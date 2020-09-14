高雄三合院建築內嚐「迷你漢餅」　配杯茶享受窗花倒影的悠閒午後

大家耳熟能詳的雞肉飯不外乎是那幾間連鎖的吧？ 高雄雞肉飯是真的蠻多間的 這次要來推推這間在高雄苓雅區的小林雞肉飯！ 是已經開30年了的老店呢！ 小林雞肉飯除了雞肉飯有特色外 虱目魚也是他們家的一大賣點喔！ 每天現殺的魚，每天手工現包的魚肚丸跟魚皮 是一間對食材很講究的店家呢！

2020-09-14 11:02