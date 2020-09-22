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新品「大理石包子」紋路美翻天、打拋豬內餡好銷魂！高雄旗山老街排隊老店必朝聖

豬飛小姐的彩色生活 / 文、圖／豬飛小姐

udn走跳美食／豬飛小姐

在地人早餐點心推薦！101養生手工包子饅頭專賣店，不只有傳統口味包子饅頭，最近還推出網美系列大理石包子，不只好看也好吃。

旗山老街101手工包子饅頭是在旗山老街上的人氣店，已經好多在地人推薦豬飛一定要來買，距離旗山火車站走路約5分鐘就到的距離，在一整排巴洛克式建築的其中一家。101手工包子饅頭最大特色是食材新鮮，不添加防腐劑，所以保存時間不長，最好可以現場買熱熱吃，才能品嚐最美味的口感，經典暢銷的爆漿黑糖包曾在幾年前上過媒體，造成購買熱潮。除了熱賣的酸菜肉包、蛋黃香菇包、蔥花捲、黑糖包等口味，聽說最近還推出網美款的大理石系列包子，內餡更是特別！像是打拋豬肉、咖哩豬肉，還一度造成搶不到的狀況呢。

開放式的騎樓店面，裡面是製作包子饅頭的廚房，外面則設攤陳列各種口味的包子饅頭，每天都能看到不少人排隊購買。裡頭的人正賣力的桿麵皮製作，外面的商品架上也擺滿各式包子饅頭，這裡的客人都是一整袋打包帶走，買一顆兩顆反而顯得很奇怪。豬飛吃過之後終於知道要買一整袋的原因了！實在是太美味！跟外面賣的包子饅頭口感不一樣，這裡的更是深得我心，尤其Q彈有嚼勁的老麵外皮，簡直是靈魂所在。

101養生手工包子饅頭 菜單

除了菜單上的產品之外還會不定期推出季節口味商品，多達20多種口味選擇，第一次來真的會不知道怎麼選，因為每一種都很想要吃啊！我問老闆有比較熱賣的嗎？沒想到菜單上的商品都是熱賣款耶，客人購買的機率很平均，差別在於當地人喜歡簡單的五榖雜糧饅頭、素菜包，外地客人喜愛起司饅頭、爆漿黑糖包。

剛出爐正在散熱的包子們，飽滿外觀讓人忍不著想要偷偷捏一下！

第一代的老闆娘是位美食主義者，特別喜歡麵食的她研發出少鹽、少味精、不加糖的天然食材肉包，從麵皮到餡料堅持純手工製作，肉包更是採在地溫體黑豬肉，麵皮吃來有嚼勁，也能吃到內餡肉質的甘甜。透過低溫、老麵天然發酵方式，有自然酒香、麵粉香、口感彈牙，且不摻任何化學香精和色素，是當地媽媽喜歡買給小朋友當早餐或是下課後點心。現在第二代老闆兒子接手，更把年輕人的創意加入，不只要美味更兼具視覺。

新品上市 大理石系列肉包

最近才上市的超美大理石系列肉包根本是包子界的網美！黃色是薑黃咖哩包，紅色是辣味紅麴打拋豬。每一顆大理石紋路都不一樣，建議多買幾顆還可以用禮盒裝回家慢慢享用。

薑黃咖哩包 $30

「薑黃咖哩包」外皮黃色部分是用薑黃粉加入麵團揉製，裡面有溫體豬肉、紅蘿蔔、洋蔥等餡料，剝開有一股濃濃咖哩香。這裡的咖哩包不是裡面有咖哩醬的那種，而是餡料就已經是用咖哩下去炒的，所以不會流汁噴汁，但是在吃的時候，可以感受到滿滿肉香和濃郁咖哩味，而且帶有天然蔬果香甜，小朋友很愛。

辣味紅麴打拋豬包 $30

這款超特別的「辣味紅麴打拋豬包」，外觀紅色紋路是加入紅麴下去做的，顏色粉粉嫩嫩，我好愛！光是這個美麗外表，我就先給個好評了。剝開來看，裡面餡料很豐富，有剁碎的溫體豬肉丁，還有洋蔥、羅勒、蒜頭、四季豆、辣椒，這五顏六色簡直快要把我美暈了。沒想到打拋豬也可以包進去包子裡，美味時尚又具有創意。

從飽滿Q彈的外皮到內餡都給的很有誠意，外皮不沾粘不軟爛的口感深得我心啊。

聽老闆說之後大理石系列還會研發不同口味，就等他天外飛來一筆，看可以包進什麼美味了，說不定是臭豆腐、薑絲大腸、宮保雞丁、芋頭巧克力？哈哈哈，我實在有太多想法想分享給老闆。

101養生手工包子饅頭口味多樣口感很不錯，加上銅板價格，難怪天天都車水馬龍的。但礙於這次美食行程排滿滿，還有好多遺珠之憾的口味沒吃到，只好留到下次品嘗啦！

旗山老街101手工包子饅頭

地址：高雄市旗山區中山路101號

電話：07 661 3000

營業時間：08:30–18:30（周二公休）

文章來源：豬飛小姐的彩色生活 FB：豬飛小姐

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