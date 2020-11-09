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鮮蝦餃過分好吃！出自香港師傅之手，吃過「獅寶煲港式飲茶」才知最道地港式飲茶在這裡

聯合新聞網 / 姐妹淘甜美食光

獅寶煲 圖/姐妹淘部落客
獅寶煲 圖/姐妹淘部落客

獅寶煲外觀

獅寶煲 圖/姐妹淘部落客
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獅寶煲就在草衙大魯閣大道東的外側喔~~~~

外側整條都是餐廳，走到底就可以看到囉！

如果真的找不到那就找全家吧！

只要找到全家就可以找到獅寶煲啦~~~

獅寶煲環境

獅寶煲 圖/姐妹淘部落客
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裝潢讓人感覺是很典雅的工業風呢~

採用落地窗採光很好很明亮

獅寶煲 圖/姐妹淘部落客
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這個包廂也太豪華了吧~~~

不論是氣氛還是燈光都超棒的

不過這個包廂只有一個要早點訂位呀！

獅寶煲 圖/姐妹淘部落客
獅寶煲 圖/姐妹淘部落客

還有這種包廂~好特別喔><

連我都想進去感受一下氣氛了！

這裡的設計真的很不錯耶

很有港式的風味 (♥ω♥*)

旺角薑蔥餃 $68

獅寶煲 圖/姐妹淘部落客
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原本聽名字以為是薑味很重的那種

一上桌看到這個外皮也太可愛了吧~~~~

看起來像是炸餃子但是又特別捏的很有造型

外皮酥脆內餡飽滿就是他了！

口感很豐富耶~

裡面的肉扎實很飽滿

再搭上一點蔥段吃香氣滿滿

這道一下就被吃光光了

晶瑩鮮蝦餃 $128

獅寶煲 圖/姐妹淘部落客
獅寶煲 圖/姐妹淘部落客

吃港式必點蝦餃阿~~~

晶瑩剔透的外皮看起來就超欠吃的><

獅寶煲 圖/姐妹淘部落客
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看看這滿的誇張的蝦

一口咬下滿滿都是蝦子的鮮味

而且蝦子是很脆的不是呼呼的那種

這籠蝦餃真的會讓人一口接一口

完全停不下來的那種(๑♡⌓♡๑)

再來個兩三份我也照樣吃光光！

招牌蔥油餅 $98

獅寶煲 圖/姐妹淘部落客
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原本看外型以為是芋頭酥之類的

結果這竟然是蔥油餅阿！！太特別了吧(ﾟωﾟ;)

看得出做工很細緻一點都不粗糙><

獅寶煲 圖/姐妹淘部落客
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挖塞~~~~這剖面整個很猛！

裡面的餡料都是特製的

外皮有千層酥的口感但是完全不乾

很多千層酥吃完都很口渴

他們的完全不會

兒童主食套餐 $180

獅寶煲 圖/姐妹淘部落客
獅寶煲 圖/姐妹淘部落客

這兒童餐也太可愛了吧~~

大人可以點嗎 (・ε・`*) …

主餐可以選公仔麵或是揚州炒飯喔！

除了馬來糕還有附上一個小蛋塔

他裡面是卡士達醬喔~~~塔皮不會太硬

真的很適合小朋友吃唷

獅寶馬來糕 $68

獅寶煲 圖/姐妹淘部落客
獅寶煲 圖/姐妹淘部落客

馬來糕小小的豪可愛喔~~~~

他們家的馬來糕是目前吃到我最喜歡的(♥ω♥*)

綿綿的也不會太甜

多吃幾個都不會膩呢><當飯後甜點超合適的~

臘味滑雞煲仔飯 $270

獅寶煲 圖/姐妹淘部落客
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這裡也可吃到一個套餐的煲飯喔！

有配菜又有湯~~~

看起來超豐盛的

獅寶煲 圖/姐妹淘部落客
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附上的湯是雞湯唷~~~

有雞肉有香菇喝起來也很清爽讚讚讚！

看這個香菇就知道他超juicy的~

鴛鴦奶茶、凍檸茶 $90、75

獅寶煲 圖/姐妹淘部落客
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他們家的飲料真D好喝！

其他間的港飲的飲料都輸惹…

他們家不但茶味香茶味又濃厚

也不會過甜一下就把整杯乾了哈哈！

凍檸茶表現也非常好

檸檬香氣很夠卻不會有檸檬皮的苦澀味

我愛死惹 (๑♡⌓♡๑)

熔岩流沙西多士 $98

獅寶煲 圖/姐妹淘部落客
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好難得看到的西多士！

還蠻少港點會有這道的耶

看到立馬點一份

獅寶煲 圖/姐妹淘部落客
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阿斯~~~這個奶黃流沙太邪惡了吧~~~~

這個一上桌就要趕快趁熱吃歐！

吐司包著奶黃醬去炸，鹹甜鹹甜的滋味

大人小孩都一定會很愛的一道>w<

獅寶煲-後記

獅寶煲 圖/姐妹淘部落客
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平常就很愛吃港式飲茶的我，這次又發現新大陸啦~~~~才剛吃過還是一直對他們的蝦餃念念不忘(・ε・`*) …吃過最好吃的蝦餃就是這裡惹！還吃到好幾種之前沒吃過的港點呢！像是招牌蔥油餅真的超特別的~~來這裡一定要點上一份來吃吃

獅寶煲-前鎮區港式飲茶推薦

電話：07-7915373

地址：高雄市前鎮區中安路1之1號(草衙大道東2F)

營業：11:00-14:30，17:00-22:00(例假日全天10:30-22:00)

港點 吐司 高雄美食

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