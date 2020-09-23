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澎湖馬公「隱藏版仙草冰」推薦！「紫玉仙草」一碗只要60元、吃得到8種配料

Jason's Life / 文、圖／jason

udn走跳美食／jason

2020年3月才開幕的仙草冰店，是很多在地人都會去光顧。一碗60元的仙草冰可以選8種配料，大部分的配料都是店家自己熬煮，非常真材實料，就像一座小山的仙草冰，看自己喜好加入奶油球，每一口讓你吃到一絲絲的仙草本人，夏天吃非常消暑，還會上癮啊。

『紫玉仙草』

這間仙草冰店我們去澎湖五天就來光顧三次，連最後一天要回台灣，怕會想念又再吃一次。他的魅力所在就是不用像另外一間店大排長龍，而且還有兩桌可以內用，配料大部分都是自己熬煮，每一口可以吃到一絲絲的仙草，非常推薦啊！

相信大家來澎湖可能都會搜尋一下仙草冰，大部分的人可能都會偏向去一間常常造成觀光客人龍的另外一間店。其實上次六月來澎湖也是第一次會去那一間店，但這次第二次來總是要嚐鮮一下，民宿老闆娘推薦另外一間在地人會去吃的仙草冰，所以我們就出現在這裡了。

一間小小的店面，只有兩桌內用的座位，所以要內用可能要碰碰運氣，不然就是要等位置了。

菜單在這裡，來這主要是吃綜合仙草冰，可以選擇八種配料，一碗只要60元。

檯面上少說也有10幾種配料可以選擇，因為口感很棒，所以就詢問了一下店家，果然大部分都是自行熬煮製作，所以口感會特別棒。

黑黑一座小山，仔細一看都會有一絲絲的仙草絲，除了沁涼以外，口感也絕對和普通的剉冰不太一樣，會更顯得綿綿細緻，而且你會發現吃到最後，不會像挫冰一樣一堆融水，是可以吃得乾乾淨淨。

他會附上奶油球，就看個人喜好去添加囉！

你一吃配料就大概曉得不是像罐頭的口感，所以才會好奇去問一下配料製作，我滿推薦粉粿和芋圓的，豆類也是他們慢慢熬，湯圓也很不錯，就是任君選擇啦！

重點是『目前』觀光客還不太曉得這一間，所以現在買的時候都不用等太久，下次有去澎湖記得可以來嚐一下比較一下，你就知道這間是多麼值得推薦，分享給要去澎湖的朋友們喔！

紫玉仙草

粉絲專頁：紫玉仙草

營業時間：12:30~21:30(週二公休)

地址：澎湖縣馬公市中華路7號

電話：06-9218423

文章來源：Jason's Life FB：Jason's Life

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