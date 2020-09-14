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除了雞肉飯超欠吃，虱目魚系列更是焦點！高雄「小林雞肉飯」魚皮每日手工現包

聯合新聞網 / 姐妹淘甜美食光
圖/姐妹淘部落客
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大家耳熟能詳的雞肉飯不外乎是那幾間連鎖的吧？高雄雞肉飯是真的蠻多間的，這次要來推推這間在高雄苓雅區的小林雞肉飯！是已經開30年了的老店呢！小林雞肉飯除了雞肉飯有特色外，虱目魚也是他們家的一大賣點喔！每天現殺的魚，每天手工現包的魚肚丸跟魚皮，是一間對食材很講究的店家呢！

小林雞肉飯外觀 圖/姐妹淘部落客
小林雞肉飯外觀 圖/姐妹淘部落客

小林雞肉飯位在轉角處還蠻顯眼的~~附近就有文化中心捷運站，走路只要3分鐘！

小林雞肉飯環境 圖/姐妹淘部落客
小林雞肉飯環境 圖/姐妹淘部落客

走進店內就可以發現這是一間擁有歲月痕跡的店呀~~~最喜歡這種老店了(•ө•)♡ 老店都會有特別好吃的魔力哈哈！

特製雞肉飯(小) $30 圖/姐妹淘部落客
特製雞肉飯(小) $30 圖/姐妹淘部落客

平常就很愛吃雞肉飯的我已經吃遍高雄的雞肉飯了XD 最常吃的大概是嘉義第一名火雞肉飯~~~但是這次吃了這間小林雞肉飯，心目中的第一名要換成給他了(♥ω♥*) 他們家的雞肉特別特別的嫩！吃起來這麼Q的雞肉，一吃就知道是台灣本土的雞了><

特製雞肉飯(小) $30 圖/姐妹淘部落客
特製雞肉飯(小) $30 圖/姐妹淘部落客

他們家的油蔥還有特地再炸過超級香，這樣一口飯、一點雞肉再配上油蔥跟雞油，一口吃下最完美了！平常吃別的地方的雞肉飯雞絲都蠻乾的，但是他們家的不會！他們家的雞肉絕對不只用雞胸的肉~~這一定是把整隻雞的肉都給拔下了！肉質吃起來才會跟其他地方差這麼多><

煎魚腸 $60 圖/姐妹淘部落客
煎魚腸 $60 圖/姐妹淘部落客

是魚腸！！煎魚腸真的很少地方會賣。我發4這是我目前為止吃過最最最好吃的魚腸(✪‿✪) 我相信很多人不太敢吃魚腸，因為吃起來會有點苦苦的然後又粉粉的，然後有些又會有腥味對八？他們家的完全沒有腥味！！

煎魚腸 $60 圖/姐妹淘部落客
煎魚腸 $60 圖/姐妹淘部落客

這裡用了虱目魚油去煎魚腸！完全就是升級版的魚腸R~~~~~~~~不用過多的調味就很香了(•ө•)♡ 來的客人一半的人都會問有沒有魚腸XD

魚肚丸湯 $55 圖/姐妹淘部落客
魚肚丸湯 $55 圖/姐妹淘部落客

咬下去層次好豐富！除了魚丸本身QQ的口感之外，還有魚肚的軟嫩跟油脂，通通一起在嘴裡融合~~~~

魚皮飯湯 $60 圖/姐妹淘部落客
魚皮飯湯 $60 圖/姐妹淘部落客

第一眼不知道原來這是魚皮！聽說加了特製的秘密哈哈哈XD 魚皮也是他們家的招牌菜喔~

魚皮飯湯 $60 圖/姐妹淘部落客
魚皮飯湯 $60 圖/姐妹淘部落客

把魚皮裹在魚漿裡口感更有層次了，跟魚肚丸一樣~~~口感很豐富！這樣一碗飯湯只賣60元覺得很佛心耶~~~~超划算的難怪好多人都有點！

小林雞肉飯 圖/姐妹淘部落客
小林雞肉飯 圖/姐妹淘部落客

就是要這樣點上滿滿一桌~~~~~吃的超滿足>< 每樣菜都好好吃，一直到吃完還在回味他們的魚腸哈哈太喜翻了(*´∀｀）

小林雞肉飯菜單 圖/姐妹淘部落客
小林雞肉飯菜單 圖/姐妹淘部落客

小林雞肉飯-後記

小林雞肉飯 圖/姐妹淘部落客
小林雞肉飯 圖/姐妹淘部落客

小林雞肉飯是目前吃覺得最喜歡的雞肉飯耶！只能說相見恨晚阿~~~~除了雞肉飯好吃之外，虱目魚系列也都很棒><如果自己來吃絕對會選擇性障礙，每份都想點一輪(喂

還要再稱讚一下他們家的魚腸真的太好吃了，不敢吃魚腸的人一定可以來這裡吃吃看(๑♡⌓♡๑)我原本也是不太喜歡魚腸的，吃過他們家的魚腸後馬上又對魚腸重拾信心了XD 而且他們家生意真的超好的，常常不到8點就賣光光了QQ不過還好內用座位多，翻桌率也蠻快的~~很快就能吃到他！

小林雞肉飯

營業：09:30-14:00，16:30-20:00(週日休)

電話：07-2247934

地址：高雄市苓雅區六合路47號

雞肉飯 虱目魚 老店

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