秒飛日本！高雄「古蹟茶道院」喝茶配和菓子好忘憂，最新偽出國夯點平日終開放

2020全台吹起偽出國旋風，高雄近期新增一處古蹟改造而成「吉照故里 茶道院」，這棟藏身橋頭糖場的檜木建築，充斥滿滿日式氛圍，裡頭還販售日式甜點和茶飲，讓人全程彷彿置身日本，被網友譽為時下最夯偽出國景點，為IG洗版主人公之一。茶道院試營運期間僅六日營業，但開放預約參觀後人氣爆棚，日前首度公開平日限定時段，粉絲們先筆記下來就對啦！

圖／部落客饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子的旅食天堂授權

「吉照故里 茶道院」原身為橋頭廠長宿舍，在精心整修與改造下，這座80年歷史獨棟老宅活力大升級，化身環境優美的茶道院，四處靜謐清幽，每個角落都適合美拍，連第54屆金馬獎最佳劇情片《血觀音》都曾在此取景。

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部落客饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子的旅食天堂分享，室內亦走和式路線，層層帳子也許將過去廠長的房間、客廳或書房等都重新間隔成不同的用餐空間，靠窗還能賞見庭院風光，十分療癒。值得一提的是，店內和台北超人氣「三日月茶空間」合作，讓南部的朋友也能品嚐精緻日本特有糕點。和菓子採純手工製作，茶點會根據四季食材變化，因此現場每日口味與造型不定，搭配抹茶一起喝更搭，秒飛日本既視感。

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負責人提到，「吉照故里 茶道院」老闆為橋頭當地人，規劃此區的初衷是期盼能讓故鄉的人「回家」休憩，來場回憶的時光旅行。他也透露，「吉照故里 茶道院」原本以茶道課程與教學導覽為主，但考量到訪民眾的要求，漸漸也提供下午茶服務，不供餐點，主要販售日式甜點及茶飲，低消一杯飲品即可入場大拍一波，官方後續也會陸續安排課程供民眾參與。

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茶道院現階段仍如火如荼籌備中，確切開幕時間未定，但目前營業時間都已開放前往。而為維護服務品質，每日會限制人數，建議想造訪的人提前預約。好消息是，原本週末限定的茶道院，首次新增平日的週一、週五時段，預約場次為11點及1點，亦會保留席次予現場候位。另外負責人也表示，目前平日時間較為彈性，提醒大家營業時段以臉書公告為主。未來到高雄旅遊，不如到橋頭蒐集周邊小吃美食，下午再到茶道院坐坐，感受悠閒的午後。

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吉照故里 茶道院

地址：高雄市橋頭區糖廠路廠區1巷2號（橋頭糖廠-廠長宿舍）

營業時間：週六日一五11:00-17:30（週二三四公休，平日實際營業時段以臉書公告為準）

消費方式：低消為一杯飲品，尖峰時刻用餐時間2小時

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