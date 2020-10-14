全台首創「彩色舒芙蕾火鍋」超夢幻！高雄「春囍打邊爐」史上最美的百變鍋物

春囍打邊爐真的很會出新花樣，現在又要有新菜上市了！這次變出全台首創的彩色舒芙蕾火鍋啦！而且這些顏色都是用天然蔬果製作出來的~~~就是要讓大家除了好看好吃之外，還吃的到健康呀！(´∀｀)♡ 春囍除了在高雄左營區有店之外，鳳山區、新興區也都有分店喔！趕快揪朋友好姐妹們來一趟奼紫焉紅的美食之旅吧

蔬果彩虹舒芙蕾麻奶鍋(大) $240 圖/姐妹淘部落客

這麼美的火鍋到底是誰發明的！(๑♡⌓♡๑) 一看到這鍋快門根本停不下來，這麼多顏色的舒芙蕾不要以為他們是色素，NoNoNo(ㆆᴗㆆ) 這些都是用天然的蔬果製作的喔！裡面有南瓜、甜菜根、菠菜、番茄、紫地瓜、覆盆子、蔥、紅椒還有黃椒，用看的就好像很健康一樣~~~~~不只好看之外，還很健康根本一舉兩得

春囍打邊爐 圖/姐妹淘部落客

看看他像雲朵一樣這麼美，輕飄飄的浮在火鍋上，第一次吃個火鍋還能這麼興奮R

他們家的麻奶鍋就是春囍的招牌湯頭啦！要點麻奶鍋不如升級成舒芙蕾麻奶鍋，不只味覺好連視覺也能雙重享受R (•ө•)♡ 他們家的麻奶鍋花椒香味十足加了奶中和後口感很溫順，不會有太刺激的嗆辣感

春囍打邊爐 圖/姐妹淘部落客

再一次特寫這鍋美美的雲朵們，這一端上桌真的是驚呼連連，每個人都直接少女心噴發(ᗒᗨᗕ) 還用玫瑰花瓣點綴根本就太夢幻了呀~~

番茄鍋是我目前喝過最喜歡的番茄湯耶！湯頭非常鮮甜可以喝的出來是用很多蔬菜去熬煮的，番茄香味很濃厚，湯頭帶點微酸的滋味，而且這鍋沒有加辛香料也沒有洋蔥，就算吃全素食也可以吃喔！

麻奶菜頭 $65 圖/姐妹淘部落客

原本是會附在火鍋裡的，不過因為太好吃每次都會有人沒吃到XD，所以現在推出單點的啦！他們家的麻辣蘿蔔滷的超入味！而且一咬下就化開在嘴裡，來春囍一定要點上一份來吃吃

蔬菜七彩丸 $198 圖/姐妹淘部落客

不就是個丸子也要做這麼美的嗎！超級捨不得吃他的嗚嗚就這麼放著讓他美吧(喂 每一顆都是不同口味的唷~分別是蔥、覓菜、南瓜、紅椒、黃椒、甜菜根跟紫地瓜，都是以花枝漿做基底的唷~~

其中特別喜歡黃椒口味的~~~~其實平常我是不吃黃椒紅椒青椒這種蔬菜的，但是他把黃椒切的很細平均分布在整顆丸子裡，可以吃到黃椒的甜味又可以吃到清脆的口感，真的大愛這個口味耶 (♥ω♥*)

綜合手工餃 $250 圖/姐妹淘部落客

吃個水餃也要美美的(✪‿✪)，可以看的出來每顆餃子都非常飽滿，都是彩虹火鍋了，這份當然也必點啦~~~就讓他一路彩虹下去吧 (´∀｀)♡

七彩蔬菜麵 $88 圖/姐妹淘部落客

連麵都要變成彩色的~~~~~吃個飯也可以這麼療癒♡´･ᴗ･`♡ 當然！彩色的麵也是用天然蔬果製作的唷~~上桌是半熟的麵~會附上煮麵的濾網，可以自己DIY喔！

台灣究好梅花豬 拍照打卡$150加購 圖/姐妹淘部落客

最近延燒的美豬話題真的讓很多人人心惶惶……不過放心！春囍用的是台灣在地最好的究好豬，顧名思義就是講究要最好的豬肉囉。現在只要拍照打卡，就能用$150元加購究好梅花豬肉盤唷~~超划算！

春囍打邊爐 圖/姐妹淘部落客

最喜歡這種油脂豐富的豬肉了，口感Q彈有嚼勁，就算不沾醬料也很好吃~~~

舒芙蕾絲襪奶茶 $90/杯

你一定很想知道為什麼上層的奶蓋不是白色的，因為春囍加進紫地瓜啦~~~~完全就是要讓你吃的美又吃得健康♡´･ᴗ･`♡ 像是奶昔一樣綿密的口感又帶了紫地瓜的香氣，搭配上不過甜的絲襪奶茶，雙重口感一起入口真的太喜歡了！現在只要有點彩虹舒芙蕾鍋就贈送一杯唷！帶有紫地瓜香味的絲襪奶茶真的太特別太好喝了！忍不住多稱讚幾次哈哈

春囍外觀 圖/姐妹淘部落客

春囍的設計風格真的很現代網美風的感覺，不說還不知道原來是賣火鍋的呢(ﾟωﾟ;)

春囍環境 圖/姐妹淘部落客

店內設計很繽紛卻又不會讓人眼花寮亂，座位以四人桌為主~~就算兩個人用餐點太多，也不用擔心點太多放不下哈哈XD

春囍打邊爐-後記

春囍打邊爐 圖/姐妹淘部落客

春囍不但店面美又好拍，食物們也都美到哭！原本已經夠美了，現在竟然又推出蔬果彩虹舒芙蕾鍋，真的是太誘人了啦~~~女森們看到真的是驚呼連連，瘋狂打卡拍照快門完全停不了哈哈XD超級適合和姐妹淘們一起來朝聖的網美鍋物R~~