蘭嶼必玩！ 深入達悟族拼板舟體驗 難忘「人之島」回憶

當你踏上了蘭嶼，就像來到了一個不屬於俗世的島嶼，島上擁有相當多的生態、文化資產及原住民文化，並且有一些需要注意的傳統禁忌。也因為蘭嶼對自我的傳統如此保護，因此許多人稱他為「人之島」，更被譽為「太平洋上的遺世珍珠」。

專屬蘭嶼

來到蘭嶼若想深度了解當地原民的生活，除了預約「野銀地下屋」由當地專業居民來幫你導覽外，另外一個不能錯過的絕非是蘭嶼「拼板舟體驗」了！要注意的是飛魚季（2至6月）並不提供體驗活動，所以若想體驗拼板舟必須選對時間才能有難忘的回憶喔！

▲體驗拼板舟是蘭嶼專屬的活動(圖片來源：IG@tree0816)

拼板舟禁忌

拼板舟大概是大多人對於蘭嶼除了丁字褲外的第二印象，拼板舟之所以被稱為「拼板舟」，而不是叫「獨木舟」是因為拼板舟由木板一塊塊接合而成，小的由21塊木板拼合，大的則使用27塊木板拼合而成，製造過程中不用一根鐵釘，運用當地的傳統工法拼裝而成。只是旅人不知道的是擁有原民色彩的拼板舟有些禁忌需要遵守，拼板舟在達悟族的文化中是非常神聖的，不能隨意拍攝及觸碰，若想拍攝拼板舟一定要經過船主的同意。

▲蘭嶼的青青草原(圖片來源：IG@tree0816)

體驗拼板舟

雖說拼板舟有不能任意觸碰的規定，但隨著蘭嶼觀光風潮漸長，拼板舟也開始有量身訂做出專門給遊客體驗用的船體，希望藉此可以讓更多人認識當地文化。體驗拼板舟最熱門的就屬東清灣與朗島灘頭兩處，大多人會選擇東清灣做一個體驗地點，因為放眼過去海景比朗島遼闊些。

▲蘭嶼壯闊的海景(圖片來源：交通部觀光局)

划向大海

在東清灣上可以看到許多艘拼板舟緩慢低划向外海，公定體驗價一個人為500元，每一艘拼板舟最多可以坐到兩人然後再配上教練，教練看似輕鬆的把船划向外海，一邊划一邊講解達悟族的文化與拼板舟的緣由，最後也會讓遊客自己體驗一下划拼板舟的感覺，透過當地人的帶領讓你可以更了解當地文化。

▲由教練的帶領下划向外海(圖片來源：IG@tree0816)

體驗拼板舟真的是來蘭嶼必定要體驗的項目之一，但是體驗之餘也要記得遵守當地的規定，這樣才能愉快的用眼、手還有心靈，感受東清灣的美。





延伸閱讀>>我得了一種蘭嶼病，Ponso No Tao人之島｜東清部落

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