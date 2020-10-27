玩骰子吃特辣麵！高雄甲仙「禎香黑白切」超辣麵辣到鼻水眼淚爆發

甲仙在地傳統黑白切超有趣，揪朋友一起玩遊戲吃特辣麵！挑戰後才知道可以辣到人生新高度！

這間「禎香黑白切」是高雄甲仙在地傳統小吃店，也是甲仙開到最晚的麵店，晚上肚子餓這間絕對是首選！民國78年創立，至今也有30年歷史，最讓人喜愛的就是用傳統手法呈現的經典黑白切以及吃過就難忘的特辣麵。

在地店家都很推薦這間小吃店，據說滷味小菜多達2.30種，是來到店裡必吃的，還有一樣讓人聞之色變的產品，就是獨家研製「特辣醬」，到目前為止沒有人可以吃完一整碗特辣麵，光是聽到這樣的介紹想必大家都冒汗了吧。

吃過很多精緻料理、特色美食，還是喜歡傳統的小吃麵店滋味，是一種無法取代的小時候回憶。禎香黑白切位於甲仙國小對面，經過這家店時，會被傳統的裝潢給吸引，店門口高掛一整排木版菜單，左上角招牌寫著特辣麵，看似普通的外觀，很難想像這是一家讓在地人豎起大拇指一致推薦的黑白切專賣店。

玻璃冰箱裡擺滿了各式各樣小菜，什麼都想點一份。小菜顏色新鮮繽紛，是店家新鮮製作，乾淨整潔的擺在透明櫥窗裡。

牆面上有藝人的簽名留言，這家特辣麵辣到許多吃辣的人特地來挑戰，名氣可不小呢。

禎香黑白切 菜單

禎香黑白切正計劃更換新名字「國小對麵」，目前菜單已經更新囉，外觀招牌尚未更改，下次來就是全新店名了。餐點提供有麵食、鍋燒、湯、飯食、黑白切，有別於甲仙大街上以芋頭入菜的料理，這裡賣的產品就沒有芋頭囉，來到甲仙也可以吃吃在地人推薦的小吃料理。

店內空間不大，保有傳統小吃店的氛圍，喜歡吃辣的朋友一定要挑戰店內招牌「特辣麵」，特辣麵是用店家獨家研發的特辣醬淋在麵上，會有這個特辣醬的原因是老闆當兵時候的士官長喜愛吃辣，退伍後老闆便研發出獨家特辣醬，口味香氣奔放濃郁，是豬飛目前吃過最辣的辣醬，辣度非常高，愛吃辣的朋友一定要試試。

十八辣特辣麵 $150

老闆非常貼心，知道許多朋友想嘗試招牌特辣麵，但又因太辣無法吃完一碗，因此，特地推出特辣麵的趣味遊戲！擺盤可愛有趣，吃麵還要看運氣，哈哈哈。

結合「骰子」的概念，做成六小碗辣麵，每碗的辣度不一，增加趣味跟神秘感。來這裡強烈推薦三五好友來挑戰，躑骰子輸的人挑戰吃一小碗特辣麵，看誰運氣不好就要一路辣到底囉，因為有趣的巧思，讓傳統麵店變得好玩又活潑。由於十八辣的製作時間比較久，如果想要吃「十八辣」請耐心等候，或是事先預約。

獨家特辣醬，喜歡吃辣的朋友歡迎買回家拌麵，讓你在家也可以品嚐獨有的香辣感。

特辣醬用了20多種中藥和3-4種辣椒製成，光是熬煮就要耗上幾個小時，才能成就一瓶瓶的辣醬，是連素食者都可以吃喔，但紅通通辣醬看起來很像肉醬，聞起來有牛肉湯麵的味道，實在特別耶。想要一嚐辣度的朋友可以一通電話宅配到家。

特辣麵(乾) $90

如果你是嗜辣的饕客，建議直接點一碗特辣麵，好好感受特辣醬的威力！這碗乾麵看起來實在美味，光是聞到辣醬香氣就不自主口水直流，豬飛第一次來挑戰的時候，嗑掉這碗一半的量已經是極限，然後辣到嘴唇腫成香腸嘴(笑)。

選擇多樣 新鮮美味黑白切

除了招牌特辣麵，黑白切肯定要點！傳統黑白切的好朋友不是切仔麵就是米粉湯，來到禎香黑白切，就搭配特辣麵一起享用。每一道小菜都很值得推薦，價格平價，新鮮美味，展現食材最原本的鮮度。每種食材烹煮方式講究，尤其各種肉類，更是嚴選當天新鮮現宰才能保有口感和鮮甜。

清爽的蘆筍、玉米筍沾上美乃滋就是夏天消暑代表。

小黃瓜鴨掌，口感爽脆酸甜微辣。

涼拌豬肝，豬飛超愛這個！豬肝口感軟嫩不柴無腥味。

涼拌韭菜，川燙後的韭菜冰鎮過，再淋上醬油、柴魚片，把韭菜華麗變身了！

粉腸，南部人吃的粉腸跟北部人的粉腸不一樣。這個粉嫩嫩的粉腸是南部口味，加了紅糟顏色很美。口感像是鹹果凍咬的到肉塊。豬飛第一次吃這個粉紅色的，感覺有趣。

川燙魷魚，有切花的魷魚沾上蒜蓉醬就是經典美味了。

來到禎香黑白切一不小心就會點整桌好料，非常適合來個小吃辦桌啊(笑)。特辣麵和各式黑白切的組合，讓傳統麵店變得有趣又有話題，每道菜上桌都相機先吃！怎麼這麼好玩啦！

禎香黑白切

營業時間：09:00~22:00

地址：高雄市甲仙區文化路30號

電話：07-675-1991

FB粉絲頁：https://www.facebook.com/Noodles.H

文章來源：豬飛小姐的彩色生活 FB：豬飛小姐

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