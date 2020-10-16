連網美也驚呼！高雄「知覺優格Zhijue」質感歐美風健康養身輕食

【圖文‧姐妹淘部落客】

知覺優格主打商品就是一罐一罐純天然無化學添加物的優格，加上高質感的裝潢，就像是貴婦VIP的下午茶室一樣，不只能打卡拍照，還能吃的健康又養身！如果不能來現場還能宅配到家！

知覺優格Zhijue 圖／姐妹淘部落客

知覺優格暗藏在左營高鐵站附近，搭捷運走路過來大約10分鐘左右，店門口就是停車場，足以停下16台車，如果貴婦需要辦聯合下午茶，這裡是很棒的聚餐場地！

知覺優格Zhijue 圖／姐妹淘部落客

知覺優格的店面裝潢就跟他們家的優格一樣，純淨、自然、簡單、無負擔！一致潔白簡潔的設計，給人一種寧靜優雅的感覺，好放鬆！

知覺優格Zhijue 圖／姐妹淘部落客

知覺優格主打商品就是一罐一罐純天然無化學添加物的優格，而現場除了優格以外，還有優格雪糕、優格飲、優格杯及氣泡飲可以選擇唷！

知覺優格Zhijue 圖／姐妹淘部落客

我挺喜歡最後面沙發區的座位，非常適合朋友聚餐、姊妹聚會或是當貴婦下午茶的好地方！

知覺優格Zhijue 圖／姐妹淘部落客

雪糕口味一共有鳳梨、草莓、原味、藍莓、芒果，每一款雪糕都是純優格+新鮮水果製成，過程完全不加一滴水！以純優格取代乳化劑、椰子油的功能，成份單純但吃起來的口感非常扎實又綿密！

知覺優格Zhijue 圖／姐妹淘部落客

這裡最受歡迎的還是優格杯！而最招牌的就是草莓風味優格，以原味優格＋草莓果醬＋玉米片及一杯堅果，做出分層效果，看起來就很好吃吶！！

知覺優格Zhijue 圖／姐妹淘部落客

知覺優格跟市售優格最大的差異在於成分，這裡的優格...100%無調整鮮乳、雙重益生菌、獨家增添菊苣膳食纖維，而且絕對不使用化學添加物，不加水、不加果膠、不加色素、不加防腐劑，所以保存期限只有25天(但其實我開封後一個禮拜就吃完了，每天早餐、下午茶都想吃它...)

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高雄知覺優格Zhijue

營業：10:30-18:30

電話：07-3498080

地址：高雄市左營區重信路373巷50號

捷運：紅線左營高鐵站 (步行10分鐘)

平均：$200-250/人 【可刷卡】

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