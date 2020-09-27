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偽出國推薦！ 北竿悠哉半日遊 遇見最美地中海夢境聚落

聯合新聞網 / 行遍天下
芹沃咖啡烘焙館的麵包香，還沒到達門口就能聞得到。
芹沃咖啡烘焙館的麵包香，還沒到達門口就能聞得到。

【圖／文：行遍天下】

這次的跳島，選擇了郵輪，除了可以不用煩惱機位一票難求外，連住宿問題也一併解決。在郵輪悠悠晃晃之間轉眼間就抵達馬祖，登上接駁小艇朝著「枕戈待旦」精神指標前行，終於來到好久不見的馬祖。

　

遇見最美地中海夢境聚落

下船後跟隨著郵輪行程的推薦，選擇了最具指標性代表的北竿島悠哉半日遊。

最知名的北竿芹壁聚落，已經成了馬祖必打卡景點。
最知名的北竿芹壁聚落，已經成了馬祖必打卡景點。

自郵輪上岸的南竿島搭乘交通船再約15分鐘時間抵達北竿，第一站就是幾乎快與馬祖畫上等號畫面的芹壁聚落，被選為馬祖最美風景，也被遊客們稱呼為馬祖地中海。閩東式的傳統建築，石頭屋砌成的屋舍呈現著黃褐色，依靠著山而建、對應海上的龜島，讓芹壁聚落成了很具馬祖建築代表的一幅畫。

穿梭在芹壁聚落之間，別忘記細看這具有戰地風貌的標語。
穿梭在芹壁聚落之間，別忘記細看這具有戰地風貌的標語。

穿梭在聚落裡總能看見石壁上刻著的口號讓人遙想從前戰地風光，登高到芹壁村最上方的「鏡沃小吃部」，清爽麵線糊裡澆上自家釀的老酒，屬於馬祖人進補才吃的酒蛋更是畫龍點睛，望著芹壁海濱風景的半露天座位，隱隱約約還能望見中國大陸土地呢！

芹壁最高處鏡沃小吃部的老酒麵線超級美味，晚來了可就吃不到了。
芹壁最高處鏡沃小吃部的老酒麵線超級美味，晚來了可就吃不到了。

而芹沃咖啡烘焙館也是必造訪的重點，被稱為馬祖最好吃的麵包坊，有20年經驗的烘焙老師來到馬祖展開人生下半場，讓手作麵包在美麗的馬祖地中海飄香。循著幾乎都是海景座位的景色往外看去，一片湛藍的海與閩東的石牆無比協調，看著角落還販售著馬祖追淚達人周小馬的文創商品，耳朵裡聽到老闆與客人們熱切地聊天。離開馬祖前，再買上馬祖高粱、東湧陳高等伴手禮，乘著海風回到郵輪上，這樣悠哉緩慢、不追求眾多景點的緩慢小旅，是最適合郵輪玩島的節奏與步調了。

年紀輕輕的老闆與廚師來到馬祖，用烘焙香征服所有人的胃。
年紀輕輕的老闆與廚師來到馬祖，用烘焙香征服所有人的胃。

馬祖藍眼淚追淚達人周小馬推出的文創商品也很值得成為伴手禮。
馬祖藍眼淚追淚達人周小馬推出的文創商品也很值得成為伴手禮。

馬祖追淚達人周小馬分享馬祖在地故事及藍眼淚資訊，也創作在地文創商品讓旅客帶著回憶離去。
馬祖追淚達人周小馬分享馬祖在地故事及藍眼淚資訊，也創作在地文創商品讓旅客帶著回憶離去。

　

偽出國推薦

芹壁鏡沃小吃部

地址：連江縣北竿鄉芹壁村75號

電話：08-365-5558

網址：芹壁鏡沃小吃部

營時：10:00∼14:00、16:00∼19:00

　

芹沃咖啡烘焙館

地址：連江縣北竿鄉芹壁村53-1號

電話：08-365-6099

網址：芹沃咖啡烘焙館

營時：10:00∼21:00

　

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