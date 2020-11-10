山和海唯美交織！ 屏東199縣道「8大絕美景點」探秘

提到國境之南屏東，心中第一個想到的是東港大鵬灣風景區、是車城的國立海洋生物博物館，還是位於恆春的墾丁國家公園呢？其實除了這些熱門景點，屏東北端的199縣道，更是值得資深旅人前往一探的世外桃源喔！

充滿原始自然風情的199縣道，全長約38公里，北與南迴公路相連，南端則是和屏鵝公路接壤，全線多半蜿蜒於山林之間，但最後的路段猛然送上一幅震撼海景，讓人回味無窮。199縣道地勢變化多端，道路養護卻十分完善，從車城自牡丹一路向上攀升，非常適合自行車愛好者前來挑戰。遊客自車城全台規模最大的土地公廟「福安宮」出發，可沿路走訪「四重溪溫泉」、「牡丹大橋」、「牡丹水庫」、「石門古戰場」、「哭泣湖」、「水上草原」以及「旭海大草原」、「牡丹灣」等地，細細品味屏東的自然美景。

四重溪溫泉

廣受大小朋友歡迎的吉祥物蔥寶；攝影／嚴詩敏

199縣道上的第一站四重溪溫泉區，自古以來就是著名的旅遊勝地，更因日本宣仁親王夫婦曾來度蜜月而聲名大噪，與台北的北投溫泉、陽明山溫泉，以及台南關子嶺溫泉並列為台灣四大名泉，四重溪溫泉為弱鹼性的碳酸氫鈉泉，富有二氧化碳和多種礦物質，出浴後肌膚膚滑嫩透亮，全身舒暢，深受女性喜愛。溫泉公園內設有小小的藥師佛佛像、大眾泡腳池、木棧步道、櫻花林造景、鳥居和許多吉祥物蔥寶的裝置藝術，不僅可以來此泡湯放鬆，也適合一家大小四處留影。

四重溪溫泉公園內的大眾泡腳池人氣極高；攝影／嚴詩敏

四重溪溫泉公園小巧可愛，極富日式風情；攝影／嚴詩敏

石門古戰場

石門古戰場旁大型紀念碑；攝影／嚴詩敏

距離四重溪溫泉公園約5分鐘車程的石門古戰場，就是西元1874年「牡丹社事件」的對戰之處，當年牡丹社與高士佛社原住民與日本軍隊在此兵戎相對，不少人在此犧牲，如今立有紀念碑一座，用以悼念當年原住民英勇事蹟。紀念碑旁的石門山步道自起點攀爬至三角點約需耗費1小時腳程，遊客若有時間可沿著步道緩步登上山頂，居高臨下眺望石門村及四重溪的風光。

全長約1公里的石門山步道；攝影／嚴詩敏

牡丹水庫

繼續沿著199縣道往前，經過屏東牡丹鄉石門村後，就會先看見一座極富原住民風情的牡丹大橋，此時自向左方看去，就能看到牡丹水庫以鵝卵石堆砌而成、全台灣造價最高的洩洪道閘門，若當降雨量充沛、水庫水量足夠時，周圍的山色和美麗的天光都會倒映在牡丹水庫碧綠的池中，散發出悠然的美感。

原住民意象濃厚的牡丹大橋，十分有特色；攝影／嚴詩敏

雄偉的牡丹水庫；攝影／嚴詩敏

高士神社

接下來先稍微離開199縣道的主線，前往東南邊的山裡尋訪海拔300公尺的高士神社，從這座擁白色鳥居的神社小巧可愛，以扁柏為主要結構，頂部為銅製，神社整體僅有2.3公尺高，安放於石垣基座上。初代高士神社建於1939年，為皇民化運動的一環，二次大戰時台籍日本兵出征時曾集結於此和家人訣別，但神社亦於第二次世界大戰時毀壞，直到2015年才在日方的協助下重建完成。神社一旁有可以讓游人稍作休憩的瞭望台，往前看去是美到令人屏息的太平洋無敵海景，讓人捨不得離開。

白色鳥居與小巧可愛的神社；攝影／嚴詩敏

自神社望向太平洋的景色美不勝收；攝影／嚴詩敏

東源水上草原

過往的禁忌之地如今已成為觀光景點；攝影／欣傳媒資料庫

回到199縣道上繼續前行，在旭海路口往左邊走，沒多久就可以抵達東源水上草原，這裡是台灣重要的濕地生態區，傳說此地早期為排灣族惡靈野放之處，是排灣族祖傳的禁地，鮮少有人前來，直到近年發展觀光後，才有機會讓外地人一探究竟。雖然目前水上草原已逐步開放，仍需尊重當地習俗，得隨著排灣族人嚮導向祖靈通過祈福儀式才能進入，接著就脫下鞋襪，雙腳踏入豐富水源所造就的沼澤，草原覆蓋層層疊疊，感受腳ㄚ子踏入冰涼軟爛泥巴的觸感，夏日到訪還會被滿山遍海的野薑花所包圍。

哭泣湖

生態樣貌豐富的哭泣湖是排灣族的美麗秘境；攝影／嚴詩敏

東源水上草原附近的哭泣湖，名稱源自排灣族語「kutji」，意為水流匯集的地方，早期是排灣族東源部落的居住地，現今則是牡丹鄉一處靜謐之地，於日治時期開發的人工湖，湖泊水源豐沛，孕育了野薑花、水社柳、水韭等植物，也是候鳥、蛙類的棲息地，哭泣湖隸屬東湖森林遊樂區一隅，推薦旅人漫步於環湖步道，欣賞靜謐地湖上風光。

旭海大草原

旭海大草原遼闊壯麗；攝影／嚴詩敏

從旭海草原走向步道尾端，有一整片的無敵海景；攝影／嚴詩敏

若是在旭海路口往右邊走上199甲縣道，則可以到旭海大草原看海，這是一處位位在屏東牡丹鄉旭海村的平緩丘陵地，早先受軍方單位管制，後來才開放遊客進入，這片坐擁廣大草坪與低矮灌木的園區內有草原步道、觀景涼亭和停車場等設施，繞行一圈約需40分鐘，遊客可於高處的觀景涼亭俯瞰太平洋及牡丹灣的美麗景緻。

牡丹灣為旭海溪的出海口；攝影／嚴詩敏

199縣道之旅就在美麗的牡丹灣畫下句點，可由台26接到200縣道回恆春鎮上休憩，或是繼續沿著佳鵝公路，前往風吹砂、龍磐草原、鵝鑾鼻燈塔燈知名景點！

文／Jill Yen

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