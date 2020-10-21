快訊

十三五規劃期限將至：「地攤經濟」仍難挽中國困局

聽新聞
test
0:00 / 0:00

魅力據點「借問站」走透透！ 澎湖23.5「掌上明珠」 返鄉青創讓仙人掌如明珠發光

欣傳媒 / 欣傳媒

「地方創生」是最近很熱門的關鍵字，對創立澎湖「掌上明珠」的謝玉玲來說，卻是在這個概念還沒有興起時，這位澎湖女兒已經開始朝著地方創生的方向前進，在自己對家鄉及觀光的使命感驅動下，做出了澎湖新一代的名店風範。

▴配合店面外觀請好友插刀相助的2D壁畫，連帶也將門口的大招牌改為黑白風格，畫著大大的借問站標誌歡迎旅客來借問。 / 圖片來源：何儀琳攝
▴配合店面外觀請好友插刀相助的2D壁畫，連帶也將門口的大招牌改為黑白風格，畫著大大的借問站標誌歡迎旅客來借問。 / 圖片來源：何儀琳攝

只要經過「澎湖23.5掌上明珠」的門口，幾乎所有人都會被外觀吸引、想要拿起手機拍照，因為整間店的外觀是日韓最近超流行的2D漫畫風，活潑又大膽的筆觸，摩登時尚感十足。店門口四顆大大的方塊上，則寫著店名「掌上明珠」四個大字，側面還有超酷的借問站標誌與「I ♥ Penghu」，讓人印象非常深刻，忍不住想推門而入看看店內的風景。

▴主修是觀光休閒的謝玉玲，努力以精稚冰品打造仙人掌冰的價值，期望讓國際旅客看見，進而想要造訪澎湖。 / 圖片來源：何儀琳攝
▴主修是觀光休閒的謝玉玲，努力以精稚冰品打造仙人掌冰的價值，期望讓國際旅客看見，進而想要造訪澎湖。 / 圖片來源：何儀琳攝

8年前創立這間冰品店的謝玉玲，學生時代念的是觀光休閒，看來與冰品店八竿子打不著關係，卻是這家店之所以在澎湖成為相當獨特存在的緣起。身為澎湖女兒的謝玉玲，與其它澎湖孩子一樣，剛畢業之時選擇先到本島謀職就業，但因著心裡對觀光產業及家鄉的熱愛，還是決定回到澎湖創業，選擇了澎湖特產仙人掌做為原料，創立了掌上明珠冰品店，希望讓澎湖仙人掌的珍貴與價值，能走向世界成為國際品牌，讓各地旅人因為仙人掌冰，而想要來到澎湖。

返鄉創生  地方小吃變身走向世界精品

▴從愛心磚、仙人掌粉圓、超濃仙人掌果汁到義式手工冰淇淋，濃郁的色澤完全來自仙人掌天然顏色，不添加任何色素及人工香料，成本非常高。 / 圖片來源：何儀琳攝
▴從愛心磚、仙人掌粉圓、超濃仙人掌果汁到義式手工冰淇淋，濃郁的色澤完全來自仙人掌天然顏色，不添加任何色素及人工香料，成本非常高。 / 圖片來源：何儀琳攝

因為喜歡gelato那種純粹新鮮食材的滋味，謝玉玲費盡心思在不加化學添加物及人工色素，也不加其他較低成本的水果染色，不惜成本的開發出仙人掌手工義式冰淇淋、仙人掌珍珠粉圓，且一路堅持走出屬於自己的全新風格，現在除了仙人掌口味之外，也有風茹茶冰淇淋、海草冰淇淋、添加了墨魚汁的黑鳳梨等，多項非常具有澎湖代表性口味的熱門產品。

不加化學添加物的義式手工冰淇淋有多難做？謝玉玲笑著說，真的是要親身做了才知道。雖然成本非常高、很多技術需要克服，但她並沒有因此退縮，反而更是努力地將大家印象中的傳統仙人掌冰，從原料、做法到外形、擺盤及餐具等都花盡心思設計，重新打造出不同於傳統的全新精品模樣，一躍成為澎湖最受歡迎的熱門店家之一。

店內最受歡迎的掌上明珠（仙人掌珍珠冰），一端上來就讓人驚喜萬分。白色的牛奶雪花冰上一顆紅咚咚的仙人掌愛心冰磚，加上一旁仙人掌珍珠、仙人掌果汁跟仙人掌義式冰淇淋，一盤冰就有五種不同搭配吃法，完全能滿足有選擇困難的客人，也將仙人掌的色彩香氣發揮得淋漓盡致。

太陽熱情澎湖人更熱情　主動被借問

儘管開發產品與行銷讓她非常忙碌，當一開店之初，謝玉玲還是立刻報名加入借問站的行列，因為身為管理處第一屆解說員的她，對於自己所學的觀光休閒一直保有熱情，也深知觀光與地方聯結的必要性，更應證著自己碩士論文觀點，期望用美食來帶動觀光。

身為澎管處解說員的謝玉玲，對於進店詢問的遊客，都能給予許多路線、景點上的建議，甚至連沒有進門的遊客也能受益。當她注意到店門口有遊客頂著大太陽在翻著地圖時，也會主動走出來協助。為了怕自己太熱心會嚇到遊客，謝玉玲笑著說，「我都會先跟遊客說，我不是要賣你東西喔！地圖翻來翻去很辛苦，我跟你講比較快。」澎湖人這種單純的熱情，真的會讓都會人或外國旅客很不習慣，但也正是借問站所展現的特質，這種在地而溫暖的人情味，實在會讓人回憶一輩子。

▴店中座位數雖然不算多，但卻打破一般遊客對仙人掌冰的概念，可以輕鬆在店內好好享用 / 圖片來源：澎湖235掌上明珠提供
▴店中座位數雖然不算多，但卻打破一般遊客對仙人掌冰的概念，可以輕鬆在店內好好享用 / 圖片來源：澎湖235掌上明珠提供

借問站資訊 

澎湖235掌上明珠

地址：澎湖縣馬公市民族路41號

電話：(06)927-2323

官網：https://www.facebook.com/penghucactusicecream/?ref=page_internal提供服務：☑提供洗手間 □24小時提供服務　☑提供外語服務 □提供客語服務☑提供WI-FI □為無障礙空間 □有清真認證　□其他

【想探索更多台灣特色借問站故事，請快快點進來】

借問站官網：https://taiwan-askme.tw/news/category/4 

 

欣台灣Yilin Ho

本文經授權轉載自欣傳媒 欣台灣，未經允許請勿轉載！

澎湖 觀光 冰淇淋

延伸閱讀

望安花嶼女學生高燒不退 澎湖海巡冒風浪後送

抓緊新住民姐妹 民進黨婦女部前進澎湖座談

去澎湖只知道吃海產？ 網推「這三樣必吃！」

澎湖防制藥癮 賴峰偉籲加入反毒守門人行列

相關新聞

魅力據點「借問站」走透透！ 澎湖23.5「掌上明珠」 返鄉青創讓仙人掌如明珠發光

「地方創生」是最近很熱門的關鍵字，對創立澎湖「掌上明珠」的謝玉玲來說，卻是在這個概念還沒有興起時，這位澎湖女兒已經開始朝著地方創生的方向前進，在自己對家鄉及觀光的使命感驅動下，做出了澎湖新一代的名店風

高雄平價法式料理扛霸子！2.0版「高廬法式餐館」彷彿在繁星下用餐

喜歡法式料理的人可別錯過啦！高雄有間人氣極高的法式餐廳，主打融入台灣味的創意法式佳餚，憑藉親民價和毫不馬虎的餐點水準，備受當地人喜愛。這家「高廬法式餐館」原本鄰近捷運R10美麗島站，日前搬遷至左營區明

誘人美食推薦！高雄「夯漫廚房」隱身巷弄仍人潮不斷，惡魔薯條必點

夯漫提供各種自家特製義大利麵、燉飯、早午餐、炸物、甜點及飲料特調飲品，選擇多樣化不管想吃啥都能滿足，扎實澎派的用料加上樸實的價格，以及令人回味的餐點加上舒適的空間，在這裡可以很悠閒的享受午後時光！

連網美也驚呼！高雄「知覺優格Zhijue」質感歐美風健康養身輕食

知覺優格主打商品就是一罐一罐純天然無化學添加物的優格，加上高質感的裝潢，就像是貴婦VIP的下午茶室一樣，不只能打卡拍照，還能吃的健康又養身！如果不能來現場還能宅配到家！

秒飛日本！高雄「古蹟茶道院」喝茶配和菓子好忘憂，最新偽出國夯點平日終開放

2020全台吹起偽出國旋風，高雄近期新增一處古蹟改造而成「吉照故里 茶道院」，這棟藏身橋頭糖場的檜木建築，充斥滿滿日式氛圍，裡頭還販售日式甜點和茶飲，讓人全程彷彿置身日本，被網友譽為時下最夯偽出國景點

全台首創「彩色舒芙蕾火鍋」超夢幻！高雄「春囍打邊爐」史上最美的百變鍋物

春囍打邊爐真的很會出新花樣，現在又要有新菜上市了！

綠島也有瀑布秘境！8處「綠島私房景點」深度玩法，跋山涉水都值得

探索是旅遊的目的之一，最讓人印象深刻的往往是那些意料之外的美景，也許是無意間發現的景點；也許是當地人才知道的秘境，無論哪種都時常要走過一段崎嶇礁岩或穿過草叢跋山涉水才能抵達。來到綠島，除了踩點熱門綠島必去景點，當然也想造訪綠島私房景點，今天ReadyGo整理了一系列綠島秘境，帶大家深度遊綠島！

10公尺高美樂蒂、布丁狗溜滑梯！全台唯一「三麗鷗樂園」現身漢神巨蛋，摩天輪+海盜船日夜都好拍

想念東京的三麗鷗主題樂園嗎？今天跟大家分享一處不必出國，還能免費爽拍的「三麗鷗明星家族」全新遊樂園！高雄漢神巨蛋為迎接週年慶，在戶外廣場特別打造全台獨有的「三麗鷗奇幻樂園」，一共6大造景任打卡，截至2

金門廣東粥、蛋香蛋狗必朝聖！離開金門會想念的味道，人氣在地美食你吃過幾種？

原本不喜歡吃粥，但金門的廣東粥卻可以每天吃；原本不敢吃鮮蚵，但金門的蚵嗲卻好吃到願意再吃第二個，金門除了貢糖、牛肉乾其實還有許多特色小吃，沒吃別說你去過金門！

魅力據點「借問站」走透透！ 澎湖「貳拾貳隱巷文創旅宿」走進眷村年代的時光旅行

位於澎湖馬公篤行十村的貳拾貳隱巷文創旅宿，就像是個讓人走進歷史長廊的時光機，一幢幢讓人感受親切的眷村老屋都是故事與記憶，而一進園區就可以看見的巷口柑仔店、古早腳踏車、轉角口的包子店壁畫等等，樣樣都完整

澎湖打卡新景點 ！五德東碼頭「純白天堂路」美翻，絕美蔚藍海水必拍

作為世界相對安全的台灣，有越來越多的遊客選擇假日前往離島，體驗「假出國」行程，而澎湖成為許多人心目中的離島首選。說到澎湖，能想得到的景點不外乎澎湖跨海大橋、藍洞、奎壁山摩西分海或吉貝島等，這回根據澎湖傑克家族民宿的介紹，在五德東碼頭頭附近有一處「天堂路絕美景點」，是一處新秘境打卡景點，湛藍漣漪的海水搭配雪白的鋪路，宛如置身仙境，令人陶醉，日前尚未獲得矚目，快揪團親朋好友搶先拍囉！

屏東不只有墾丁！「屏東3天2夜」獨特玩法，不能不知的景點美食推薦

說到屏東，大家相對熟悉的地方多半是墾丁，但屏東那麼大，相信還有許多沒去過的、等待被發掘的好地方。這次要把前陣子去的屏東三天兩夜行程公開給你們，給跟我一樣嚮往大自然、愛好發掘在地屏東美食的你。裡面更有用心經營的選鋪，從裡到外的造景佈置無一處不用心的日式咖啡廳，彷彿就置身在日本庭院裡。等不及，就跟著我走一次上山下海又精實的三天兩夜屏東行程吧。

熱門新聞

天空之城、桃花源秘境！特搜苗栗5間景觀餐廳，歐風、日式、客家建築通通有

超夢幻「粉紅棉花糖海」！桃園「向陽農場」也有粉黛亂子草 百坪粉嫩系花海爆發中

谷歌評價4.8顆星！桃園辛梅阿嬤的味道「熔岩溫泉蛋滷肉飯」必吃

魅力據點「借問站」走透透！ 澎湖23.5「掌上明珠」 返鄉青創讓仙人掌如明珠發光

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。