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綠島也有瀑布秘境！8處「綠島私房景點」深度玩法，跋山涉水都值得

聯合新聞網 / ReadyGo出發前
圖/IG@suwen9319、IG@ziyitsaiii
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Shelly@ReadyGo

探索是旅遊的目的之一，最讓人印象深刻的往往是那些意料之外的美景，也許是無意間發現的景點；也許是當地人才知道的秘境，無論哪種都時常要走過一段崎嶇礁岩或穿過草叢跋山涉水才能抵達。來到綠島，除了踩點熱門綠島必去景點，當然也想造訪綠島私房景點，今天ReadyGo整理了一系列綠島秘境，帶大家深度遊綠島！

◎小提醒：為了安全起見，以下多數景點皆建議找專業教練帶領陪同前往。

彎弓洞

彎弓洞位於柚子湖，又稱「情人洞、藍眼睛」，是綠島此非常典型的海蝕地形，當海風灌進入洞穴內時，會感到非常涼爽，而從柚子湖往彎弓洞的方向看，洞穴的形狀彷彿像一顆深邃的藍色眼眸，許多人會在這裡拍剪影照，不管是獨照、閨密照還是情侶照，拍起來十分唯美，夜晚的美景更是美的讓人形容不出來，但往彎弓洞的路沒有夜燈也不好行走，要注意安全。

圖/IG@ziyitsaiii
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圖/IG@sullivanchan926
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睡美人脖子下

小長城是綠島必去的基本景點，可以眺望著名景點哈巴狗、睡美人，但除了遠眺之外，也可以近距離走到睡美人脖子下一探究竟，穿過樹叢走了一段下坡的山路，終於抵達睡美人所躺著的地方，往睡美人的脖子走去才發現，脖子下方的海蝕地形遠看小小的，近看其實很大，成為了遊客拍照打卡到此一遊的地標。

圖/IG@yi_zhen0130
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圖/IG@meg96407、@unstoppable_1955
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仙人疊石

仙人疊石是小長城和睡美人中間突出的尖石，形狀像金字塔，因為一層一層的交疊而被稱之為「仙人疊石」，中間有個兩層樓高的天然海蝕洞，洞口十分平整特殊，一般遊客都不太知道仙人疊石的入口，要到達這裡必須先爬一段約30分鐘有點危險的山路，建議由專業教練帶領再前往。

圖/IG@hamish__yu
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圖/IG@deerman167
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牛頭山

牛頭山是綠島東北角的一處海岬，人權紀念園區附近，山頂為一片平緩的大草原，幸運的話可以看到山羊和牛群在上面優閒地吃著草。攻頂牛頭山其實並不難，而且因為位居高處，又有360度的絕佳視野，是看日出、賞夕陽、觀星的好地方，還能將綠島獨有的美景全部盡收眼底，絕對不虛此行！

圖/IG@chenyunya
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圖/IG@ririchao
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綠島小白屋

「綠島小白屋」是位於綠島燈塔附近的秘境私房景點，許多在綠島打工換宿小幫手休假時都會來這邊看夕陽，小白屋是一棟廢棄的白色房子，前身是看哨所，想抵達要先穿過各種草叢，還要小心被草刮傷，沒有當地人的指引很難找到路口，但爬上來又是另一片海闊天空，從小白屋內部往外拍，窗戶形成天然的畫框，美得像一幅畫，是綠島小白屋特有的美景。

圖/IG@__ieat__、FB阿發哩得 Alpha Leader
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圖/IG@xxchichia_wu
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綠島瀑布秘境

你以為綠島只有海嗎？綠島也有瀑布！隱身在綠島藍洞附近的山壁裡有一座小瀑布鮮少人知道，需要先通過一段坡度不小的天然攀岩場，手腳並用才能抵達，路程大約5分鐘左右，綠島瀑布秘境雖然不大，冰涼的瀑布也足以讓人從頭到腳沁涼又消暑，相較於台灣很多其他地方的朔溪瀑布，這裡算相對安全，但仍然要小心為上。

圖/IG@suwen9319
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圖/IG@cheng0916349759
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綠島象岩

北海岸瑞芳深澳有象鼻岩，綠島也有！象岩在將軍岩後方，是「綠洲山莊」前方的一個拱形海蝕洞，因為形狀似象鼻而得名，早期是政治犯前往綠洲山莊的必經之地，由於不知何年何月能重返自由，生死交關之下又有「鬼門關」之稱，原本是一條小徑，現在則成為獨特的天然取景點。

圖/IG@chouyu0116
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圖/IG@cay0938
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柚子湖翠湖

柚子湖在海參坪的北方，昔日為一座小漁村，綠島有許多跳水景點的好選擇，位於柚子湖的翠湖便是其中之一，由上空望下去的翠湖像顆愛心藍寶石，雖然名叫翠湖但其實並非真正的湖泊，而是因為附近的礁岩上攀長了綠色植物看起來宛如一處藍綠色小湖泊得名，來到清澈見底的翠湖不論是想要靜靜在水中漂浮放空，或是挑戰刺激的一躍而下都是許多人心目中最喜歡的私房景點，更被稱為天然泳池。

圖/IG@o.ymi___________
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圖/IG@_chhchn_
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綠島藍洞

藍洞是綠島柚子湖附近的一處秘境，一個巨大的月形海蝕洞，完全與海洋相接，在退潮時人站在藍洞前方，像是與海洋接軌，透如玻璃海的天然景致讓每位到訪的旅客都讚嘆不已，藍洞也是許多人潛水愛好者的秘密基地，豐富的魚群和HD高畫質般的能見度可以說是這裡的一大特色，來到藍洞探險的朋友們切記千萬別在此製造垃圾破壞這處可貴的天然秘境。

圖/IG@ppp._____
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圖/IG@o.ymi___________
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圖/IG@mavisss0321
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延伸閱讀>>【綠島美食】吃好拍滿秘密推薦！綠島在地特色美食

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綠島 秘境 瀑布

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