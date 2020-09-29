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屏東不只有墾丁！「屏東3天2夜」獨特玩法，不能不知的景點美食推薦

聯合新聞網 / ReadyGo出發前
圖 / VVN@ReadyGo
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說到屏東，大家相對熟悉的地方多半是墾丁，但屏東那麼大，相信還有許多沒去過的、等待被發掘的好地方。這次要把前陣子去的屏東三天兩夜行程公開給你們，給跟我一樣嚮往大自然、愛好發掘在地屏東美食的你。裡面更有用心經營的選鋪，從裡到外的造景佈置無一處不用心的日式咖啡廳，彷彿就置身在日本庭院裡。等不及，就跟著我走一次上山下海又精實的三天兩夜屏東行程吧。

DAY1

美菊麵店

第一站來到屏東最美麵店─美菊麵店，以阿嬤為名，今年5月重新裝潢開幕，整間店的設計從裡到外選用大膽的飽和色調來襯托，地板由多種材質拼接而成，散發摩登時髦的氣息。用餐空間分別有綠色牆面座位區，使用與牆面顏色相同的綠色桌椅，與可容納四人以上的紅色牆面大桌座位區，店裡使用的碗盤餐具同樣有走繽紛路線。

圖 / 美菊粉絲專頁
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乾麵所使用的麵條軟硬適中又有嚼勁，店家自製的辣椒醬增添味道層次，推薦給愛吃辣的朋友，多種滷味也同樣推薦，食材與蔥花切的精細好入口，滷味本身的味道也很入味，能夠在裝潢用心、價格合理的舒適空間用餐，無疑是一件幸福的事，是間無論視覺或味覺品質兼具的平價麵店。

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地址：屏東縣屏東市協和東路99號

營業時間：週四至週一 11:00-14:30，17:00-19:30 週二、三公休

禮納里部落

禮納里部落是八八風災後遷村的永久屋聚落，命名有著「我們一起走」的意思。主要由達瓦蘭部落、瑪家部落，以及好茶部落所組成，族群有排灣族和魯凱族。部落建築倚著傾斜的山坡地建造，沿路牆上可見多副手繪及雕刻作品，環繞四周的山林景緻，漫步在車輛很少的馬路上讓人有種與世無爭的清幽感。同時，這裡也有一間南部最難訂的餐廳「AKAME」，聽幸運吃過的朋友說，主廚的食材料理值得親臨現場感受一番！

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每戶永久屋的設計不同，從屋外的裝飾以及雕刻能夠判斷該戶人家的階級，一樓的牆面浮雕代表家裡曾經捕到的獵物刻在自家牆上。沿路看見扁平石頭堆疊而成的平板屋是部落的傳統，對魯凱族的男性來說，要會蓋石板屋才夠資格結婚。

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地址：屏東縣霧台鄉好茶村古茶柏安街17巷5號

山川琉璃橋

山川琉璃吊橋位於臺灣茂林國家風景區內，為一座連接屏東縣三地門鄉與瑪家鄉的人行吊橋，吊橋上除了有壯闊美景欣賞，多種琉璃珠樣式鑲嵌在扶手兩側，甚至每隔一段路就有琉璃珠花紋的解說牌。吊橋本身穩定度高，不太會有劇烈晃動，天氣晴朗時值得來走訪一趟。

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Tips：門票50/人，三地門側的步道因維修暫停使用到2021年。

地址：屏東縣三地門鄉中正路一段56號

開放時間：週二至週日 09：00-17：00 週一公休

霧台谷川大橋

目前台灣最高的橋樑就是霧台谷川大橋，位於屏東縣三地門鄉與霧台鄉交界處，是台灣第一座公路橋梁，也是霧台鄉民的唯一聯外橋梁，在88風災過後遭受重創且斷毀，為了顧及行車安全，將谷川大橋的高度上移，同時也是前往阿禮瀑布、谷川部落和小鬼湖等觀光景點的必經道路。

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地址：位於省道台24線上

神山愛玉

開在馬路邊、排隊人潮沒有停過的神山愛玉，販售愛玉及咖啡。招牌的綜合愛玉配料有綠豆、小米和金桔檸檬，加了小米有點稠感且吃得到顆粒感，推薦搭配滑順的愛玉吃起來很對味，店家還有販賣愛玉籽讓客人帶回家體驗搓愛玉。座位分一二樓，一樓可以帶外食，二樓風景視野佳的座位區則禁帶外食，對街的小米甜甜圈也很適合當作玩水後的充飢小點心。

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Tips：周邊不好停車/下午5點關門，建議提早抵達

地址：屏東縣霧台鄉神山巷16-1號

營業時間：週二至週日 09：00-17：00 週一公休

神山瀑布

距離神山部落不遠的神山瀑布，沿途經過的道路較窄，彎道多需注意會車，車子停妥後需走一小段約莫10分鐘左右的路才會抵達，路線較陡要小心行走。到達後可以感受到瀑布濺起的涼爽水花，水質清澈見底適合玩水，提醒小心自身安全，自己製造的垃圾自己帶走。平日下午來此的旅客不多，十分推薦！

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Tips：建議早點來以避開車潮。

地址：屏東縣霧台鄉（沿24線道彎進佳暮聯絡道路）

DAY2

驛前大和頓物所

大和頓物所以前是碾米廠，現今是大和咖啡的基地，在充滿歲月的老屋建築裡囤放、烘焙咖啡豆，同時經營咖啡廳。整體空間採光佳，周圍有許多綠色植栽點綴，室內以透明玻璃環繞於中央的天井可以放大空間感，而中間地面鋪上的小石子與大樹搭配格外有氛圍，推薦給喜歡老式建築的你們。當天鹹食餐點的等候時間較長，建議吃飽再來即可。

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Tips：每人低消一杯飲品/限時2小時/假日現場候位

地址：屏東縣竹田鄉豐明路26號

營業時間：週一至週日 9：30-18：00

FuWan Chocolate 福灣巧克力

揚名國際、於ICA世界巧克力大賽中，榮獲18項大獎的台灣之光─福灣巧克力，本店位於屏東東港，一樓販售全品項巧克力及周邊商品，二樓觀光工廠有介紹巧克力小知識，團體可以預約專人導覽和體驗。福灣巧克力採用台灣土生土長的可可果，以Tree to Bar的模式，從種植可可樹樹一路到巧克力的製成，完整保留了獨有的風土味道。對了，通往二樓參觀的樓梯很好拍！

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福灣巧克力研發的「台灣一號屏東黑巧克力62%」獲得ICA最大獎「世界最佳黑巧克力」，是店內人氣王之一。特別的是還有販售生巧克力、可可蜜和可可粉等相關產品，若要送禮也有片裝禮盒的選項，十分方便。店內更有70%和100%的金牌巧克力冰淇淋及多款巧克力飲品，特別推薦70%的冰淇淋吃起來濃郁滿足也不甜膩！

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Tips：推薦70%金牌巧克力冰淇淋！

地址：屏東縣東港鎮大鵬路100號

營業時間：週一至週日 09：00-18：00

聯絡電話：08-835-1555

三平珈琲 Sanpei Cafe

三平珈琲是這趟屏東最期待的行程之一。隱藏在巷子內，日式招牌率先抓住我的眼球，走近一看，外圍的和風庭院造景可說是十分到位。遠離市區的地理位置，得到的是清閒恬靜的環境，彷彿真的來到日本近郊。而室內的陳列擺設更為吸睛，從傢飾、杯碗到座位設計，信手拈來盡是日本小物，建築中央除了結合日式庭院植物的天井設計，還有一間榻榻米和室可以參觀拍攝。

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餐點以定食套餐於午餐及晚餐時段提供，共兩種主餐可供選擇，每2-3週會更換一次菜單，套餐含一杯飲品，菜色均衡搭配用心，還有清爽美味的胡麻沙拉和醃漬芒果片，兩種主餐都非常推薦！飲品部分推薦氣泡咖啡，是美式咖啡與汽水的結合，十分消暑！習慣喝熱飲的則推薦玄米茶和少見的奈良茶，相信會是長輩的喜愛的茶類。

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Tips：建議事先訂位/下午時段僅提供下午茶套餐

地址：屏東縣潮州鎮育才路86-1號

營業時間：週三至週一 11：30-18：00 週六、週日11：30-20：00 週二公休

聯絡電話：08-789-8363

正老牌潮州冷熱冰

位於圓環的正老牌潮州冷熱冰，將鍋裡熱騰騰的餡料擺在下方，再用剉冰覆蓋在上，成為下熱上冷的冷熱冰。綜合冷熱冰一碗50元，餡料簡單有綠豆蒜、紅豆、蜜芋頭、湯圓和花生湯圓，最後淋上古早味糖水，香甜芋頭綿密滑順，湯圓Q彈內餡實在，整碗清爽和諧，夏天最適合來一碗的傳統古早味剉冰。

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Tips：拍照不要拍太久，吃得到冷熱交融的最好吃！

地址：屏東縣潮州鎮新生路120號

營業時間：週四至週二09：30-22：30，週三公休

聯絡電話：08-788-6117

榮豐冰棒城（屏東市）

創立於民國67年、專賣古早味冰棒的榮豐冰棒城位於屏東市區，店面本身不大，傳統冰棒每支13元，遵循傳統方式製作且口味選擇眾多，鳳梨冰棒吃得到一塊塊的鳳梨果肉，口味天然，是誠意十足的真材實料！現場也有不少人購買特殊口味，如米糕冰棒和鹹蛋冰棒。來屏東少不了的榮豐冰棒城，等你親身體驗這裡的懷舊感。

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Tips：推薦鳳梨口味，桑椹口味！

地址：屏東縣屏東市民族路224號

營業時間：週一至週日 08：00-22：30

聯絡電話：08-733-8656

DAY3

職人町

特意安排較少行程的Day3，決定睡到自然醒，在悠閒的早午餐時光之後，動身前往最後一天的旅程，把握這趟即將倒數的、自在慢活的旅行時光。

鄰近屏東環球購物中心的熱門打卡景點職人町，擁有多家文創品牌職人進駐，也是提供年輕人創業的空間。除了咖啡廳之外，也有各種工作室和手作店家，每棟建築有不同的特色彩繪主題，適合互動拍照。此處也鄰近屏東和平公園，拍攝完後可以帶小小孩去共融式遊樂場放電玩樂，還有童話故事傑克與豌豆的造景，堪稱屏東溜小孩聖地！

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地址：屏東縣屏東市仁德路43巷5號

營業時間：週二至週日 14：00-21：00，週一公休（各店家詳細營業時間依店家公告為主）

南國青鳥

南國青鳥是一家寄居於孫立人紀念館的書店，是一個社區文化中心，也是一個知識生產的基地。豐富的綠色植物圍繞著保存完整的日式建築，米白色外觀與植物的翠綠在視覺上格外和諧。店內藏書類型豐富，除了各式獨立刊物，更有專門放置屏東相關書籍的區域。

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店內環境寧靜舒適，有多種座位區供閱讀，兩側大面積的窗戶採光，空間明亮令人放鬆，可以選擇光線灑落的窗邊座位，或就在任一處軟墊上席地而坐，沉浸在迷人的文學世界裡。青鳥期待在這個具有歷史地位的空間創造南方視野，藉由閱讀串起南方文學創作。

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地址：屏東縣屏東市中山路61號

營業時間：週一至週日10：00-18：00，不定期公休

聯絡電話：08-732-1882

隨著屏東越來越多特色店家出現，大型活動的舉辦也帶動了城市活躍度，加上屏東得天獨厚的大自然景致，部落完整保存的文化都是屏東無可取代的迷人價值，屏東之美值得親自體會，下一趟旅程，就深入屏東走訪探索吧。

延伸閱讀>>屏東異國風絕美景點在這？2020特搜14個你沒聽過的屏東私房景點

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