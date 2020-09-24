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膽小者請結伴！高雄「四大廢墟」導覽，帶你領略荒煙蔓草中的風景

聯合新聞網 / ShareLife分享生活
(圖片來源：IG@sumchin、IG@orange67)
(圖片來源：IG@sumchin、IG@orange67)

廢墟，常給人帶來相當可怕的印象，但所謂的廢墟卻也可以很唯美，全取決於觀看者的情調。廢墟探險一直以來是小眾的活動，但自從一些影視作品在這些「廢墟」取景後，造成一股「廢墟旋風」，許多人開始前去廢墟拍攝美照，並開始欣賞這種蕭瑟的美感，「廢墟」也一躍成為現今搜尋的熱門詞彙。許多人想知道一個地方的資訊，並不僅僅只是一種對於那裡的期待，還有更多對於過去存在的「功能」與「風貌」的猜想，這就是屬於「廢墟」的魅力。

(圖片來源：IG@molly_____fan)
(圖片來源：IG@molly_____fan)

台灣南部的文化底蘊深厚，在這裡，歷史建物普遍存在，但和一般民眾的生活卻有所隔閡。而這股廢墟網美的風潮卻是一個契機，讓人們有機會了解台灣文化與土地記憶，以下介紹幾個高雄的廢墟景點，讓大家拍拍美照之餘，也能好好認識高雄這個城市。

安樂樓

(圖片來源：IG@c.chz527)
(圖片來源：IG@c.chz527)

(圖片來源：IG@c.chz527)
(圖片來源：IG@c.chz527)

(圖片來源：IG@c.chz527)
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安樂樓在日治中期所建，那時曾是大型酒樓，到日治時代晚期被強制徵收為日本軍士官的俱樂部，民國48年後改成旅社營業，在這裡可以吃台灣菜、聽那卡西，在那時不少政商名流都在此流連忘返。爾後隨著時代變遷，安樂樓也逐漸被隱沒在荒煙蔓草中，直到「一把青」劇組在此拍攝取景，才漸漸重新成為鎂光燈的聚集地。當年的酒家風華依稀在目，但多年後遊客在此佇足拍照，時空錯置的感覺總是讓人感慨。

(圖片來源：IG@molly_____fan)
(圖片來源：IG@molly_____fan)

安樂樓

地址：高雄市林園區林園北路91號

醒村

(圖片來源：IG@s_6691)
(圖片來源：IG@s_6691)

(圖片來源：IG@s_6691)
(圖片來源：IG@s_6691)

(圖片來源：IG@s_6691)
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高雄岡山「醒村」原是日本海軍航空隊宿舍群，歷經近90年歲月洗禮，已成斷垣殘壁，至4年前公視拍攝金鐘戲劇「一把青」再度聲名大噪。占地4.6公頃的岡山「醒村」，位在高雄市87期重劃區內，高雄縣政府時期險些被軍方收回另用，經過地方文史團體疾呼保存，才搶救下來，現今雖然保留廢墟般的外觀，卻已有重新規劃成觀光重鎮的打算，想要一窺醒村最原始的風貌，可要把握時間喔！

(圖片來源：IG@weilovekh)
(圖片來源：IG@weilovekh)

(圖片來源：IG@weilovekh)
(圖片來源：IG@weilovekh)

醒村

地址：高雄市岡山區白米路與介壽西路交接處

番茄會社

(圖片來源：IG@high8147)
(圖片來源：IG@high8147)

(圖片來源：IG@high8147)
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位於高雄的「大湖番茄會社」，當年為台、日合資經營的番茄會社，國民政府來台後改為鳳梨罐頭工廠，現在早已荒廢，昔日工廠大多拆除，只遺留幾座牆面成為廢墟，但多棵圍繞著舊址的鳳凰木年年盛開，意外成為高雄代表性鳳凰花景點。但除了鳳凰花之外，這裡的斷垣殘壁的蕭索美感也讓很多攝影愛好者趨之若鶩，是相當受歡迎的賞花、攝影景點。當初毫無美感的普通工廠卻在拆除後成為景點，不得不說「美」真的無所不在。

(圖片來源：IG@stanleywoo0312)
(圖片來源：IG@stanleywoo0312)

番茄會社

地址：高雄市湖內區中山路一段360號

鳳山無線電信所

(圖片來源：IG@sumchin)
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(圖片來源：IG@sumchin)
(圖片來源：IG@sumchin)

(圖片來源：IG@sumchin)
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2010年列為國定古蹟的「鳳山無線電信所」，為日本二戰時期三大電信站之一，也是國民政府來台後重要軍事基地，園區佔地271公頃，經歷無線電信所、鳳山招待所及明德訓練班時期，乘載沉重的海軍白色恐怖歷史，近年開放給民眾參觀，更成為電視劇一把青、電影軍中樂園拍攝場景。其中最有特色的莫過營區裡的主要建築「大碉堡」，完工於1919年，高度12.3公尺，約四層樓高，保留完整，二戰時期作為放置通信器材地方，也是來此拍照取景的好選擇。

(圖片來源：IG@orange67)
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鳳山無線電信所

地址：高雄市鳳山區勝利路

(圖片來源：IG@orange67)
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廢墟之所以為廢墟，不過是因為它不再為人們所需要，而當「廢墟」持續性的讓人們關注，它就是「景點」。無論你是喜愛拍照、喜愛探險、喜愛歷史，廢墟都可以是一種參與、了解一個城市的好方法，所以無需等待、無需跟風，只要注意安全、莫要違法闖入，「廢墟」會是一種旅遊的新模式。


延伸閱讀>>【 懶人包 】10個文青必去的打卡點 來趟懷舊復古風的輕旅行

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