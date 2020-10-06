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澎湖打卡新景點 ！五德東碼頭「純白天堂路」美翻，絕美蔚藍海水必拍

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
澎湖秘境新景點，位於五德東碼頭附近，有一處「純白天堂路」，鮮少遊客知悉此地。 圖／澎湖傑克家族民宿授權
澎湖秘境新景點，位於五德東碼頭附近，有一處「純白天堂路」，鮮少遊客知悉此地。 圖／澎湖傑克家族民宿授權

作為世界相對安全的台灣，有越來越多的遊客選擇假日前往離島，體驗「假出國」行程，而澎湖成為許多人心目中的離島首選。說到澎湖，能想得到的景點不外乎澎湖跨海大橋、藍洞、奎壁山摩西分海或吉貝島等，這回根據澎湖傑克家族民宿的介紹，在五德東碼頭附近有一處「天堂路絕美景點」，是一處新秘境打卡景點，湛藍漣漪的海水搭配雪白的鋪路，宛如置身仙境，令人陶醉，日前尚未獲得矚目，快揪團親朋好友搶先拍囉！

站著或坐著都好拍，其美景令人陶醉。 圖／澎湖傑克家族民宿授權
站著或坐著都好拍，其美景令人陶醉。 圖／澎湖傑克家族民宿授權

位於澎湖的五德東碼頭，過去日據時代作為馬公市區的貨物交通地，非常熱鬧，近年經過維修鋪路，重新打造成秘境絕美景點，提供民眾休憩拍照與賞析海景使用，尤其作為澎湖唯一的玄武岩石砌碼頭，更顯得獨特與美麗，放眼望去，水藍加雪白的精緻，增添了澎湖的美。

向著「純白天堂路」走去，彷彿一幅美麗的畫作。 圖／澎湖傑克家族民宿授權
向著「純白天堂路」走去，彷彿一幅美麗的畫作。 圖／澎湖傑克家族民宿授權

不過需要注意的是，「雪白天堂路」的盡頭為石塊堆疊，且寫著「危險勿入」，在拍攝美景時，請不要超越警示告牌，切勿為了美照而堵上人身安全喔。

五德碼頭過去日據時代是連結澎南與馬公市重要的貨物碼頭。 圖／澎湖傑克家族民宿授權
五德碼頭過去日據時代是連結澎南與馬公市重要的貨物碼頭。 圖／澎湖傑克家族民宿授權

五德東碼頭

地點：澎湖縣馬公市五德里

藍天海水配上雪白的鋪路，讓人想駐足停留。 圖／澎湖傑克家族民宿授權
藍天海水配上雪白的鋪路，讓人想駐足停留。 圖／澎湖傑克家族民宿授權

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