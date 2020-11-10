聽新聞
test
0:00 / 0:00

山和海唯美交織！ 屏東199縣道「8大絕美景點」探秘

欣傳媒 / 欣傳媒
屏東有舉世無敵的山海美景；攝影／嚴詩敏
屏東有舉世無敵的山海美景；攝影／嚴詩敏

提到國境之南屏東，心中第一個想到的是東港大鵬灣風景區、是車城的國立海洋生物博物館，還是位於恆春的墾丁國家公園呢？其實除了這些熱門景點，屏東北端的199縣道，更是值得資深旅人前往一探的世外桃源喔！

充滿原始自然風情的199縣道，全長約38公里，北與南迴公路相連，南端則是和屏鵝公路接壤，全線多半蜿蜒於山林之間，但最後的路段猛然送上一幅震撼海景，讓人回味無窮。199縣道地勢變化多端，道路養護卻十分完善，從車城自牡丹一路向上攀升，非常適合自行車愛好者前來挑戰。遊客自車城全台規模最大的土地公廟「福安宮」出發，可沿路走訪「四重溪溫泉」、「牡丹大橋」、「牡丹水庫」、「石門古戰場」、「哭泣湖」、「水上草原」以及「旭海大草原」、「牡丹灣」等地，細細品味屏東的自然美景。

四重溪溫泉

廣受大小朋友歡迎的吉祥物蔥寶；攝影／嚴詩敏
廣受大小朋友歡迎的吉祥物蔥寶；攝影／嚴詩敏

199縣道上的第一站四重溪溫泉區，自古以來就是著名的旅遊勝地，更因日本宣仁親王夫婦曾來度蜜月而聲名大噪，與台北的北投溫泉、陽明山溫泉，以及台南關子嶺溫泉並列為台灣四大名泉，四重溪溫泉為弱鹼性的碳酸氫鈉泉，富有二氧化碳和多種礦物質，出浴後肌膚膚滑嫩透亮，全身舒暢，深受女性喜愛。溫泉公園內設有小小的藥師佛佛像、大眾泡腳池、木棧步道、櫻花林造景、鳥居和許多吉祥物蔥寶的裝置藝術，不僅可以來此泡湯放鬆，也適合一家大小四處留影。

四重溪溫泉公園內的大眾泡腳池人氣極高；攝影／嚴詩敏
四重溪溫泉公園內的大眾泡腳池人氣極高；攝影／嚴詩敏

四重溪溫泉公園小巧可愛，極富日式風情；攝影／嚴詩敏
四重溪溫泉公園小巧可愛，極富日式風情；攝影／嚴詩敏

石門古戰場

石門古戰場旁大型紀念碑；攝影／嚴詩敏
石門古戰場旁大型紀念碑；攝影／嚴詩敏

距離四重溪溫泉公園約5分鐘車程的石門古戰場，就是西元1874年「牡丹社事件」的對戰之處，當年牡丹社與高士佛社原住民與日本軍隊在此兵戎相對，不少人在此犧牲，如今立有紀念碑一座，用以悼念當年原住民英勇事蹟。紀念碑旁的石門山步道自起點攀爬至三角點約需耗費1小時腳程，遊客若有時間可沿著步道緩步登上山頂，居高臨下眺望石門村及四重溪的風光。

全長約1公里的石門山步道；攝影／嚴詩敏
全長約1公里的石門山步道；攝影／嚴詩敏

牡丹水庫

繼續沿著199縣道往前，經過屏東牡丹鄉石門村後，就會先看見一座極富原住民風情的牡丹大橋，此時自向左方看去，就能看到牡丹水庫以鵝卵石堆砌而成、全台灣造價最高的洩洪道閘門，若當降雨量充沛、水庫水量足夠時，周圍的山色和美麗的天光都會倒映在牡丹水庫碧綠的池中，散發出悠然的美感。

原住民意象濃厚的牡丹大橋，十分有特色；攝影／嚴詩敏
原住民意象濃厚的牡丹大橋，十分有特色；攝影／嚴詩敏

雄偉的牡丹水庫；攝影／嚴詩敏
雄偉的牡丹水庫；攝影／嚴詩敏

高士神社

接下來先稍微離開199縣道的主線，前往東南邊的山裡尋訪海拔300公尺的高士神社，從這座擁白色鳥居的神社小巧可愛，以扁柏為主要結構，頂部為銅製，神社整體僅有2.3公尺高，安放於石垣基座上。初代高士神社建於1939年，為皇民化運動的一環，二次大戰時台籍日本兵出征時曾集結於此和家人訣別，但神社亦於第二次世界大戰時毀壞，直到2015年才在日方的協助下重建完成。神社一旁有可以讓游人稍作休憩的瞭望台，往前看去是美到令人屏息的太平洋無敵海景，讓人捨不得離開。

白色鳥居與小巧可愛的神社；攝影／嚴詩敏
白色鳥居與小巧可愛的神社；攝影／嚴詩敏

自神社望向太平洋的景色美不勝收；攝影／嚴詩敏
自神社望向太平洋的景色美不勝收；攝影／嚴詩敏

東源水上草原

過往的禁忌之地如今已成為觀光景點；攝影／欣傳媒資料庫
過往的禁忌之地如今已成為觀光景點；攝影／欣傳媒資料庫

回到199縣道上繼續前行，在旭海路口往左邊走，沒多久就可以抵達東源水上草原，這裡是台灣重要的濕地生態區，傳說此地早期為排灣族惡靈野放之處，是排灣族祖傳的禁地，鮮少有人前來，直到近年發展觀光後，才有機會讓外地人一探究竟。雖然目前水上草原已逐步開放，仍需尊重當地習俗，得隨著排灣族人嚮導向祖靈通過祈福儀式才能進入，接著就脫下鞋襪，雙腳踏入豐富水源所造就的沼澤，草原覆蓋層層疊疊，感受腳ㄚ子踏入冰涼軟爛泥巴的觸感，夏日到訪還會被滿山遍海的野薑花所包圍。

哭泣湖

生態樣貌豐富的哭泣湖是排灣族的美麗秘境；攝影／嚴詩敏
生態樣貌豐富的哭泣湖是排灣族的美麗秘境；攝影／嚴詩敏

東源水上草原附近的哭泣湖，名稱源自排灣族語「kutji」，意為水流匯集的地方，早期是排灣族東源部落的居住地，現今則是牡丹鄉一處靜謐之地，於日治時期開發的人工湖，湖泊水源豐沛，孕育了野薑花、水社柳、水韭等植物，也是候鳥、蛙類的棲息地，哭泣湖隸屬東湖森林遊樂區一隅，推薦旅人漫步於環湖步道，欣賞靜謐地湖上風光。

旭海大草原

旭海大草原遼闊壯麗；攝影／嚴詩敏
旭海大草原遼闊壯麗；攝影／嚴詩敏

從旭海草原走向步道尾端，有一整片的無敵海景；攝影／嚴詩敏
從旭海草原走向步道尾端，有一整片的無敵海景；攝影／嚴詩敏

若是在旭海路口往右邊走上199甲縣道，則可以到旭海大草原看海，這是一處位位在屏東牡丹鄉旭海村的平緩丘陵地，早先受軍方單位管制，後來才開放遊客進入，這片坐擁廣大草坪與低矮灌木的園區內有草原步道、觀景涼亭和停車場等設施，繞行一圈約需40分鐘，遊客可於高處的觀景涼亭俯瞰太平洋及牡丹灣的美麗景緻。

牡丹灣為旭海溪的出海口；攝影／嚴詩敏
牡丹灣為旭海溪的出海口；攝影／嚴詩敏

199縣道之旅就在美麗的牡丹灣畫下句點，可由台26接到200縣道回恆春鎮上休憩，或是繼續沿著佳鵝公路，前往風吹砂、龍磐草原、鵝鑾鼻燈塔燈知名景點！

文／Jill Yen

本文經授權轉載自欣傳媒 欣旅遊BonVoyage，未經允許請勿轉載！

溫泉 步道 國家公園

延伸閱讀

影／屏東勝利星村眷村修復 點交時變「垃圾場」業者氣炸

2020台北金馬影展．情攝大師。作品能被批評是一種肯定

傀儡花作者醫師陳耀昌 「原民的台灣史從屏東開始」

竊賊自備菜刀凌晨偷豬肉 撞見老闆秒改口要買

相關新聞

山和海唯美交織！ 屏東199縣道「8大絕美景點」探秘

提到國境之南屏東，心中第一個想到的是東港大鵬灣風景區、是車城的國立海洋生物博物館，還是位於恆春的墾丁國家公園呢？其實除了這些熱門景點，屏東北端的199縣道，更是值得資深旅人前往一探的世外桃源喔！

鮮蝦餃過分好吃！出自香港師傅之手，吃過「獅寶煲港式飲茶」才知最道地港式飲茶在這裡

高雄推薦的港式飲茶其實不多間的，真的好吃的真的不多R~~~ 有些雖然很平價但是就只是吃粗飽，無法吃到真正該有的味道 這間獅寶煲是出自香港師傅的手阿~~這麼道地的味道一定要來試試看的 他就開在草衙大魯閣裡唷！個人非常推薦蒸籠系列，尤其是鮮蝦餃特別大推(♥ω♥*)沒吃過鮮蝦餃不要說你來吃過獅寶煲

玩骰子吃特辣麵！高雄甲仙「禎香黑白切」超辣麵辣到鼻水眼淚爆發

udn走跳美食／豬飛小姐 甲仙在地傳統黑白切超有趣，揪朋友一起玩遊戲吃特辣麵！挑戰後才知道可以辣到人生新高度！ 這間「禎香黑白切」是高雄甲仙在地傳統小吃店，也是甲仙開到最晚的麵店，

美濃水圳邊享受星空饗宴　飛雀餐桌品嘗在地傳統滋味

來自雲林西螺的醬油小廠御鼎興，在第三代謝宜澂和謝宜哲兩兄弟加入後，為這個60多年的地方老牌添入了新思維。兩兄弟推廣自家醬油的方式，是以行動餐桌為媒介，結合地方小農，研發美味的創意蔬食料理，而御鼎興的醬油更是讓料理美味升等重要的一環。

夜景配美食好chill～高雄假日主題市集「愛河啤酒花園」11月7日開幕

高雄市觀光局本周末「愛河假日主題市集」在愛河河西路園道舉辦，而高雄市電影館前的「愛河啤酒花園」也即將在11月7日初登場，...

魅力據點「借問站」走透透！ 澎湖23.5「掌上明珠」 返鄉青創讓仙人掌如明珠發光

「地方創生」是最近很熱門的關鍵字，對創立澎湖「掌上明珠」的謝玉玲來說，卻是在這個概念還沒有興起時，這位澎湖女兒已經開始朝著地方創生的方向前進，在自己對家鄉及觀光的使命感驅動下，做出了澎湖新一代的名店風

高雄平價法式料理扛霸子！2.0版「高廬法式餐館」彷彿在繁星下用餐

喜歡法式料理的人可別錯過啦！高雄有間人氣極高的法式餐廳，主打融入台灣味的創意法式佳餚，憑藉親民價和毫不馬虎的餐點水準，備受當地人喜愛。這家「高廬法式餐館」原本鄰近捷運R10美麗島站，日前搬遷至左營區明

誘人美食推薦！高雄「夯漫廚房」隱身巷弄仍人潮不斷，惡魔薯條必點

夯漫提供各種自家特製義大利麵、燉飯、早午餐、炸物、甜點及飲料特調飲品，選擇多樣化不管想吃啥都能滿足，扎實澎派的用料加上樸實的價格，以及令人回味的餐點加上舒適的空間，在這裡可以很悠閒的享受午後時光！

連網美也驚呼！高雄「知覺優格Zhijue」質感歐美風健康養身輕食

知覺優格主打商品就是一罐一罐純天然無化學添加物的優格，加上高質感的裝潢，就像是貴婦VIP的下午茶室一樣，不只能打卡拍照，還能吃的健康又養身！如果不能來現場還能宅配到家！

秒飛日本！高雄「古蹟茶道院」喝茶配和菓子好忘憂，最新偽出國夯點平日終開放

2020全台吹起偽出國旋風，高雄近期新增一處古蹟改造而成「吉照故里 茶道院」，這棟藏身橋頭糖場的檜木建築，充斥滿滿日式氛圍，裡頭還販售日式甜點和茶飲，讓人全程彷彿置身日本，被網友譽為時下最夯偽出國景點

全台首創「彩色舒芙蕾火鍋」超夢幻！高雄「春囍打邊爐」史上最美的百變鍋物

春囍打邊爐真的很會出新花樣，現在又要有新菜上市了！

綠島也有瀑布秘境！8處「綠島私房景點」深度玩法，跋山涉水都值得

探索是旅遊的目的之一，最讓人印象深刻的往往是那些意料之外的美景，也許是無意間發現的景點；也許是當地人才知道的秘境，無論哪種都時常要走過一段崎嶇礁岩或穿過草叢跋山涉水才能抵達。來到綠島，除了踩點熱門綠島必去景點，當然也想造訪綠島私房景點，今天ReadyGo整理了一系列綠島秘境，帶大家深度遊綠島！

熱門新聞

爆紅的鹿港甲子宴蚵仔煎沒勾芡 主辦單位：這是古早味

雙11限定！少女系「柳橙果粒茶」買一送一 台中「拾覺」這2店限時購

網紅打卡點外埔忘憂谷黃金稻浪 假日人多勿踩田拍照

影／流口水了！鹿港老師傅辦桌 手路菜「鹿溪宴」每桌4千

最美「山中燈會」在台南！2020「空山祭」開展時間曝，規模比去年更盛大

北部知名吃到飽壽喜燒插旗台中！入口即化頂級霜降牛爆吃一波

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。