美濃水圳邊享受星空饗宴　飛雀餐桌品嘗在地傳統滋味

【圖／文：行遍天下】

來自雲林西螺的醬油小廠御鼎興，在第三代謝宜澂和謝宜哲兩兄弟加入後，為這個60多年的地方老牌添入了新思維。兩兄弟推廣自家醬油的方式，是以行動餐桌為媒介，結合地方小農，研發美味的創意蔬食料理，而御鼎興的醬油更是讓料理美味升等重要的一環。

御鼎興的醬油是飛雀餐桌料理的要角，每道料理都會以醬油提味。

為了行銷自家醬油，謝宜澂兩兄弟從食譜開始教民眾如何用醬油做出美味料理，而後乾脆直接做菜請客人來吃，因而有了飛雀餐桌的雛型。「飛雀」是英文future的諧音，謝宜澂認為食材是媒介，人才是主角，飛雀希望能藉由餐桌上的交流，對未來產生不一樣的火花。以蔬食作為餐桌主題，是為了讓每個人都能夠無所禁忌品嚐到每一道料理，並且還可以推廣雲林在地小農物產，何樂不為？況且加了不同的醬油佐味，料理滋味都豐厚了起來，又何必非要有肉！

水圳邊的餐桌饗宴在點點燈火中展開，餐桌中間的佈置是美濃的花藝老師由紀子的創作。

飛雀餐桌這次走出雲林，與美濃在地的蒔秧苗文化合作，將自身的料理創意與美濃在地的傳統滋味結合。來自高雄都會的青年陳佳鴻，為了推廣高雄農村的美好，而創辦蒔秧苗文化，「蒔」在客語中是種下的意思，希望能深耕地方，培育秧苗，展現不一樣的農村美學。而這次更與飛雀的理念一拍即合，將飛雀擅長的在地小農餐桌行動拉到戶外，結合美濃地景，在永安聚落下庄水圳邊展開這場別開生面的活動。

水圳是美濃地區十分重要的灌溉水源，更是在地居民最重要的生活記憶，現在 作為漂漂河活動，為農村帶進一股活力。

午後，剛抵達永安聚落下庄水圳，便早已有許多大人小孩坐在泳圈上，順著水流開心漂蕩，現場也感染著這股歡樂氣氛，熱情愉悅地準備晚間的餐桌饗宴。當天色漸暗，水圳兩旁的市集點亮燈火，晚間的秧光市集已然展開，風格小物，特色農產，在水圳映襯下顯得星光點點。

美濃知名麵包店啖糕堂的法式長棍米麵包，抹上一層高雄在地手工果醬品牌小甜心的醬油抹醬。

木瓜粄是美濃獨有的早餐美食加進創意，讓傳統小吃成為別出心裁的美味。

美濃軒味屋的彩色粄條，加進天然蔬果染色，讓視覺和口味都更繽紛。

熱鬧的秧光市集在水圳邊展售高雄地方特產，而這也是美濃難得的晚間市集，慕名而來的外地人以及報名參加飛雀餐桌的食客共同在水圳市集悠緩走逛，還有地方樂手悠揚的歌聲相伴。接著，眾所期待的美味料理上桌！16道料理由蒔秧苗的陳佳鴻推薦食材，飛雀餐桌的謝宜澂設計菜單，以美濃及高雄在地小農的產品為主角，用御鼎興的各式醬油提味，變化出一道道創意美味。





活動介紹

飛雀餐桌行動

地址：雲林縣西蜾鎮安定里安定路171-11(御鼎興)

電話：05-586-8272

網址：www.facebook.com/FutureDiningTable

價位：每人500元，視活動不同略有調整，詳情可洽臉書





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