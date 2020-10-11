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10公尺高美樂蒂、布丁狗溜滑梯！全台唯一「三麗鷗樂園」現身漢神巨蛋，摩天輪+海盜船日夜都好拍
想念東京的三麗鷗主題樂園嗎？今天跟大家分享一處不必出國，還能免費爽拍的「三麗鷗明星家族」全新遊樂園！高雄漢神巨蛋為迎接週年慶，在戶外廣場特別打造全台獨有的「三麗鷗奇幻樂園」，一共6大造景任打卡，截至2021/2/28，粉絲們絕對要衝！
漢神巨蛋在廣場各區精心設置以三麗鷗人氣主角們為主題的可愛場景，最搶眼的莫過於高達10米的「果醬美樂蒂」，巨型萌兔彷彿從果醬罐裡冒出來，合掌跟大家打招呼。而人氣最高的「布丁狗鬆餅溜滑梯」絕對是小孩必玩，周邊還有蛋糕感的位置佈滿其他小夥伴，父母也能暫時坐著休憩，夜晚亮燈更讓布丁狗主色調顯得更為金黃燦爛。
而來到樂園，當然少不了經典的海盜船和摩天輪，萌系「酷企鵝海盜船」、「美樂蒂甜筒摩天輪」日夜都好拍，另有逗趣釣魚中的「大眼蛙汽水噴泉」、「樂園萌餐車」，完美復刻樂園氛圍，再加上三麗鷗明星家族們的加持，勢必讓大小朋友都玩得盡興、拍到手機記憶體都裝不下！
除了館內外的佈置，漢神巨蛋也獨家推出「三麗鷗奇幻樂園-超集會員禮」及限定周邊商品，包含恆溫杯墊、造型馬克杯、雙面潮坐墊、收納神器折疊包等，即日起至11/10更有「超購麗！好禮預購會」，三麗鷗粉絲們把握機會收藏一波！
三麗鷗家族奇幻樂園
地址：高雄市左營區博愛二路777號（漢神巨蛋1F廣場）
日期：即日起至2021年2月28日
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