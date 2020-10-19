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高雄平價法式料理扛霸子！2.0版「高廬法式餐館」彷彿在繁星下用餐

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／部落客饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子的旅食天堂授權
圖／部落客饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子的旅食天堂授權

喜歡法式料理的人可別錯過啦！高雄有間人氣極高的法式餐廳，主打融入台灣味的創意法式佳餚，憑藉親民價和毫不馬虎的餐點水準，備受當地人喜愛。這家「高廬法式餐館」原本鄰近捷運R10美麗島站，日前搬遷至左營區明誠二路，新空間、菜單全升級，價位卻維持不變，可謂高CP值的聚餐、約會好去處。

圖／部落客饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子的旅食天堂授權
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圖／部落客饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子的旅食天堂授權
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「高廬法式餐館」2.0版本次插旗明誠二路，與韓式燒烤「首爾豬」、彩色火鍋「春囍打邊爐」等特色店家並列，正式加入美食一級戰場，為高雄人新增用餐選項。全新店面裝潢精緻，外觀墨綠色搭白色的時尚色系組合十分吸睛，二樓空間更是亮眼。呈鏡面設計的天花板加上燈泡點綴，閃亮得猶如繁星下用餐，氣泡水瓶拼成的墻面亦非常精美，怎麼拍都好看。

圖／部落客饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子的旅食天堂授權
圖／部落客饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子的旅食天堂授權

餐點方面，「高廬法式餐館」每道法國料理都巧妙融入了台式靈魂，開胃菜、湯品、主餐至甜點應有盡有。但有別於大部分人對高檔法式料理的想象，在這不用1000元就能爽吃套餐，店內經典平價必吃「枕頭牛排精緻套餐」也並沒有因新店升級而漲價或消失。

圖／部落客饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子的旅食天堂授權
圖／部落客饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子的旅食天堂授權

舊址、新店皆到訪過的部落客饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子的旅食天堂分享，該套餐的開胃菜共有生魚片、鴨胸沙拉及熟食三部曲選項，推薦大家可以選擇品嚐三款熟食；主菜除了有招牌必點「美國枕頭牛排佐西班牙蒜味醬」，本回點購的「蘋果洋蔥豬排併碳烤明蝦」口感絲毫不柴，素食餐的優秀程度也超出預期。一系列超值內行點法、加上夢幻用餐環境，趕快碼起來準備吃一波囉！

圖／部落客饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子的旅食天堂授權
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圖／部落客饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子的旅食天堂授權
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高廬法式餐廳

地址：高雄市左營區明誠二路476號
營業時間：週二至週日 11:30-14:30、17:30-21:30

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