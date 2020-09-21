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30年老廠牌！金門限定「涮嘴牛肉乾」 免坐飛機也買得到啦

聯合新聞網 / ShareLife分享生活

一般人說到金門，應該都會自動聯想起爺爺輩那場銘刻在許多人心中的「八二三炮戰」，距離台灣本島最接近戰爭的一次，也因此奠定金門這座島在台灣人心目中的形象以及歷史定位。

以戰地觀光為聞名的金門，也發展出許多在地有名的特色名產，不論是吃的、用的、喝的，豐富多元的伴手禮、紀念品讓你來一趟絕對會滿載而歸。

風味濃醇、香氣渾厚的高粱酒是眾所皆知的金門名產外，金門當地還有個赫赫有名的涮嘴小點：牛肉乾！經過不同的調味方式，將牛肉本身渾厚的香氣與辛香料混合搭配，在口中迸出的是這座離島醞釀出的特殊風味！

【喬安牧場】是由擁有30年歷史的金門【聖祖貢糖】所創立，店內販售著各式各樣的食品、伴手禮，舉凡牛肉乾、貢糖、牛軋糖、麵線等等，品項眾多應有盡有，且除了在金門本島上有開設店面外，在台灣北部也設有據點，讓你想吃念念不忘的牛肉乾不用專程跑金門就能輕鬆購買到，一解你貪吃的慾望。

牛肉乾是喬安牧場最大的特色產品，以特殊的滷製方式及調味，讓牛肉的質地與特色發揮到最大程度，濃厚的香味、口感偏硬但嚼感十足的特色，更是讓牛肉乾成為搶手貨的主要因素。

戰地牛肉乾 原味(滷燉焙烤)

嚴選在地金門牛肉堅持先滷燉入味，再慢火烘烤牛肉，將多餘的水分去除乾淨後再進行最後的調味，牛肉乾香氣十足，大口咬下肉乾也不會感到牙齒吃力或有負擔，無論在看電影或是與朋友聊天喝酒需要下酒菜，這款道地風味的「戰地牛肉乾 原味(滷燉焙烤)」絕對是你的搭配良伴。

戰地牛肉乾 火辣(滷燉焙烤)

店家可沒忘記喜歡吃辣的朋友，這款戰地牛肉乾 火辣(滷燉焙烤)除了擁有原味的調味基底，更加入了花椒等辛香料進行調配，打造出一款麻香四溢的風味牛肉乾，淺嚐一小塊，在先辣後麻的強烈風暴下，肯定讓你神清氣爽，大呼過癮！就連平常敢吃一點點辣的朋友吃完都不禁流眼淚啦！若是不敢吃辣的朋友，建議享用原味即可，除非你想體驗涕泗橫流的感覺！

若你喜歡道地感十足的伴手禮，下面這兩款高粱風味的牛肉乾可別錯過囉，喬安牧場將兩個金門當地著名的名產結合，絕對能讓你那挑剔的味蕾為此臣服。

高粱酒牛肉乾 黑胡椒

與「戰地牛肉乾　火辣(滷燉焙烤)」風味不同，黑胡椒本身的香氣雖不像戰地辣味這麼具有侵略性，但屬「細水長流」的辣度本身也是受到許多人青睞。

經過高粱酒濃厚的酒氣薰陶後加入黑胡椒進行調味，整體風味與辣味的戰地牛肉乾相比之下，「嗆」的風味則顯得更為突出。若本身雖愛吃辣但不愛猛爆性辣味的饕客，這款屬「細水長流」型的辣度應該會深得你心！

高粱酒本身酒精濃度相當高，在金門當地的產量也是非常高，在台灣本島也有「戰地酒」這麼一個稱呼，將高粱本身些微嗆辣的酒氣與牛肉、辛香料相互混合，使整體質感更加有層次，越嚼越涮嘴，無論是當嘴饞時的點心、下酒菜、甚至是宵夜都是絕佳的選擇。

高粱酒牛肉乾 原味

店內明星商品之一，有著匠心獨具的特殊風味，不吃辣的朋友推薦你這款「高粱酒牛肉乾 原味」！

看完以上的介紹，口水不自覺的要滴下來了嗎，對【喬安牧場】的牛肉乾風味是不是有更深一步了解了？已經忍不住想買來吃的饕客們注意啦！由於戰地系列、高粱酒系列牛肉乾為「金門限定」，台灣本島的朋友想在網路通路買到，除了透過聖祖食品官網之外，目前只有ShareLife商場有販售哦，且「ShareLife台灣旅行趣」為大家爭取到福利，不用達官方設置的3000元門檻，只要消費滿2500元就能享有免運，重點是！在ShareLife商場上都是以獨家優惠價高粱酒牛肉乾167元(原價200元)/戰地系列牛肉乾200元(原價250元)供你自由選購！不用東湊西湊就能輕鬆享受到折扣，擁有【喬安牧場金門限定款牛肉乾】全台最低優惠價還不買起來？

【喬安牧場股份有限公司】

店家地址：金門縣烈嶼鄉輕岐80之3號

店家電話：082 363355

粉絲專頁：https://bit.ly/32oYaPj

營業時間：0900~2100

均消價位：$150~$400

停車資訊：路邊停車格

高粱酒系列牛肉乾賣場傳送門：https://bit.ly/2Dx2Rym

戰地系列牛肉乾賣場傳送門：https://bit.ly/3i14yTz

【聖祖貢糖】

店家地址：金門縣金城鎮中興路88號

店家電話：082 326997

粉絲專頁： https://bit.ly/3aYNDhJ

營業時間：0900~2100

均消價位：$150~$400

停車資訊：路邊停車格


延伸閱讀>>招牌「金門高粱拿鐵」，品嘗香醇浯島風味【Lin+咖啡】

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伴手禮 下酒菜 賣場

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