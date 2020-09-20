金門限定「粉紅湖」夢幻指數破表！空拍視角堪比絕美攝影大片

非常時期「偽出國景點」熱潮持續延燒，如今免飛澳洲，在台灣也能賞見夢幻「粉紅湖」！金門近期誕生一處粉嫩亮點，整面池塘彷彿上了妝，變身少女心爆發的粉系秘境，吸引許多人搶拍。限定美景持續的時間並不固定，如出現大雨恐消失，因此近期若到金門旅遊別忘了順遊朝聖！

圖／IG@leaf_ayei授權

「粉紅湖」位於金寧鄉古寧頭雙鯉濕地附近池塘，5月湖水變色消息一出已成年輕人的打卡必訪。粉紅的池水風光美度令人讚歎，以此為基底，不論空拍亦是平面拍攝人像，自信擺好姿勢都是時尚大片既視感，後期也能按喜好調成滿意色調，為畫面質感再升級。不過池邊土地極軟，每步務必小心踩踏，以免深陷泥沼。當然，也要做好鞋子變髒的心理準備，若穿著小白鞋或愛鞋前往只能說絕對會後悔啦！

圖／網友許小西授權

這處金門獨有風光的最佳觀賞時間為早上10點至下午3點，湖水顏色還會隨著陽光光線變化深淺，粉色、正紅、桃紅皆艷麗好拍。值得一提的是，早在5月時金門縣環保局已表示粉色池水並非受到污染，而是源自久未下雨氣溫高、藻類增生而出現的「紅潮現象」。大量紅色「光合菌」衍生將水面染成一片粉紅，近幾個月俯瞰視角時搭配周邊一格格綠、黃色池水，也有「上帝調色盤」之美譽，目前部分則已變成咖啡色。

圖／網友許小西授權 圖／IG@leaf_ayei授權

然而魚塭散發的味道偏重，想拍出網美級照片可要努力忍忍，加上周邊毫無遮蔽物，提醒大家記得做好防曬措施以免曬傷。另外，通往景點的道路狹窄，僅夠一台轎車行駛，考驗技術，建議不熟路的人可騎車前往，安全為上。

粉紅慈湖

地址：金門金寧鄉古寧頭（座標：24.470139, 118.311333）

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