快訊

再進一軍！ 八方雲集收購「丹堤咖啡」近7成股權

雅加達學運燃燒：動搖印尼國本的《就業法變法》之戰？

魅力據點「借問站」走透透！ 澎湖「貳拾貳隱巷文創旅宿」走進眷村年代的時光旅行

欣傳媒 / 欣傳媒

位於澎湖馬公篤行十村的貳拾貳隱巷文創旅宿，就像是個讓人走進歷史長廊的時光機，一幢幢讓人感受親切的眷村老屋都是故事與記憶，而一進園區就可以看見的巷口柑仔店、古早腳踏車、轉角口的包子店壁畫等等，樣樣都完整的重現了眷村熱鬧年代的美好與回憶。

▴因為原為眷村雜貨舖所在地的湘東商行，是園區入口第一幢建築物，因此園方也在此多設置一個借問站標示，歡迎旅客進門借問 / 圖片來源：何儀琳攝
▴因為原為眷村雜貨舖所在地的湘東商行，是園區入口第一幢建築物，因此園方也在此多設置一個借問站標示，歡迎旅客進門借問 / 圖片來源：何儀琳攝

想要探訪澎湖，在小巷弄中騎著摩托車最適合。在豔陽天下靜悄悄的前行，沿著中山路穿越媽宮古城遺跡—順承門，轉個彎拐進一條窄巷，一個左轉走上大馬路，篤行十村的大門就出現在眼前，看著眼前完整的日式宿舍、木窗石牆，猶如闖進一處時光隧道，走進了緩慢而寧靜的古早時光裡。

▴湘東商行裡展示著許多復古零食與老物件，勾起許多人的兒時回憶 / 圖片來源：何儀琳攝
▴湘東商行裡展示著許多復古零食與老物件，勾起許多人的兒時回憶 / 圖片來源：何儀琳攝

一踏進大門，馬上就看到左邊有一間很符合借問站溫馨感的柑仔店—湘東商行，手繪的李小龍為「貨真價實、童叟無欺」的承諾背書，天地再夾著「保密防諜、人人有責」的標語，雜貨鋪中滿是各種復古的小零食與玩具，也幾乎完整保留紅磚房、木屋頂及地下防空洞的原貌，既復古又現代。

保留眷村文化資產、創新活絡地方發展 重生的篤行十村文化園區

篤行十村原為日重砲兵大隊軍官宿舍，國民政府接收後改為澎湖防衛司令部軍眷宿舍，在將近50年後形成一幅非常獨特的眷村風景，村中的78戶居民，在政府協助下遷移至馬公市區新社區，篤行十村成為公告歷史建築的文化園區，除了保留眷村文化資產，也期待創新活絡地方發展，所以，在從前供應村民柴米油鹽的湘東商行，搖身變為復古柑仔店；而園區裡原本日式風格建築的軍官住宅，則變身成為一間又一間的客房，成為非常獨特的「貳拾貳隱巷文創旅館」。

▴維持著日式房舍建築的連棟平房，已修繕成為一間間的旅客客房，保留了眷村原有獨門獨戶的樣子 / 圖片來源：何儀琳攝
▴維持著日式房舍建築的連棟平房，已修繕成為一間間的旅客客房，保留了眷村原有獨門獨戶的樣子 / 圖片來源：何儀琳攝

之所以取名為「貳拾貳隱巷」，這是因為隱藏在園區小巷中的建築共有22棟，除了旅館的客房之外，還有柑仔店、居酒屋、白雪冰果室、小貳two、五弄咖啡館等商店，以及張雨生紀念館、潘安邦紀念館、眷村資訊站等空間。與一般旅店不同的是，這裡的客房都是經過整修的眷村房舍，依照原來建築位置分散在園區中，漫步於其中，頗能回想原有眷村的風情。

▴熟悉的木桌椅、磨石子地跟綠色黑板，小學教室的風景完整重現在壁畫上 / 圖片來源：何儀琳攝
▴熟悉的木桌椅、磨石子地跟綠色黑板，小學教室的風景完整重現在壁畫上 / 圖片來源：何儀琳攝

旅館暨園區營運經理邱永能表示，當初公司在接手整修營運此處時，就以原地保留就有建築及眷村文化為目標，除了建物本身盡量仿造原有形式修復，無法複製的共同回憶，像是巷口的包子店，就透過了壁畫留在園區中。據說原來住在此地的伯伯阿姨們，也經常回來園區走動，雖然一邊叨唸著懷念老家，卻也對於這些舊屋能新生感到開心。

▴巷口的包子攤是所有篤行十村眷村子弟的回憶，雖然無法留下攤車，園方卻請來藝術家將這幅風景完整的保留在牆上 / 圖片來源：何儀琳攝
▴巷口的包子攤是所有篤行十村眷村子弟的回憶，雖然無法留下攤車，園方卻請來藝術家將這幅風景完整的保留在牆上 / 圖片來源：何儀琳攝

除了園區的新風貌之外，這裡也有兩幢刻意保留原貌的矮房，一幢是知名歌手張雨生的老家，另一幢則是知名歌手潘安邦的外婆家，兩座房舍中滿滿的都是手稿、影像與音樂，雖然是分屬不同年代的音樂，卻神奇的在此處交集，讓篤行十村更添音樂文化氣息。

在借問站專案輔導下，園區也不定時舉辦各種相關活動，周邊居民跟遊客都很熱情參與，雖然少了眷村的伯伯阿姨們，但是園區中每個店家及服務人員都十分親切，不管是參觀園區或是住宿旅客，都很歡迎來借問一下喔！

▴「外婆の食堂」是園區中讓人頗感親切的小吃店，有傳統黑糖刨冰、現煮拿手拌麵，還有古早味楊桃湯，不僅旅客大推，當地居民也經常來捧場 / 圖片來源：何儀琳攝
▴「外婆の食堂」是園區中讓人頗感親切的小吃店，有傳統黑糖刨冰、現煮拿手拌麵，還有古早味楊桃湯，不僅旅客大推，當地居民也經常來捧場 / 圖片來源：何儀琳攝

名稱：貳拾貳隱巷文創旅館

地址：澎湖縣馬公市新復路二巷16號之1

電話：(06)926-6555

官網：http://www.22alleys.com.tw

提供服務：

☑提供洗手間 □24小時提供服務☑提供外語服務 □提供客語服務☑提供WI-FI ☑為無障礙空間 □有清真認證☑其他_藝文展覽 

【想探索更多台灣特色借問站故事，請快快點進來】

借問站官網：https://taiwan-askme.tw/news/category/4

 

文／欣台灣Yilin Ho

本文經授權轉載自欣傳媒 欣台灣，未經允許請勿轉載！

眷村 澎湖 旅館

延伸閱讀

捕食農莊10隻羊 南非野生動物園撲殺7頭獅

竹南頭份運動公園2.0 徐耀昌讚媲美大安森林公園

在泡泡園區打到總冠軍戰 詹皇：生涯最大挑戰

中秋連假何去處？台南人氣景點左鎮化石園區推打卡送禮

相關新聞

金門廣東粥、蛋香蛋狗必朝聖！離開金門會想念的味道，人氣在地美食你吃過幾種？

原本不喜歡吃粥，但金門的廣東粥卻可以每天吃；原本不敢吃鮮蚵，但金門的蚵嗲卻好吃到願意再吃第二個，金門除了貢糖、牛肉乾其實還有許多特色小吃，沒吃別說你去過金門！

魅力據點「借問站」走透透！ 澎湖「貳拾貳隱巷文創旅宿」走進眷村年代的時光旅行

位於澎湖馬公篤行十村的貳拾貳隱巷文創旅宿，就像是個讓人走進歷史長廊的時光機，一幢幢讓人感受親切的眷村老屋都是故事與記憶，而一進園區就可以看見的巷口柑仔店、古早腳踏車、轉角口的包子店壁畫等等，樣樣都完整

澎湖打卡新景點 ！五德東碼頭「純白天堂路」美翻，絕美蔚藍海水必拍

作為世界相對安全的台灣，有越來越多的遊客選擇假日前往離島，體驗「假出國」行程，而澎湖成為許多人心目中的離島首選。說到澎湖，能想得到的景點不外乎澎湖跨海大橋、藍洞、奎壁山摩西分海或吉貝島等，這回根據澎湖傑克家族民宿的介紹，在五德東碼頭頭附近有一處「天堂路絕美景點」，是一處新秘境打卡景點，湛藍漣漪的海水搭配雪白的鋪路，宛如置身仙境，令人陶醉，日前尚未獲得矚目，快揪團親朋好友搶先拍囉！

屏東不只有墾丁！「屏東3天2夜」獨特玩法，不能不知的景點美食推薦

說到屏東，大家相對熟悉的地方多半是墾丁，但屏東那麼大，相信還有許多沒去過的、等待被發掘的好地方。這次要把前陣子去的屏東三天兩夜行程公開給你們，給跟我一樣嚮往大自然、愛好發掘在地屏東美食的你。裡面更有用心經營的選鋪，從裡到外的造景佈置無一處不用心的日式咖啡廳，彷彿就置身在日本庭院裡。等不及，就跟著我走一次上山下海又精實的三天兩夜屏東行程吧。

偽出國推薦！ 北竿悠哉半日遊 遇見最美地中海夢境聚落

這次的跳島，選擇了郵輪，除了可以不用煩惱機位一票難求外，連住宿問題也一併解決。在郵輪悠悠晃晃之間轉眼間就抵達馬祖，登上接駁小艇朝著「枕戈待旦」精神指標前行，終於來到好久不見的馬祖。

膽小者請結伴！高雄「四大廢墟」導覽，帶你領略荒煙蔓草中的風景

玩膩普通景點了嗎？來高雄不知道要去哪裡嗎？來趟非主流的「廢墟」之旅吧！

澎湖馬公「隱藏版仙草冰」推薦！「紫玉仙草」一碗只要60元、吃得到8種配料

udn走跳美食／jason 2020年3月才開幕的仙草冰店，是很多在地人都會去光顧。一碗60元的仙草冰可以選8種配料，大部分的配料都是店家自己熬煮，非常真材實料，就像一座小山的仙草冰，看自己喜好

新品「大理石包子」紋路美翻天、打拋豬內餡好銷魂！高雄旗山老街排隊老店必朝聖

udn走跳美食／豬飛小姐 在地人早餐點心推薦！101養生手工包子饅頭專賣店，不只有傳統口味包子饅頭，最近還推出網美系列大理石包子，不只好看也好吃。 旗山老街101手工包子饅頭是在旗山老街上

海上入眠一晚就抵達！碧海美景、夏季花火　一次玩遍澎湖經典風光　

國際郵輪在台灣復航，帶大家用更輕鬆愜意的方式由澎湖馬祖，不用擔心要在當地找地方住，交通住宿問題一次解決。在經過一夜狂歡好眠後，郵輪已經緩緩進入澎湖海域，遠眺著馬公遊艇港、蛇頭山，經過小艇接駁後只要帶著輕便行囊就能展開澎湖小旅行，下船停留時間約6小時，推薦參加郵輪提供的自選行程，即能一次看到最經典的澎湖風光。

30年老廠牌！金門限定「涮嘴牛肉乾」 免坐飛機也買得到啦

說到金門伴手禮，除了高粱酒外絕對不能不提牛肉乾！金門知名特產店【喬安牧場】牛肉乾系列商品，一包最低只要167元起！

金門限定「粉紅湖」夢幻指數破表！空拍視角堪比絕美攝影大片

非常時期「偽出國景點」熱潮持續延燒，如今免飛澳洲，在台灣也能賞見夢幻「粉紅湖」！金門近期誕生一處粉嫩亮點，整面池塘彷彿上了妝，變身少女心爆發的粉系秘境，吸引許多人搶拍。限定美景持續的時間並不固定，如出

新興水平旋轉橋、最美夕陽...高雄8大「戶外景點」懶人包，2天1夜免煩惱

如果你來過高雄N次，以為高雄只有駁二、旗津老街或瑞豐夜市，那你就大錯特錯了！在疫情趨緩的現在就是要出外曬曬太陽、殺殺細菌，一次推薦你8大戶外景點，不管是想要刺激活動、情侶同遊、親子出遊或是只想要享受一個人的寧靜，這裡都可以滿足你！

熱門新聞

小鎮風景「借問站」走透透！ 愛上木頭的「愛木村觀光工廠」 大小朋友的遊樂場

來看「鷹河」！「國慶鳥」過境屏東 茂管處辦賞鷹活動

金門廣東粥、蛋香蛋狗必朝聖！離開金門會想念的味道，人氣在地美食你吃過幾種？

清水斷崖就在腳邊！搭飛行傘俯瞰山海極景　 高空上徜徉花蓮

避開人擠人！宜蘭東風「夢幻懶人露營」　兩手空空出發超輕鬆

雙十連假虎頭埤雙胞胎入園半價 穿親子情侶裝有好康

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。