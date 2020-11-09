鮮蝦餃過分好吃！出自香港師傅之手，吃過「獅寶煲港式飲茶」才知最道地港式飲茶在這裡
獅寶煲外觀
獅寶煲就在草衙大魯閣大道東的外側喔~~~~
外側整條都是餐廳，走到底就可以看到囉！
如果真的找不到那就找全家吧！
只要找到全家就可以找到獅寶煲啦~~~
獅寶煲環境
裝潢讓人感覺是很典雅的工業風呢~
採用落地窗採光很好很明亮
這個包廂也太豪華了吧~~~
不論是氣氛還是燈光都超棒的
不過這個包廂只有一個要早點訂位呀！
還有這種包廂~好特別喔><
連我都想進去感受一下氣氛了！
這裡的設計真的很不錯耶
很有港式的風味 (♥ω♥*)
旺角薑蔥餃 $68
原本聽名字以為是薑味很重的那種
一上桌看到這個外皮也太可愛了吧~~~~
看起來像是炸餃子但是又特別捏的很有造型
外皮酥脆內餡飽滿就是他了！
口感很豐富耶~
裡面的肉扎實很飽滿
再搭上一點蔥段吃香氣滿滿
這道一下就被吃光光了
晶瑩鮮蝦餃 $128
吃港式必點蝦餃阿~~~
晶瑩剔透的外皮看起來就超欠吃的><
看看這滿的誇張的蝦
一口咬下滿滿都是蝦子的鮮味
而且蝦子是很脆的不是呼呼的那種
這籠蝦餃真的會讓人一口接一口
完全停不下來的那種(๑♡⌓♡๑)
再來個兩三份我也照樣吃光光！
招牌蔥油餅 $98
原本看外型以為是芋頭酥之類的
結果這竟然是蔥油餅阿！！太特別了吧(ﾟωﾟ;)
看得出做工很細緻一點都不粗糙><
挖塞~~~~這剖面整個很猛！
裡面的餡料都是特製的
外皮有千層酥的口感但是完全不乾
很多千層酥吃完都很口渴
他們的完全不會
兒童主食套餐 $180
這兒童餐也太可愛了吧~~
大人可以點嗎 (・ε・`*) …
主餐可以選公仔麵或是揚州炒飯喔！
除了馬來糕還有附上一個小蛋塔
他裡面是卡士達醬喔~~~塔皮不會太硬
真的很適合小朋友吃唷
獅寶馬來糕 $68
馬來糕小小的豪可愛喔~~~~
他們家的馬來糕是目前吃到我最喜歡的(♥ω♥*)
綿綿的也不會太甜
多吃幾個都不會膩呢><當飯後甜點超合適的~
臘味滑雞煲仔飯 $270
這裡也可吃到一個套餐的煲飯喔！
有配菜又有湯~~~
看起來超豐盛的
附上的湯是雞湯唷~~~
有雞肉有香菇喝起來也很清爽讚讚讚！
看這個香菇就知道他超juicy的~
鴛鴦奶茶、凍檸茶 $90、75
他們家的飲料真D好喝！
其他間的港飲的飲料都輸惹…
他們家不但茶味香茶味又濃厚
也不會過甜一下就把整杯乾了哈哈！
凍檸茶表現也非常好
檸檬香氣很夠卻不會有檸檬皮的苦澀味
我愛死惹 (๑♡⌓♡๑)
熔岩流沙西多士 $98
好難得看到的西多士！
還蠻少港點會有這道的耶
看到立馬點一份
阿斯~~~這個奶黃流沙太邪惡了吧~~~~
這個一上桌就要趕快趁熱吃歐！
吐司包著奶黃醬去炸，鹹甜鹹甜的滋味
大人小孩都一定會很愛的一道>w<
獅寶煲-後記
平常就很愛吃港式飲茶的我，這次又發現新大陸啦~~~~才剛吃過還是一直對他們的蝦餃念念不忘(・ε・`*) …吃過最好吃的蝦餃就是這裡惹！還吃到好幾種之前沒吃過的港點呢！像是招牌蔥油餅真的超特別的~~來這裡一定要點上一份來吃吃
獅寶煲-前鎮區港式飲茶推薦
電話：07-7915373
地址：高雄市前鎮區中安路1之1號(草衙大道東2F)
營業：11:00-14:30，17:00-22:00(例假日全天10:30-22:00)
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