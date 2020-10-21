魅力據點「借問站」走透透！ 澎湖23.5「掌上明珠」 返鄉青創讓仙人掌如明珠發光

「地方創生」是最近很熱門的關鍵字，對創立澎湖「掌上明珠」的謝玉玲來說，卻是在這個概念還沒有興起時，這位澎湖女兒已經開始朝著地方創生的方向前進，在自己對家鄉及觀光的使命感驅動下，做出了澎湖新一代的名店風範。

▴配合店面外觀請好友插刀相助的2D壁畫，連帶也將門口的大招牌改為黑白風格，畫著大大的借問站標誌歡迎旅客來借問。 / 圖片來源：何儀琳攝

只要經過「澎湖23.5掌上明珠」的門口，幾乎所有人都會被外觀吸引、想要拿起手機拍照，因為整間店的外觀是日韓最近超流行的2D漫畫風，活潑又大膽的筆觸，摩登時尚感十足。店門口四顆大大的方塊上，則寫著店名「掌上明珠」四個大字，側面還有超酷的借問站標誌與「I ♥ Penghu」，讓人印象非常深刻，忍不住想推門而入看看店內的風景。

▴主修是觀光休閒的謝玉玲，努力以精稚冰品打造仙人掌冰的價值，期望讓國際旅客看見，進而想要造訪澎湖。 / 圖片來源：何儀琳攝

8年前創立這間冰品店的謝玉玲，學生時代念的是觀光休閒，看來與冰品店八竿子打不著關係，卻是這家店之所以在澎湖成為相當獨特存在的緣起。身為澎湖女兒的謝玉玲，與其它澎湖孩子一樣，剛畢業之時選擇先到本島謀職就業，但因著心裡對觀光產業及家鄉的熱愛，還是決定回到澎湖創業，選擇了澎湖特產仙人掌做為原料，創立了掌上明珠冰品店，希望讓澎湖仙人掌的珍貴與價值，能走向世界成為國際品牌，讓各地旅人因為仙人掌冰，而想要來到澎湖。

返鄉創生 地方小吃變身走向世界精品

▴從愛心磚、仙人掌粉圓、超濃仙人掌果汁到義式手工冰淇淋，濃郁的色澤完全來自仙人掌天然顏色，不添加任何色素及人工香料，成本非常高。 / 圖片來源：何儀琳攝

因為喜歡gelato那種純粹新鮮食材的滋味，謝玉玲費盡心思在不加化學添加物及人工色素，也不加其他較低成本的水果染色，不惜成本的開發出仙人掌手工義式冰淇淋、仙人掌珍珠粉圓，且一路堅持走出屬於自己的全新風格，現在除了仙人掌口味之外，也有風茹茶冰淇淋、海草冰淇淋、添加了墨魚汁的黑鳳梨等，多項非常具有澎湖代表性口味的熱門產品。

不加化學添加物的義式手工冰淇淋有多難做？謝玉玲笑著說，真的是要親身做了才知道。雖然成本非常高、很多技術需要克服，但她並沒有因此退縮，反而更是努力地將大家印象中的傳統仙人掌冰，從原料、做法到外形、擺盤及餐具等都花盡心思設計，重新打造出不同於傳統的全新精品模樣，一躍成為澎湖最受歡迎的熱門店家之一。

店內最受歡迎的掌上明珠（仙人掌珍珠冰），一端上來就讓人驚喜萬分。白色的牛奶雪花冰上一顆紅咚咚的仙人掌愛心冰磚，加上一旁仙人掌珍珠、仙人掌果汁跟仙人掌義式冰淇淋，一盤冰就有五種不同搭配吃法，完全能滿足有選擇困難的客人，也將仙人掌的色彩香氣發揮得淋漓盡致。

太陽熱情澎湖人更熱情 主動被借問

儘管開發產品與行銷讓她非常忙碌，當一開店之初，謝玉玲還是立刻報名加入借問站的行列，因為身為管理處第一屆解說員的她，對於自己所學的觀光休閒一直保有熱情，也深知觀光與地方聯結的必要性，更應證著自己碩士論文觀點，期望用美食來帶動觀光。

身為澎管處解說員的謝玉玲，對於進店詢問的遊客，都能給予許多路線、景點上的建議，甚至連沒有進門的遊客也能受益。當她注意到店門口有遊客頂著大太陽在翻著地圖時，也會主動走出來協助。為了怕自己太熱心會嚇到遊客，謝玉玲笑著說，「我都會先跟遊客說，我不是要賣你東西喔！地圖翻來翻去很辛苦，我跟你講比較快。」澎湖人這種單純的熱情，真的會讓都會人或外國旅客很不習慣，但也正是借問站所展現的特質，這種在地而溫暖的人情味，實在會讓人回憶一輩子。

▴店中座位數雖然不算多，但卻打破一般遊客對仙人掌冰的概念，可以輕鬆在店內好好享用 / 圖片來源：澎湖235掌上明珠提供

借問站資訊

澎湖235掌上明珠

地址：澎湖縣馬公市民族路41號

電話：(06)927-2323

官網：https://www.facebook.com/penghucactusicecream/?ref=page_internal提供服務：☑提供洗手間 □24小時提供服務 ☑提供外語服務 □提供客語服務☑提供WI-FI □為無障礙空間 □有清真認證 □其他

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欣台灣Yilin Ho

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