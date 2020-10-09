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金門廣東粥、蛋香蛋狗必朝聖！離開金門會想念的味道，人氣在地美食你吃過幾種？

聯合新聞網 / ReadyGo出發前
圖/IG@ccc_eat、IG@beishan465
圖/IG@ccc_eat、IG@beishan465

編輯：Shelly@ReadyGo

「離開金門，你絕對會想念金門的美食」這句話是真的！原本不喜歡吃粥，但金門的廣東粥卻可以每天吃；原本不敢吃鮮蚵，但金門的蚵嗲卻好吃到願意再吃第二個。金門除了貢糖、牛肉乾其實還有許多特色小吃，快看ReadyGo幫大家整理的金門必吃美食，沒吃別說你去過金門！

#金門必吃三大廣東粥

永春廣東粥

廣東粥配油條絕對是到金門必吃的美食，金門的廣東粥和台灣本島不同，用大火將米粒熬煮到融化，再加入魚丸、豬肉丸、豬肝及蛋等餡料去煮，而金門的油條也不是酥脆的，口感十分有嚼勁，可以撕下來沾粥吃，吃完有滿滿的飽足感，就連不愛吃粥和油條的人，金門的廣東粥配油條卻可以每天吃都不膩！永春廣東粥可以說是金門數一數二的名店，來到金門一定要試試看。

圖/IG@ccc_eat
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永春廣東粥

地址｜金門縣金城鎮莒光路162之2號

營業時間｜06:00-13:30 賣完為止 (週二公休)

壽記廣東粥(壽記粥糜)

壽記廣東粥可以說是金門的廣東粥始祖，往往開門就是大排長龍，一等就是一小時起跳，且一定要現場等不能離開，廣東粥內手工肉丸、豬肉片、土魠魚羹、厚實的豬肝等餡料豐富，搭配油條一碗百元有找，CP值很高。雖然是百年老店但評價卻很兩極，許多人因為老闆的個性直接脾氣不好、規矩多等說法，而戲稱是「受氣廣東粥」，然而願意等的客人依舊會為了那碗美味的廣東粥留下，是否前往大家可以自行評估。

◎壽記廣東粥(壽記粥糜)現在已經搬到新地址，大家不要跑錯地方囉！

圖/IG@yu_ru_61
圖/IG@yu_ru_61

圖/IG@kusperku
圖/IG@kusperku

壽記廣東粥(壽記粥糜)

地址｜金門縣金寧鄉伯玉路一段216-1號 (新址)

營業時間｜08:00-賣完

聯成廣東粥

聯成廣東粥是除了永春和壽記之外的廣東粥名店，口味相對較清淡，魚塊、肉丸、蝦仁、肉片和豬肝等餡料讓粥更鮮甜，油條很有韌性，除了一樓也有地下室座位區，用餐環境不錯，如果吃膩了永春和壽記，也可以嘗嘗這家。

圖/IG@ft.foodie
圖/IG@ft.foodie

聯成廣東粥

地址｜金門縣金城鎮民生路45巷1號

營業時間｜06:30-14:00 (週四公休)

#金門必吃美食

金門山外談天樓

談天樓的手工湯圓是金門人從小吃到大的好味道，來金門一定要吃個湯圓作為下午茶點心，純手工製作的湯圓生食、熟食都有販售，甜湯圓裡面包的是芝麻，不管是沁涼的剉冰湯圓加陷料，還是熱的酒釀加蛋甜酒湯圓，抑或是冬天限定包著新鮮豬肉的鹹湯圓，每一種都好吃。

圖/IG@fa_pon_winny
圖/IG@fa_pon_winny

圖/IG@jojoarime
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金門山外談天樓

地址｜金門縣金湖鎮復興路3號

營業時間｜11:00-14:00、16:00-19:00 (週三公休)

喜相逢

喜相逢位於談天樓的隔壁，也是間歷史悠久的老店，刀削麵是店裡的招牌，老闆手持一把刀，抓好角度開始削麵糰，技術純熟的讓一片一片麵條滑入滾水中，從開始吃到結束，刀削麵都依然保持Q彈，而這裡的牛肉湯是清燉，牛肉很嫩，也有賣燒餅，想喝湯可以吃刀削牛肉湯麵，想吃乾的可以吃刀削牛肉拌麵，再來盤香氣十足的滷味，別忘了留點肚子去隔壁的談天樓吃湯圓。

圖/IG@dknyqoo99
圖/IG@dknyqoo99

喜相逢

地址｜金門縣金湖鎮復興路5號

營業時間｜11:15-20:00

閩式燒餅

全金門只有唯一一家閩式燒餅便是位於金沙鎮沙美老街！閩式燒餅夾的不是蛋也不是油條，共有甜鹹兩種口味，長形的內陷是麥芽糖甜而不膩，薄薄的糖霜在裡面環繞著且不會黏牙；圓型則是高粱豬後腿肉搭配金門蔥做成的陷料，外層酥餅寬厚、層次分明，每口咬下在嘴裡都很飽滿，近來也推出麻辣口味燒餅，有散裝也可以混搭盒裝，但因為燒餅都是每天早上現烤，因此每人只限購兩盒，建議先打電話預訂。

圖/IG@mrs.lin_
圖/IG@mrs.lin_

圖/IG@beishan465
圖/IG@beishan465

閩式燒餅

地址｜金門縣金沙鎮博愛街48號

營業時間｜07:00-16:00 (週四公休)

合泉平價中心

合泉其實是開了30幾年的老雜貨店，早期販賣對象以阿兵哥為主，後來兼賣小吃沒想到賣出口碑來，蛋香蛋狗就是大家會來朝聖的美食，顧名思義是蛋餅加香腸及蛋餅加熱狗，酥脆的蔥油餅皮裹著荷包蛋、香腸或熱狗，淋上特製甜辣醬一口咬下，餅皮香氣十足，口感飽滿且紮實，份量不算小，另外還有賣炒泡麵及名叫雜七雜八的炸物拼盤。

圖/IG@ccc_eat
圖/IG@ccc_eat

合泉平價中心

地址｜金門縣金湖鎮小徑村63號

營業時間｜08:30-17:00 (週三休息)

鴻美炒泡麵

早期在金門當兵的人應該都對鴻美商行的炒泡麵不陌生，鴻美炒泡麵用的不是王子麵而是維力炸醬麵，加入肉絲、高麗菜、雞蛋等配料大火拌炒，口感不乾也不軟爛，這大概就是炒泡麵之所以成為鴻美招牌餐點的原因；另一樣大家會點的就是炸雞排，金門不像台灣本島有很多夜市隨處可見炸雞排，能有雞排吃已經很幸福了！

圖/IG@681food
圖/IG@681food

圖/IG@681food
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鴻美炒泡麵

地址｜金門縣金湖鎮安民2號

營業時間｜10:00-15:00

成功鍋貼

與其說是鍋貼，不如說比較像煎餃、水餃的形狀大小，成功鍋貼特色在於鍋貼下鍋油煎後，起鍋之前會淋上蛋液，外皮金黃香酥帶點蛋香，內餡多汁飽滿，除此之外店裡也有許多其他中式熱炒料理，石蚵煎蛋也是另一道必點的菜，石蚵是金門的特產，比一般的鮮蚵小，黑色部分較少，因此腥味比較不重且甜美，連不太敢吃鮮蚵的我都覺得石蚵煎蛋很可以！

圖/IG@kinmenfoodie
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圖/IG@coffeecute6
圖/IG@coffeecute6

成功鍋貼

地址｜金門縣金湖鎮正義里成功99-4號

營業時間｜11:30-14:00、17:30-20:00 (週二公休)

蚵嗲之家

這家蚵嗲之家可是知名的排隊美食，位於邱良功母節孝坊旁，切碎的高麗菜與金門的在地石蚵包在麵糊裡，先用低溫油鍋炸熟，再放入高溫油鍋炸脆，吃起來外脆內軟，這大概就是為什麼蚵嗲之家如此受歡迎，除了蚵嗲之外也有販售芝麻球、地瓜薯條等炸物，到金門可別錯過了。

圖/IG@100tastesintw2015
圖/IG@100tastesintw2015

蚵嗲之家

地址｜金門縣金城鎮莒光路一段59號

營業時間｜14:30-19:00 賣完為止 (週四公休)

標記小吃店

如果你是蛋餅控，除了廣東粥之外，另一個必吃早餐就是標記小吃店的手工蛋餅，有別於一般早餐店口感較軟的蛋餅皮，標記小吃店手工製作的蛋餅皮煎得恰到好處，又香又酥脆且不油膩，包覆著厚實的蛋搭配特製蒜蓉醬汁，讓人想一口接著一口。

圖/IG@ho_hair_concept
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標記小吃店

地址｜金門縣金城鎮民族路93巷5弄1號

營業時間｜06:00-14:00

古寧頭老麵茶冰

炒麵茶非常耗時，翻動要快不然就會燒焦，是金門戰爭時期重要的果腹糧食，老闆娘的好手藝受到親友的肯定，因而開了這間老麵茶冰店與更多人分享美味，古早味老麵茶融合剉冰，搭配手工芋圓、地瓜圓又Q又有嚼勁，若選擇仙草或愛玉也清涼不甜膩。

圖/IG@ni_jiababa
圖/IG@ni_jiababa

圖/IG@ni_jiababa
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古寧頭老麵茶冰

地址｜金門縣金寧鄉北山26號 (振威第旁、面向北山古洋樓的左邊)

營業時間｜10:00-18:00 (週四公休)

延伸閱讀>>大金門、小金門傻傻分不清楚？金門烈嶼必去景點&美食一日遊

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湯圓 小吃 泡麵

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