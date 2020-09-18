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新興水平旋轉橋、最美夕陽...高雄8大「戶外景點」懶人包，2天1夜免煩惱

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▲圖片來源：IG@hsiang_0201、IG@reshieh
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高雄兩天一夜景點清單：月世界、壽山動物園、西子灣、淨園農場、蓮潭滑水主題樂園、哨船頭遊艇碼頭、大港橋、棧貳庫 KW2

NO1.月世界

高雄田寮的月世界是台灣少見的惡地景觀地形，一座座高聳灰禿禿的山層地形，從高處往下看景致非常壯觀，走在步道旁可近距離欣賞泥岩崢嶸粗獷的地質肌理，就像漫步在月球表面一樣，也可以在傍晚時欣賞日落，夜間還可拜訪環湖步道，欣賞燈光炫麗的月世界，讓你彷彿置身在另一個世界般，別有一番風味。

▲圖片來源：交通部觀光局官網
▲圖片來源：交通部觀光局官網

▲圖片來源：IG@barry0629kimo
▲圖片來源：IG@barry0629kimo

景點名稱：月世界

景點地址：高雄市田寮區崇德里月球路36號

營業時間：地質解說中心10:00–17:00/月世界－全天候開放

NO2.壽山動物園

來高雄這麼多次是不是沒來過壽山動物園？動物園一直都是親子遊最好的去處，高雄市壽山動物園是南部最大的公立動物園，而園內有一百多種來自世界各地的珍禽異獸，其中園內的動物明星非屬黑熊波比了！若有去壽山動物園記得要去跟牠打招呼喔！

▲圖片來源：高雄旅遊網官網
▲圖片來源：高雄旅遊網官網

▲圖片來源：高雄旅遊網官網
▲圖片來源：高雄旅遊網官網

景點名稱：壽山動物園

景點地址：高雄市鼓山區萬壽路350號

營業時間：週二至週日09:00–17:00(16:30停止售票)

NO3.西子灣

西子灣為一個風景秀麗的灣澳，而西子灣的夕陽更是被譽為高雄八景之一，所以每到傍晚時分總見一對對情侶在此攜手相依，令眼前的美景增添了一抹浪漫。西子灣就位於打狗英國領事館與旗津老街附近，是個非常容易讓人親近的景點。

▲圖片來源：高雄旅遊網官網
▲圖片來源：高雄旅遊網官網

▲圖片來源：交通部觀光局官網
▲圖片來源：交通部觀光局官網

景點名稱：西子灣

景點地址：高雄市鼓山區西子灣

NO4.淨園農場

淨園農場是一個複合式的農場，除了可以看飛機起降、吃南洋美食、餵食可愛動物、親子共乘小火車，還有網美最愛的落羽松之星空帳篷，這裡擁有並排的雅緻白色帳蓬，周圍還有落羽松環繞，假日時親子還可以在草地上悠閒野餐，每到夜幕低垂，營火會冉冉生起再搭配上柔和的音樂，可以與朋友擁有一個不一樣的夜晚。

▲圖片來源：淨園農場FB
▲圖片來源：淨園農場FB

▲圖片來源：淨園農場FB
▲圖片來源：淨園農場FB

景點名稱：淨園農場

景點地址：高雄市小港區明聖街135巷10弄12號

營業時間：09:00-22:00

NO5.蓮潭滑水主題樂園

原來高雄蓮池潭旁可以玩水？！蓮潭滑水主題樂園是以纜繩滑水為主題的滑水樂園，是全台唯一五塔環狀纜繩滑水系統,，也是唯一一個可以在水上與龍虎塔合影的滑水樂園。蓮潭滑水主題樂園擁有專業的教練與合格的設備，讓旅客在高雄市區就可以享受到海邊玩水上設施的樂趣，是高雄人夏日最喜愛的好去處。

▲圖片來源：蓮潭滑水主題樂園FB
▲圖片來源：蓮潭滑水主題樂園FB

▲圖片來源：蓮潭滑水主題樂園FB
▲圖片來源：蓮潭滑水主題樂園FB

景點名稱：Lotus Wake Park 蓮潭滑水主題樂園

景點地址：高雄市左營區新庄仔路46號

營業時間：每日10:00 -18:00

NO6.哨船頭遊艇碼頭

位於大家熟悉的鼓山渡船頭附近的哨船頭遊艇碼頭，與繁忙吵雜的鼓山渡船頭只有一橋之隔，但卻有市區難能可貴的一點寧靜，碼頭內停靠的是一艘艘價值不斐的遊艇，形成一種特殊景觀。碼頭旁就是哨船頭公園，可以在此眺望高雄地標85大樓與渡船頭裡來來去去的船隻。

▲圖片來源：高雄旅遊網官網
▲圖片來源：高雄旅遊網官網

▲圖片來源：高雄旅遊網官網
▲圖片來源：高雄旅遊網官網

景點名稱：哨船頭遊艇碼頭

景點地址：高雄市鼓山區哨船街32號

營業時間：全天

NO7.大港橋

高雄的新興景點「大港橋」於8/6正式啟用，為全台首座的水平旋轉橋，大港橋完工後將結合高雄水岸輕軌，串連駁二藝術特區、高港棧庫群及亞洲新灣區。大港橋旋轉開合秀於每天下午3點一場，每逢週五六日晚間7點加開一場，千萬不要錯過囉！

▲圖片來源：IG@hsiang_0201
▲圖片來源：IG@hsiang_0201

景點名稱：大港橋

景點地址：高雄市鹽埕區輕軌駁二大義站

NO8.棧貳庫KW2

高雄棧貳庫KW2就位在高雄香蕉碼頭旁，棧貳庫擁有超過20家美食餐廳及文創商品店進駐，最近很熱門的打卡景點白色旋轉木馬跟白色摩天輪也都是在棧貳庫這裡，鄰近的景點有駁二特區及打狗鐵道故事館，下次來駁二的時候不妨也過來逛逛喔！

▲圖片來源：IG@ingridsflower
▲圖片來源：IG@ingridsflower

景點名稱：棧貳庫 KW2

景點地址：高雄市鼓山區蓬萊路17號

營業時間：周日至周四 10:00-21:00、周五至周六 10:00-22:00；國定假日及假日前夕 10:00-22:00


延伸閱讀>>享受濃濃的客家風情！美濃15大景點美食，好山好水玩不停

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