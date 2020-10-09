魅力據點「借問站」走透透！ 澎湖「貳拾貳隱巷文創旅宿」走進眷村年代的時光旅行

位於澎湖馬公篤行十村的貳拾貳隱巷文創旅宿，就像是個讓人走進歷史長廊的時光機，一幢幢讓人感受親切的眷村老屋都是故事與記憶，而一進園區就可以看見的巷口柑仔店、古早腳踏車、轉角口的包子店壁畫等等，樣樣都完整的重現了眷村熱鬧年代的美好與回憶。

▴因為原為眷村雜貨舖所在地的湘東商行，是園區入口第一幢建築物，因此園方也在此多設置一個借問站標示，歡迎旅客進門借問 / 圖片來源：何儀琳攝

想要探訪澎湖，在小巷弄中騎著摩托車最適合。在豔陽天下靜悄悄的前行，沿著中山路穿越媽宮古城遺跡—順承門，轉個彎拐進一條窄巷，一個左轉走上大馬路，篤行十村的大門就出現在眼前，看著眼前完整的日式宿舍、木窗石牆，猶如闖進一處時光隧道，走進了緩慢而寧靜的古早時光裡。

▴湘東商行裡展示著許多復古零食與老物件，勾起許多人的兒時回憶 / 圖片來源：何儀琳攝

一踏進大門，馬上就看到左邊有一間很符合借問站溫馨感的柑仔店—湘東商行，手繪的李小龍為「貨真價實、童叟無欺」的承諾背書，天地再夾著「保密防諜、人人有責」的標語，雜貨鋪中滿是各種復古的小零食與玩具，也幾乎完整保留紅磚房、木屋頂及地下防空洞的原貌，既復古又現代。

保留眷村文化資產、創新活絡地方發展 重生的篤行十村文化園區

篤行十村原為日重砲兵大隊軍官宿舍，國民政府接收後改為澎湖防衛司令部軍眷宿舍，在將近50年後形成一幅非常獨特的眷村風景，村中的78戶居民，在政府協助下遷移至馬公市區新社區，篤行十村成為公告歷史建築的文化園區，除了保留眷村文化資產，也期待創新活絡地方發展，所以，在從前供應村民柴米油鹽的湘東商行，搖身變為復古柑仔店；而園區裡原本日式風格建築的軍官住宅，則變身成為一間又一間的客房，成為非常獨特的「貳拾貳隱巷文創旅館」。

▴維持著日式房舍建築的連棟平房，已修繕成為一間間的旅客客房，保留了眷村原有獨門獨戶的樣子 / 圖片來源：何儀琳攝

之所以取名為「貳拾貳隱巷」，這是因為隱藏在園區小巷中的建築共有22棟，除了旅館的客房之外，還有柑仔店、居酒屋、白雪冰果室、小貳two、五弄咖啡館等商店，以及張雨生紀念館、潘安邦紀念館、眷村資訊站等空間。與一般旅店不同的是，這裡的客房都是經過整修的眷村房舍，依照原來建築位置分散在園區中，漫步於其中，頗能回想原有眷村的風情。

▴熟悉的木桌椅、磨石子地跟綠色黑板，小學教室的風景完整重現在壁畫上 / 圖片來源：何儀琳攝

旅館暨園區營運經理邱永能表示，當初公司在接手整修營運此處時，就以原地保留就有建築及眷村文化為目標，除了建物本身盡量仿造原有形式修復，無法複製的共同回憶，像是巷口的包子店，就透過了壁畫留在園區中。據說原來住在此地的伯伯阿姨們，也經常回來園區走動，雖然一邊叨唸著懷念老家，卻也對於這些舊屋能新生感到開心。

▴巷口的包子攤是所有篤行十村眷村子弟的回憶，雖然無法留下攤車，園方卻請來藝術家將這幅風景完整的保留在牆上 / 圖片來源：何儀琳攝

除了園區的新風貌之外，這裡也有兩幢刻意保留原貌的矮房，一幢是知名歌手張雨生的老家，另一幢則是知名歌手潘安邦的外婆家，兩座房舍中滿滿的都是手稿、影像與音樂，雖然是分屬不同年代的音樂，卻神奇的在此處交集，讓篤行十村更添音樂文化氣息。

在借問站專案輔導下，園區也不定時舉辦各種相關活動，周邊居民跟遊客都很熱情參與，雖然少了眷村的伯伯阿姨們，但是園區中每個店家及服務人員都十分親切，不管是參觀園區或是住宿旅客，都很歡迎來借問一下喔！

▴「外婆の食堂」是園區中讓人頗感親切的小吃店，有傳統黑糖刨冰、現煮拿手拌麵，還有古早味楊桃湯，不僅旅客大推，當地居民也經常來捧場 / 圖片來源：何儀琳攝

名稱：貳拾貳隱巷文創旅館

地址：澎湖縣馬公市新復路二巷16號之1

電話：(06)926-6555

官網：http://www.22alleys.com.tw

提供服務：

☑提供洗手間 □24小時提供服務☑提供外語服務 □提供客語服務☑提供WI-FI ☑為無障礙空間 □有清真認證☑其他_藝文展覽

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文／欣台灣Yilin Ho

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