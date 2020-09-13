快訊

夏季轉換冬季 鄭明典一張圖看類梅雨天氣現象

蘭嶼必玩！ 深入達悟族拼板舟體驗 難忘「人之島」回憶

聯合新聞網 / ShareLife分享生活

當你踏上了蘭嶼，就像來到了一個不屬於俗世的島嶼，島上擁有相當多的生態、文化資產及原住民文化，並且有一些需要注意的傳統禁忌。也因為蘭嶼對自我的傳統如此保護，因此許多人稱他為「人之島」，更被譽為「太平洋上的遺世珍珠」。

專屬蘭嶼

來到蘭嶼若想深度了解當地原民的生活，除了預約「野銀地下屋」由當地專業居民來幫你導覽外，另外一個不能錯過的絕非是蘭嶼「拼板舟體驗」了！要注意的是飛魚季（2至6月）並不提供體驗活動，所以若想體驗拼板舟必須選對時間才能有難忘的回憶喔！

▲體驗拼板舟是蘭嶼專屬的活動(圖片來源：IG@tree0816)
▲體驗拼板舟是蘭嶼專屬的活動(圖片來源：IG@tree0816)

拼板舟禁忌

拼板舟大概是大多人對於蘭嶼除了丁字褲外的第二印象，拼板舟之所以被稱為「拼板舟」，而不是叫「獨木舟」是因為拼板舟由木板一塊塊接合而成，小的由21塊木板拼合，大的則使用27塊木板拼合而成，製造過程中不用一根鐵釘，運用當地的傳統工法拼裝而成。只是旅人不知道的是擁有原民色彩的拼板舟有些禁忌需要遵守，拼板舟在達悟族的文化中是非常神聖的，不能隨意拍攝及觸碰，若想拍攝拼板舟一定要經過船主的同意。

▲蘭嶼的青青草原(圖片來源：IG@tree0816)
▲蘭嶼的青青草原(圖片來源：IG@tree0816)

體驗拼板舟

雖說拼板舟有不能任意觸碰的規定，但隨著蘭嶼觀光風潮漸長，拼板舟也開始有量身訂做出專門給遊客體驗用的船體，希望藉此可以讓更多人認識當地文化。體驗拼板舟最熱門的就屬東清灣與朗島灘頭兩處，大多人會選擇東清灣做一個體驗地點，因為放眼過去海景比朗島遼闊些。

▲蘭嶼壯闊的海景(圖片來源：交通部觀光局)
▲蘭嶼壯闊的海景(圖片來源：交通部觀光局)

划向大海

在東清灣上可以看到許多艘拼板舟緩慢低划向外海，公定體驗價一個人為500元，每一艘拼板舟最多可以坐到兩人然後再配上教練，教練看似輕鬆的把船划向外海，一邊划一邊講解達悟族的文化與拼板舟的緣由，最後也會讓遊客自己體驗一下划拼板舟的感覺，透過當地人的帶領讓你可以更了解當地文化。

▲由教練的帶領下划向外海(圖片來源：IG@tree0816)
▲由教練的帶領下划向外海(圖片來源：IG@tree0816)

體驗拼板舟真的是來蘭嶼必定要體驗的項目之一，但是體驗之餘也要記得遵守當地的規定，這樣才能愉快的用眼、手還有心靈，感受東清灣的美。


延伸閱讀>>我得了一種蘭嶼病，Ponso No Tao人之島｜東清部落

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

蘭嶼 觀光 獨木舟

延伸閱讀

雙眼牆結構減弱慢 吳德榮：海神對日韓構成極大威脅

一張圖看海神颱風雙眼牆 今明兩天恐湧4米高大浪

奇妙緣分！蘭嶼椰油國小畢業11年 她和當年班導變同事

呱吉酸擁核團體「認領1公斤核廢料回家」 遭黃士修打臉

相關新聞

蘭嶼必玩！ 深入達悟族拼板舟體驗 難忘「人之島」回憶

當你踏上了蘭嶼，就像來到了一個不屬於俗世的島嶼，島上擁有相當多的生態、文化資產及原住民文化，並且有一些需要注意的傳統禁忌。也因為蘭嶼對自我的傳統如此保護，因此許多人稱他為「人之島」，更被譽為「太平洋上的遺世珍珠」。

高雄旗山在地美食「日式食川全麥涼麵」　熔岩起司豬排咖哩飯超邪惡、唐揚炸雞涼麵必點

udn走跳美食／華少甫 位於高雄旗山區的食川全麥涼麵，是周圍學生跟居民喜愛的在地美食，份量大又新鮮，主打的唐揚炸雞涼麵跟熔岩起司豬排咖哩飯，口感完全不輸給一線城市的人氣店家。 食川在

豐腴甜美「國寶級綿羊豬」錯過可惜！屏東精緻鐵板燒好菜上桌

要享受精緻的鐵板料理，屏東能有的選擇極少。主打高檔但平價，【牧炙】吸引了一批死忠顧客；菜單上神秘的「綿羊豬」，想吃還不一定吃得到！

水蓮豆花超特別！高雄美濃「濃夫生活」愛玉檸檬推薦，還有鹹食檸檬米香香

udn走跳美食／華少甫 提到美濃你還是只會想到粄條、紙傘或是客家料理嗎？在永安老街，有一間提倡小農經濟的「濃夫生活」，裡面販售的檸檬豆花跟水蓮豆花，兼具特色與美味，上次跟豬飛小姐來到這，真的讓

小鎮風景「借問站」走透透！ 傳承3代更連續3年榮獲借問站雙料冠軍「味益食品行」伴手禮老店

觀光客到屏東的東港「借問」遊程，若正好在交通要塞，緊鄰華僑市場最繁榮的大街上，一定會與APPLE姊謝貴蘭和她的兩個女兒劉凱薇KIWI、劉凱芬MILK有一場美麗的邂逅，東港熱情和溫暖人情味由此開展，母女

南部人不輸陣！F1賽車風格「2D咖啡廳」進駐高雄，頭文字D、賓士任拍

將漫畫線條神還原至現實的「2D咖啡廳」5月首度登台，憑藉超好拍的獨特空間，讓師大首店火速登上IG最夯打卡熱點。短短數個月時間內，2D Taiwan團隊同步如火如荼籌備著全台旗艦店，繼8月開幕的新北與台

大金門、小金門傻傻分不清楚？ 金門烈嶼必去景點&美食一日遊

你知道金門有分大金門跟小金門嗎？除了金門本島外，旁邊還有一個更靠近廈門的金門列嶼，被稱為是小金門，從大金門搭船約15分鐘即可抵達，島上建議租機車一日遊比較不趕，還能體驗小金門限定的地雷主題館、步槍模擬等戰地風情，快看ReadyGo幫你整理的小金門一日遊美食、景點怎麼玩！

超新鮮烤雞「太上黃手扒雞」每隻3斤重、只要450元！黃金24小時內現宰溫體雞

平常就愛吃烤雞、炸雞，常常會去好市多提一袋烤雞回家吃。最近發現這間太上黃手扒雞！一隻竟然只要450元耶。重點是老闆說他們的雞不是冷凍雞，是24小時內現宰的溫體雞喔！超級新鮮

馬卡龍系五色粄條！高雄美濃軒味屋「彩色粄條」每天只賣4小時，把彩虹吃下肚

udn走跳美食／豬飛小姐 美濃粄條竟然有彩色的？這家「軒味屋」人氣響叮噹！每天只賣四小時的彩色粄條、濃醇陶甕手工豆花、輕輕一挑骨肉分離滷豬腳，每一道菜都虜獲我的心！ 來到高雄美濃這個富有客

牡蠣人、隱藏版戰車必拍！「金門西半部11處景點」特輯　只知道古蹟就太Low啦

旅遊的目的不外乎是體驗當地的人文風景，而金門正是一個充滿民俗風情的小島。空曠筆直的道路，抬頭環繞周圍一圈，沒有高樓大廈遮住視線，也沒有都市的緊湊感，每個金門景點背後都有自己的故事，可以放慢步調細細體會。ReadyGo介紹過金門東半部景點，這次幫大家整理了金門西半部景點，告訴大家金門到底怎麼玩！

「馬祖」十大必吃美食推薦！ 南竿、北竿、東莒美食~值得通通吃遍

說到馬祖，第一秒你會想到哪一樣馬祖必吃美食？或是哪一家馬祖餐廳讓你去過後便心心念念？今天為你們統整了馬祖精選美食、值得一嚐的特色料理有─紅糟炒飯、老酒麵線、馬祖漢堡和九萬蔥油餅等，還有隱身於廢棄碉堡、擁有絕佳風景的神祕咖啡廳！話不多說，跟著ReadyGo一起揭曉馬祖在地美食料理，把南竿、北竿和東莒美食都吃遍吧！

就愛湛藍海水！嚴選「澎湖景點Top16」 各景點注意事項＋拍照技巧懶人包

澎湖是國人最愛去的離島之一，尤其每年花火節時、以及炎炎夏日適合玩水的季節，更是澎湖旅遊的旺季，到底澎湖有什麼魅力，又有哪些澎湖景點如此吸引各地遊客前來呢？就讓剛從澎湖回來的小編帶你看看這些澎湖景點，就算是淡季前來一樣好玩好拍！

熱門新聞

豪華版青旅每晚只要780！花蓮全新「悅樂旅店」試營運　頂樓還能眺望太平洋

隱身金黃花田！花蓮赤科山「隱藏版土地公廟」成私房景點

台中百年老建築「全安堂」華麗再生 推太陽餅文化

彰化「精誠夜市」懶人包！ 碳烤雞排人氣強強滾 7大必吃美食快收藏

蘭嶼必玩！ 深入達悟族拼板舟體驗 難忘「人之島」回憶

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。