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海上入眠一晚就抵達！碧海美景、夏季花火 一次玩遍澎湖經典風光
【圖／文：行遍天下】
國際郵輪在台灣復航，帶大家用更輕鬆愜意的方式由澎湖馬祖，不用擔心要在當地找地方住，交通住宿問題一次解決。在經過一夜狂歡好眠後，郵輪已經緩緩進入澎湖海域，遠眺著馬公遊艇港、蛇頭山，經過小艇接駁後只要帶著輕便行囊就能展開澎湖小旅行，下船停留時間約6小時，推薦參加郵輪提供的自選行程，即能一次看到最經典的澎湖風光。
在跨海大橋前感受這澎湖小島裡的白沙島、西嶼島，跨越著波濤洶湧的吼門水道，也是目前台灣最長的跨海大橋。若是想玩耍網美打卡行程則可前往大菓葉柱狀玄武岩，在西嶼濱海公路二崁草原到赤馬五孔頂之間的拍照聖地，日治時期原本在此要興建連接馬公與西嶼的碼頭，意外鑿出了這片沉睡千年的柱狀玄武岩，堪稱澎湖本島最讓人靠近的柱狀玄武岩，也成了來澎湖的必打卡景點。
除了藍天碧海美景外，深度文化也需要藉由體驗來獲得，老字號店家澎福食品把象徵著平安歸來的「平安龜」製作簡單化，讓遊客能跟著老闆一步步教學中，做出四肢與昂首模樣，藉由一筆筆畫製彩繪出象徵著福氣的龜殼模樣;另外也可品嚐在有喜事時才吃得到象徵著喜氣與圓滿的「炸棗」。肚子餓了，則可以來到海鮮餐廳，探索海鮮大餐，品嚐澎湖人口中有青才敢大聲的真材實料美味。
離開澎湖前，郵輪往觀音亭方向前進，讓遊客能在海上望著超美的澎湖花火節，雖然因為視線關係看不見有趣的漫威無人機組合，但卻能從海的角度看見天空與水色的花火相呼應，也讓人無比難忘。
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