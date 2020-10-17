誘人美食推薦！高雄「夯漫廚房」隱身巷弄仍人潮不斷，惡魔薯條必點

【圖文‧姐妹淘部落客】

夯漫廚房大概是我吃過這麼多家義式料理中，數一數二迫不及待想要二訪的店家了！藏在巷弄中顯得格外悠靜，很適合一個人放鬆吃飯，或是跟姊妹們來場午餐聚會，樸實的價格幾乎都是三百以內，但這裡的用料、調味、滋味都讓人覺得似乎花了五百元再享用！

夯漫廚房 圖／姐妹淘部落客 咖哩鹽烤豬頰義大利麵 圖／姐妹淘部落客

咖哩鹽烤豬頰義大利麵是夯漫廚房的招牌料理，以蔥燉煮2-4小時再加入咖哩燉煮4-6小時才能燉煮出一鍋濃郁醇厚的咖哩香中帶著清甜滋味，保有咖哩的香氣卻不死鹹，香料味也不過重，相當費工且順口的一道料理

香烤豬小排義大利麵 圖／姐妹淘部落客

香烤豬小排義大利麵是夯漫廚房最特別的一道料理！

香烤豬小排義大利麵 圖／姐妹淘部落客

以梅花排加特調BBQ醬來調味，口感扎實彈牙一點也不乾不柴，重點是鹹甜醬汁緊緊吃進去肉質裡，味道夠卻不過重，接連吃個十支都不覺得膩口的程度！超夠味，超好吃！帶骨啃滋味更香！

隱藏版早午餐 圖／姐妹淘部落客

這份早午餐是菜單上沒有的隱藏板料理唷！不只隱藏更是限量的呀！主餐的雞腿肉特別選用台灣本體溫體雞腿肉，先煎後烤，表皮香脆，鎖住肉汁，我好喜歡煎的香脆的表皮，肉質嫩口不乾柴，帶著鹹香滋味挺好吃的！

夯漫廚房 圖／姐妹淘部落客

高雄港漁夫海鮮燉飯是夯漫最多人點的餐點

高雄港漁夫海鮮燉飯 圖／姐妹淘部落客

我最愛的是這生食等級的干貝！比50元硬幣還大，口感Ｑ嫩，滋味鮮甜，好吃到不想多說任何一句形容詞～獨特醬料混合紅醬、白醬及獨家醬料，這滋味鹹香中帶股淡淡的甜及微微的辣感，很有層次也相當好吃

惡魔薯條 圖／姐妹淘部落客

是每桌必點啊！我也私心大推必點這道！不點你就白來了！！！

惡魔薯條 圖／姐妹淘部落客

惡魔薯條淋上滿滿的香濃起司醬、花生醬、乳酪絲、帕瑪森，放滿三種起司絲毫不手軟啊！鹹香濃郁的起司醬搭配香甜濃醇的花生醬，兩者結合在一起，鹹甜香氣搭配炸薯條有夠好吃！吃多也不膩的那種好吃！

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夯漫廚房-前金區義式料理推薦

營業：11:00-21:00(週一公休)

電話：07-2855025

地址：高雄市前金區自立二路95巷34號

捷運：紅線美麗島站 (步行5分鐘)

平均：$200-400/人(低消$50/人)【可刷卡】

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詳細文章介紹在這裡暗藏巷弄美食下午時段不休息，早午餐/義大利麵一次滿足-夯漫廚房

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