，其外型特殊如一座碉堡的窯場遺跡，是目前澎湖縣最壯觀的產業代表建築。

▴圖片來源：楊芝珉攝

東南環｜南寮古厝浮球秘境

曾於2017、2018年入選全球百大綠色旅遊景點的南寮村，位於馬公市東北方，早期因靠內陸以農業維生，但隨著人口外移，村落逐漸沒落荒廢，因此得以將早期農村生活、建物，如以咾咕石建築的古厝、菜宅、牛屎窟等房舍保留的相當完善。

▴南寮許返古宅於民國99年澎湖縣公告為歷史建築／圖片來源：楊芝珉攝

近幾年因推動社區再造，修復了具歷史價值的古厝，並用撿拾來的浮球改造加工後，妝點了社區角落，尤其隱身於古厝群後方的浮球秘境，以竹木搭建的大型骨架，將一串串或大或小，有黃有綠有紅的彩色浮球垂吊，打造出一隅神秘、夢幻的熱門打卡景點。

▴圖片來源：楊芝珉攝

北環線｜池西岩瀑（九孔瀑布）

以柱狀玄武岩聞名的澎湖，島上隨處可見這種特殊地質結構的景觀，因熔岩噴發後碰上海水，冷卻後收縮成六角狀，因凝結快慢的順序而成了層次、板塊不一的特殊地形，雖然桶盤嶼的柱狀玄武岩是最出名的柱狀節理景點，但「池西岩瀑（九孔瀑布）」因早期頂端養殖九孔的魚塭水流傾斜而下，成了壯觀的岩瀑而負盛名，雖然養殖場已廢止，瀑布之景僅能等待雨天時才有機會一窺壯麗風貌。

▴圖片來源：欣傳媒資料庫

而岩瀑底端的廢棄格狀魚塭退潮時，當魚塭浮出水面，遊客可以隨意走動，意外成為美照的產地。

▴圖片來源：欣傳媒資料庫

北環線｜小池角雙曲橋

小池角雙曲橋位於池西岩瀑步行距離不遠，是一座建於海上的白色小橋，由岸邊筆直延伸至海面上，盡頭處前分岔轉向左、右兩側，銜接至尾端兩座帶有青色屋頂的觀景台。漲潮時橋下海水水位飽滿，天晴陽光照射海面，呈現碧綠般的夢幻藍，每到夕陽西下，小池角雙曲橋上的觀景視角一覽無遺，是最多人朝聖、捕捉美景的時刻。

▴圖片來源：欣傳媒資料庫

北環線｜二崁聚落保存區

根據文獻紀載，二崁聚落保存區，因東西邊各有一處較高的台地，因而得名二崁。其保存著建於清朝年間的傳統閩南合院建築群，多幢以咾咕石、玄武岩砌成的牆面、紅瓦屋頂、條窗構成的房舍，巷弄間皆是石磚路面，散發著古色古香的風情，民國90年，內政部指定為國內第一個傳統聚落保存區，其中的陳家古厝，為早期豪門大宅，不僅規模大，精緻裝飾與保留至今的雕飾作品與書畫，被列為第三級古蹟。

▴二崁聚落保存區中的陳家古厝／圖片來源：楊芝珉攝

二崁聚落保存區，不僅呈現著純樸的村落之景，杏仁茶、豆花店、咖啡館等飲食進駐，呈現出舊房新用的特殊情景，另外近年來在政府單位建築修復之下，二崁聚落也規劃設置了社區博物館、潮間帶館、童玩館等展覽館，讓到來的旅客能盡享二崁古厝的鄉村之樂。

▴圖片來源：楊芝珉攝

北環線｜大義宮（加碼鏤空涼亭、3D海龜彩繪牆）

擁有200年歷史的竹灣大義宮，是西嶼鄉在地居民的信仰中心，主祀溫府王爺與文衡聖帝，近年經過斥資千萬元整修後，廟宇內富麗堂皇，氣勢莊嚴。除此之外，廟宇地底建有珊瑚洞，以咾咕石打造的岩洞內，五光十色略有奇幻之感。

▴圖片來源：楊芝珉攝

在前往大義宮前，會途經一座「鏤空涼亭」，這可是近年來熱門的IG打卡景點，深色的鋼骨結構與圓筒狀的外觀，相當具有線條感，往向外搭建的觀景台走去，還擁有絕佳的觀景視野，左手邊可見大義宮的樑頂、右前方則可以遠眺南海海面。

▴圖片來源：楊芝珉攝

3D海龜彩繪牆則位於距大義宮不到200公尺的竹灣活動中心，一道傾斜的外牆上彩繪了一隻母綠蠵龜與六隻小綠蠵龜，3D雕塑的海歸造型，與深淺不一的藍白浪花，彷彿真的綠蠵龜就在眼前，這可是目前唯一可以合法觸摸綠蠵龜的拍照地點唷！

▴圖片來源：楊芝珉攝

北環線｜澎湖跨海大橋

澎湖之名景點跨海大橋幾乎是第一次來到澎湖的旅人一定會造訪的景點之一，為連結白沙與西嶼兩島的重要橋梁，初建於民國54年，因歷經海流與強風侵蝕與交通需求，於民國73年改建，竣工後不僅路面拓寬雙向道，橋長也達到2,494公尺。大橋西嶼端的漁翁島遊客中心外於108年底，還建設了一座「魚躍有餘」的地景藝術，為跨海大橋周遭妝點的更有可看性。

▴圖片來源：楊芝珉攝

「東南環+北環」環島專車 午餐方案超值購 凡選購「東南環+北環」環島專車的旅人，還可以直接選擇含午餐的方案，專車直送澎湖最具異國風情的元泰大飯店，享用「澎湖風味午餐」，由飯店主廚精心準備最道地、最新鮮、最能代表菊島的食材，提供主餐5選1（酸菜加志魚、清蒸土魠魚、酥炸鮮甜蚵、曬魚乾滷肉、鮮蔬炒飯），餵飽五臟廟後就能繼續環島囉！

▴元泰大飯店提供的澎湖風味午餐，圖為「酥炸鮮甜蚵套餐」／圖片來源：楊芝珉攝

玩澎湖超簡單 交給網美島可夢環島專車 網美島可夢環島專車提供時間緊湊的旅人最省時、便捷的跑點方式，半日遊、一日遊行程彈性，一天走完十大景點，剩餘的旅遊天數就能安排其他更多的體驗活動。上車愜意遊覽窗外的澎湖之美，專業的司機領隊還會隨車解說景點特色，不用煩惱路怎麼開、景點怎麼排，就交給網美島可夢環島專車。單環線專車優惠299元、東南環+北環線專車只要499元起，是不是有點心動了呢！

更多資訊請參考：澎湖｜雄獅網美島可夢專車

▴圖片來源：楊芝珉攝

指導單位：交通部觀光局

文／欣台灣Ming Yang

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